一個人也能吃迷你韓式銅盤烤肉！阿里郎韓式小館新店面開箱，品嚐道地韓僑口味
由韓國華僑開的阿里郎韓式小館，位在台中科博館停車場對面，鄰近SOGO百貨、勤美商圈。阿里郎韓式小館主餐價格落在140~300元，有石鍋拌飯、部隊鍋、煎餅、韓式炸雞等招牌料理，新推出韓式銅盤烤肉，點主餐送小菜還免服務費。來這一個人就能享用韓式銅盤烤肉，不用擔心荷包大失血。
阿里郎韓式小館2026年1月從原地址搬到隔壁，同樣位在台中市西區，健行路與博館路十字路口附近，剛好在科博館停車場對向，搭公車可在【忠明高中】站下車，還可順遊科博館、金典綠園道、廣三SOGO百貨、勤美商圈，不管是開車來或是大眾交通都很方便。
阿里郎韓式小館一樓以板前座位區為主，適合一個人吃銅盤烤肉或是嗑碗石鍋拌飯，不用擔心影響到其他人。
二樓座位以4人桌為主，座位間動距適中，用餐過程不會太有壓迫感。店家無收服務費，再加上人力有限，二樓通常沒有服務人員在，如有需要可得主動些到一樓詢問。
特別提醒，餐點都是現點現做、人力有限，所以用餐巔峰人潮多時，一定要有等待的心理準備喔！
阿里郎不收服務費，要注意，餐具、茶水自取，用餐完畢後自行回收餐具，銅盤烤肉要加湯也可以自己加。
菜單
主餐價格落在140~300元，點主餐送小菜，免服務費。
有石鍋拌飯、部隊鍋、煎餅、韓式炸雞等招牌料理，新推出韓式銅盤烤肉，有肉量菜量較多一些的大銅盤烤肉，也有一人簡單吃的迷你銅盤烤肉。
點主餐送小菜
點主餐都會免費送2款小菜，每天供應的小菜品項不同、會有變化，都是阿里郎自己製作的各式小菜。
韓式銅盤烤肉
妮妮記得以前小時候爸媽帶我們去百貨公司美食街吃著當時最夯的銅盤烤肉，感覺很有趣
點一份銅盤烤肉會提供一碗白飯，白飯量不少，搭配滿滿的肉很有飽足感。
阿里郎的銅盤烤肉有個人迷你版和大份量版，兩者主要差異在於大份量版的盤子比較大，放比較多的蔬菜，肉量有微增一些，如果你是愛吃菜的，請選大盤，如果沒有很愛吃菜只是想吃烤肉的人，可以選個人迷你版的。
中間的烤肉有事先炒到約７分熟，這樣上桌後客人可以不用等太久就趕快享用美食。
大份量的銅盤烤肉會附上比較多的蔬菜，還有金針菇、豆腐、蛤蠣，盤子空間也比較有辦法煮湯，適合愛吃菜、愛喝湯的人。
銅盤的設計只有邊緣可以煮湯，所以一直滾的話很容易燒乾，記得適時降低火力、以及自己加湯，以免食材燒焦。
烤肉份量給得大方，夾起來可是一大把，肉片事先醃製過，烤的時候香氣慢慢飄出來，入口鹹香帶點甜，不須任何沾醬單吃就很有味道。
小時候就是喜歡這種邊吃邊烤、邊緣還有火鍋可以吃的有趣吃法，不過就是得多注意適時加湯。
豆腐煲
點鍋類的主餐都會另外附一碗白飯。
橘紅色大骨湯頭有著泡菜酸辣，正常湯頭是帶點小辣的，辣度都可以調整，只有泡菜鍋、泡菜炒飯、辣炒年糕無法完全不辣~
豆腐煲中不只有很多的豆腐，還有泡菜、紅蘿蔔、洋蔥、韓國魚板，喝個熱湯配上滿滿的料很是滿足！
石鍋拌飯
阿里郎的石鍋拌飯有牛肉、豬肉、香菇三種口味。
配菜有豆芽、泡菜、海帶、海苔絲、青菜、肉片、一顆蛋，整體配料很豐盛。
通常店家特調韓式辣醬是直接加在飯裡，如果有不吃辣、或是想自己調整辣度的人，點餐時可以請店家另外裝，但一定要攪拌均勻再吃才對味喔!
石鍋拌飯上桌後還會有點熱，喜歡吃多一點鍋巴的人就稍等一下。
將底部香香脆脆鍋巴翻起來，整個香氣撲鼻而來，韓式辣醬透過熱氣與拌勻之後，覺得是香而小辣，非常好吃涮嘴
韓式炸雞
韓式炸雞、以及炸年糕，這可是去韓國必吃宵夜，在阿里郎一盤菜就滿足你兩種慾望
有甜醬(不辣)、辣醬兩種口味，特別提醒你如果是點有加起司的，一定要趁熱吃才有起司融化牽絲感喔~
除了炸雞之外，搭配炸得外皮微酥的Q軟年糕，更添飽足感！
阿里郎韓式小館的消費相當平易近還免收服務費，鄰近科博館、金典綠園道、SOGO百貨，不管平日、假日的正餐時間人多會需要等比較久，因為餐點都是現點現做，想吃美食請多一點耐心，如果不想等，請避開顛峰時段！內用最好訂位喔。
阿里郎韓式小館店家資訊
地址: 台中市西區博館路159號
電話: 04-23235066
營業時間: 11:00~21:00，中場沒休息
公休日請看FB粉絲頁、下午照常營業、免服務費、請耐心等，附近外送滿四百可送，實際距離與最低滿額金額需多請洽店家。
文章來源：NINI AND BLUE 玩樂食記
