一份報價單，揭玩命醫美荒謬真相！病人魂斷手術台「抽脂超過1500毫升，要麻醉醫師執行，只抽1450毫升不用」

今年初，一名30多歲女子到北部醫美診所進行大腿抽脂手術，在注射完牛奶針（鎮靜麻醉）後闔上眼。當手術告一段落，醫師先行離去，護理人員將趴臥的她翻身，赫然驚見她已失去呼吸心跳，緊急搶救仍回天乏術。

整個過程，沒有醫護人員察覺異狀，也沒有監測儀器及時發出警訊，她就這樣靜悄悄地，魂斷手術台……。

事發後，醫師第一時間對外宣稱患者「沒打麻醉」，診所為了自圓其說，對內部文件大動手腳，企圖更改手術內容及使用的麻醉劑量等紀錄，想盡辦法掩蓋事實。

廣告 廣告

這樁沒有躍上新聞版面的憾事，留下諸多謎團，目前正由檢方偵辦調查中。而諸如此類的荒謬疏失、黑箱作業和鬆散監管制度，只不過是台灣醫美亂象的冰山一角。

「很多醫美疏失，在和解簽下保密條款就結束了，不會留下司法紀錄，也不會對外曝光，存在很多黑數。」睿見法律事務所主持律師林倩芸說。

回到源頭來看，很多事故與爭議的發生，都不是偶然，而是台灣長年對醫美領域低度監管、放任亂象增生下，早可預見的結果。

衛福部2018年修訂《特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法》，限定削骨、大量抽脂、隆乳、隆鼻等八大高風險手術，只能由特定的專科醫師執刀。除此之外，其餘醫美手術或電音波、針劑類等治療，只要有西醫執照，不限科別都能執行。

至於麻醉的監管制度，更為鬆散。雖然《特管辦法》限定這八大項目只能由「麻醉專科醫師執行」，卻又加開一道後門，允許施以輕度、中度鎮靜的手術，可由只受過麻醉相關訓練的醫師執行；而其他經常需要全身麻醉的私密處手術、減肥手術等，甚至不限由麻醫執行。

按照醫美行情，聘請麻醉專科醫師每小時約8千到1萬元，醫美診所為了壓低成本，經常找每小時僅4、5千元的麻醉護理師代打，也就是俗稱的「麻姐」。

若要更省事，就由醫美醫師自行麻醉。許多嚴重的疏失，都是醫師「自麻自刀」分身乏術，無法嚴密監測患者的心跳、血氧等生命徵象，釀下大禍。

麻醉專科醫師蘇百川形容，醫美診所手術室就像密室，只能靠醫護自律。就算不慎發生麻醉事故，也沒機制要求診所要向衛生機關、麻醉醫學會通報，所以官方至今沒有相關統計，「再過10年，也不會有這個數字，黑數非常大。」

醫美麻醉亂象頻現，原因之一是制度開了這扇灰色大門，但這次翻修《特管辦法》，衛福部卻對漏洞視而不見。

「單次抽脂超過1500毫升，全麻要由麻醉專科醫師執行；只抽1450毫升，就可以由整形外科醫師自己麻醉，這規定不是很荒謬嗎？」一名資深麻醉醫師質疑。

蘇百川認為，無論手術大小，只要給了麻醉，就有一定風險。是時候該重新檢視醫美診所的安全規範，所有麻醉不論術式，都該比照重度鎮靜、全身麻醉由專科醫師執行，輕度、中度鎮靜由第二位受過訓練的非手術醫師執行，才更能確保病人安全。

追求美好外貌，不該成為遊走生死邊緣的賭局，多少人付出慘痛的代價，才凝聚起改革的力量。這一次，不能再鬆手，事關民眾的安全與權益，不容討價還價。更多內容，請參閱最新一期《今周刊》(第1510期)

撰文‧今周刊編輯團隊

看更多今周刊文章

回收舊鞋、舊衣舊包包「全家超商咖啡、茶葉蛋免費一整年」！活動日期、參加方法、寄送步驟教學一次看

中鋼股價10年新低，跌到17.X元「股東卻攀高130萬」，為什麼大家還敢買？老牌定存股未來只剩一條生路

以為省下遺產稅，卻賠掉養老房？4個「提早過戶」的贈與鬼故事：別把晚年生活賭在孩子的良心

早餐戒吃1食物，半年狂瘦7公斤！給少吃卻瘦不下來的你…胃腸科名醫：改變2習慣，速消脂肪肝

COP30變身國際原住民博覽會？多國搶秀自然碳匯潛力，背後原來跟巴黎協定第六條有關