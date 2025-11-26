一份報價單，揭玩命醫美荒謬真相！病人魂斷手術台「抽脂超過1500毫升，要麻醉醫師執行，只抽1450毫升不用」
今年初，一名30多歲女子到北部醫美診所進行大腿抽脂手術，在注射完牛奶針（鎮靜麻醉）後闔上眼。當手術告一段落，醫師先行離去，護理人員將趴臥的她翻身，赫然驚見她已失去呼吸心跳，緊急搶救仍回天乏術。
整個過程，沒有醫護人員察覺異狀，也沒有監測儀器及時發出警訊，她就這樣靜悄悄地，魂斷手術台……。
事發後，醫師第一時間對外宣稱患者「沒打麻醉」，診所為了自圓其說，對內部文件大動手腳，企圖更改手術內容及使用的麻醉劑量等紀錄，想盡辦法掩蓋事實。
這樁沒有躍上新聞版面的憾事，留下諸多謎團，目前正由檢方偵辦調查中。而諸如此類的荒謬疏失、黑箱作業和鬆散監管制度，只不過是台灣醫美亂象的冰山一角。
「很多醫美疏失，在和解簽下保密條款就結束了，不會留下司法紀錄，也不會對外曝光，存在很多黑數。」睿見法律事務所主持律師林倩芸說。
回到源頭來看，很多事故與爭議的發生，都不是偶然，而是台灣長年對醫美領域低度監管、放任亂象增生下，早可預見的結果。
衛福部2018年修訂《特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法》，限定削骨、大量抽脂、隆乳、隆鼻等八大高風險手術，只能由特定的專科醫師執刀。除此之外，其餘醫美手術或電音波、針劑類等治療，只要有西醫執照，不限科別都能執行。
至於麻醉的監管制度，更為鬆散。雖然《特管辦法》限定這八大項目只能由「麻醉專科醫師執行」，卻又加開一道後門，允許施以輕度、中度鎮靜的手術，可由只受過麻醉相關訓練的醫師執行；而其他經常需要全身麻醉的私密處手術、減肥手術等，甚至不限由麻醫執行。
按照醫美行情，聘請麻醉專科醫師每小時約8千到1萬元，醫美診所為了壓低成本，經常找每小時僅4、5千元的麻醉護理師代打，也就是俗稱的「麻姐」。
若要更省事，就由醫美醫師自行麻醉。許多嚴重的疏失，都是醫師「自麻自刀」分身乏術，無法嚴密監測患者的心跳、血氧等生命徵象，釀下大禍。
麻醉專科醫師蘇百川形容，醫美診所手術室就像密室，只能靠醫護自律。就算不慎發生麻醉事故，也沒機制要求診所要向衛生機關、麻醉醫學會通報，所以官方至今沒有相關統計，「再過10年，也不會有這個數字，黑數非常大。」
醫美麻醉亂象頻現，原因之一是制度開了這扇灰色大門，但這次翻修《特管辦法》，衛福部卻對漏洞視而不見。
「單次抽脂超過1500毫升，全麻要由麻醉專科醫師執行；只抽1450毫升，就可以由整形外科醫師自己麻醉，這規定不是很荒謬嗎？」一名資深麻醉醫師質疑。
蘇百川認為，無論手術大小，只要給了麻醉，就有一定風險。是時候該重新檢視醫美診所的安全規範，所有麻醉不論術式，都該比照重度鎮靜、全身麻醉由專科醫師執行，輕度、中度鎮靜由第二位受過訓練的非手術醫師執行，才更能確保病人安全。
追求美好外貌，不該成為遊走生死邊緣的賭局，多少人付出慘痛的代價，才凝聚起改革的力量。這一次，不能再鬆手，事關民眾的安全與權益，不容討價還價。更多內容，請參閱最新一期《今周刊》(第1510期)
撰文‧今周刊編輯團隊
看更多今周刊文章
回收舊鞋、舊衣舊包包「全家超商咖啡、茶葉蛋免費一整年」！活動日期、參加方法、寄送步驟教學一次看
中鋼股價10年新低，跌到17.X元「股東卻攀高130萬」，為什麼大家還敢買？老牌定存股未來只剩一條生路
以為省下遺產稅，卻賠掉養老房？4個「提早過戶」的贈與鬼故事：別把晚年生活賭在孩子的良心
早餐戒吃1食物，半年狂瘦7公斤！給少吃卻瘦不下來的你…胃腸科名醫：改變2習慣，速消脂肪肝
COP30變身國際原住民博覽會？多國搶秀自然碳匯潛力，背後原來跟巴黎協定第六條有關
其他人也在看
曹錦輝和林益全可能赴中國棒球聯賽打球！運動部長李洋說話了
體育中心／綜合報導運動部長李洋上任後首度前往立法院教育及文化委員會進行業務報告及備詢，針對台灣球員曹錦輝和林益全可能赴中國打球，李洋也提出他的看法。FTV Sports ・ 1 小時前
享年56歲！黃志明泰國嚴重車禍亡 親友悲慟證實：遺體將運回大馬
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導藝人黄志明（PaulWong）是馬來西亞娛樂活動界重量級幕後推手、演唱會企劃人，不料昨（24）日其家屬證實，黃志明在泰國發生...FTNN新聞網 ・ 22 小時前
桌球》17歲郭冠宏再度貢獻2勝 台灣隊粉碎中國隊U19男團5連霸美夢
今年六月底，17歲小將郭冠宏從中國隊手中拿下2勝，但台灣隊在2025年亞洲青少年桌球錦標賽男子團體4強賽，仍以2:3落敗，無緣爭冠；今晚郭冠宏在世界青少年錦標賽U19歲組男團8強賽，連續擊退李和宸、溫瑞博，再度貢獻2勝，終於率領台灣隊以3:1扳倒中國隊挺進4強。自由時報 ・ 1 天前
黃子佼二審大逆轉！林予晞「昔開第一槍」今再發聲
黃子佼二審大逆轉！林予晞「昔開第一槍」今再發聲EBC東森娛樂 ・ 19 小時前
經典賽》大谷翔平對上中華隊！愛爾達公布轉播授權「沒緯來」
大谷翔平宣布將代表日本出戰2026年世界棒球經典賽（WBC），這項重量級消息瞬間點燃全球棒球熱潮，也同步讓台灣球迷最關注的「轉播權」議題成為焦點。愛爾達電視今（25）日發布最新聲明，正式公布明年經典賽與大聯盟賽事的播出規劃。中時新聞網 ・ 20 小時前
誰點的海陸大餐？服務生送錯崩潰「薪水都不夠賠...」 謝金燕一句話幫解決太霸氣
「姐姐」謝金燕雖已50歲仍又酷又辣，時常與網友分享生活，昨（23日）晚她透露近日出門用餐遇到服務生送錯餐，還是該店最貴套餐，讓服務生險些爆哭，但最後謝金燕的舉動超霸氣！鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
直播1小時狂賣86間房、卻破產3次！帥過頭炒房斷頭告白：竹南房價從13萬飆到55萬「除了我、大家都賺翻」
靠炒房聞名的投資客「帥過頭」（本名黃家進），曾買賣6千多間房子、資產超過億元。他在2014年因看準台積電設廠題材，炒作苗栗竹南房產，打著「台積電來了漲三成、帥過頭來了漲三倍」的聳動廣告，吸引網友加入炒房團。Yahoo奇摩房地產 ・ 1 天前
早餐店「１類食材」易致癌！被世衛列一級致癌物等同菸草，卻有一堆人愛吃
加工肉品對健康的影響近年來備受關注，世界衛生組織早已將其列為一級致癌物，危險程度與菸草相當，像民眾在超商或早餐店購買的培根、火腿、香腸等常見食品，實際上都含有可能致癌的添加物。根據專家研究指出，長期攝食尚玩家 ・ 4 小時前
遭謠傳羅志祥是孩子生父！經紀人不忍了「怒曬DNA報告」：謠言止於智者
藝人羅志祥的經紀人小霜陪伴彼此20多年，兩人的情誼昇華像是家人一般，小霜多年前透過試管嬰兒生出混血寶寶，卻長期遭外界謠傳孩子的生父是羅志祥。面對不實流言，她今（26）日在IG主動公布孩子與羅志祥的DNA檢驗報告，一併終結多年謠言。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
烏兵傷殘慘重.舉國苦撐 川普斡旋要鉅額謝金
僅有美俄參加的烏戰和平協議，能讓烏克蘭人甘願接受嗎？美烏在日內瓦協商，同一時間俄羅斯狂轟猛炸烏克蘭各地，一周內造成烏克蘭數十人罹難。三年多來戰爭讓烏克蘭青壯年階層付出慘重代價，許多失去肢體退伍的傷殘士兵，等國家補助製作義肢，已有8萬人在排隊，現在起可能要等到10年後才有義肢。美國總統川普卻一再批評烏克蘭對美方斡旋不知感謝，美國甚至要求從重建烏克蘭的俄羅斯凍結資產利潤中獲取50%的回報。川普政府此舉，讓美國前國務卿凱瑞批評「令人作嘔」。儘管面臨國內外的巨大反對，烏克蘭總統澤倫斯基仍需在川普開出的，本週四11月27日的期限前做出回應。TVBS新聞網 ・ 1 小時前
吳淡如遭酸「靠運氣致富」霸氣反嗆：你相信貴人陪我60年？
作家兼主持人吳淡如近日在社群分享理財觀，強調錢自己管的重要性。她也以自身經驗提醒大眾，不要過度依賴他人處理財務，更直言外界常把成功歸因於「貴人運」，讓她忍不住提出反思。吳淡如在貼文中寫下：「理財其實很簡單，第一個原則叫錢自己管，不要交給別人。」她指出，不論黑道、白道、合法或非法的代管者，「都很貪婪」自由時報 ・ 2 小時前
一夜跌剩11.6度！這天雨炸半台灣「一片藍」 天氣轉晴倒數
中央氣象署觀測資料顯示，今（26）日清晨最低溫出現在位於苗栗縣公館鄉，僅11.6度。官方粉專「報天氣 - 中央氣象署」指出，今日白天天氣穩定，清晨有涼意、日夜溫差大；今晚至明日水氣稍增！雲量增多、局部短暫雨。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
台積電正式提告羅唯仁 叛將下場曝光？
台積（2330）今（25）日發出新聞稿，聲明將正式對違反競業條例，前往英特爾任職的退休資深副總羅唯仁提告。回顧此案，前台積電資深副總羅唯仁遭指將 2 奈米相關機密帶往英特爾任職，引發產業界震動。立法院經濟委員會11月19日質詢經濟部長龔明鑫是否有去掌握此事，且相關事情若屬實，經濟部長龔明鑫當天在答詢時強調，若案情屬實可能和工研院討論追回院士榮譽。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前
王世堅奪民調第一！欽點最強戰將是「她」
[NOWnews今日新聞]2026台北市長選戰持續升溫，儘管綠營僅有壯闊台灣創辦人吳怡農正式表態，但立委王世堅、沈伯洋，以及前民進黨秘書長、前基隆市長林右昌等人，都被視為黨內可能人選。至於吳怡農今（2...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前
阿嬌鍾欣桐26天狠瘦7公斤！不吃「兩食物」美出新巔峰 網讚：整個人小一號！
其實阿嬌出道以來因荷爾蒙失調，體重常忽胖忽瘦，今年初Twins演唱會時，她略顯圓潤的狀態還被熱議，但後來為了電影《好好說再見》的角色，她開始調整飲食與運動習慣，才徹底找回理想體態。原來她的瘦身關鍵在「乾淨飲食＋高強度訓練」！首先戒掉所有甜食與澱粉，包括米飯、麵...styletc ・ 4 天前
一秒認出！韓網紅神還原台灣旅客「4特徵」，網笑翻：看到自己
一位曾在韓國免稅店工作的韓籍網紅分享，通常店員不會把台灣旅客認錯，因為台灣人有4個非常明顯的特徵造咖 ・ 54 分鐘前
台積電提告！陸行之批羅唯仁「大叛徒」：不知英特爾是否大切割
台積電前資深副總羅唯仁在今年7月退休後，不到3個月時間就跳槽到英特爾（Intel）擔任執行副總裁，引發各界議論，台積電也在今（25）日正式對羅唯仁提告。對此，前半導體分析師陸行之直批「大叛徒」。中天新聞網 ・ 16 小時前
深夜愛放閃1／ØZI緊摟辣模女友！ 在柯震東家樓下「臉貼臉」濃情蜜意超甜膩
11月13日晚間10點多，ØZI與Jane以及一名女性友人共乘一車前往柯震東家的酒吧聚會，3人一待就是近5個小時。隔日凌晨3點左右，眾人陸續步出酒吧，Jane立刻抓住ØZI的手臂，整個人緊貼他身側，十足小鳥依人。ØZI隨後也順勢摟住Jane的小蠻腰，兩人緊貼彼此，就這樣一路走到路口等...CTWANT ・ 6 小時前
黃子佼被害者「35暴增至2000人」律師揭二審法官判決玄機：很有智慧
知名藝人黃子佼被查出持有上千部未成年性剝削影片，案件於（25）日二審改依《個人資料保護法》判處1年6月，緩刑4年，黃子佼另發出聲明稱跟全數被害人達成和解，消息曝光引起網友討論，劉韋廷律師分析案件時表示，他認為二審法官相當有智慧。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
張學友「斷崖式衰老」？停車場被拍 64歲近照粉絲認不出：真的是天王嗎
64 歲「歌神」張學友近期在新加坡展開巡迴演唱會，沒想到他一下車的隨手影像竟在網路上掀起熱議。畫面中，張學友身穿夾克外套、戴著口罩與鴨舌帽，鬢角明顯剃短、眉色偏淡，被許多網友形容「突然老很多」，甚至有人直言有種「斷崖式衰老」的衝擊感，引發討論。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前