一個人也能好好吃飯！台中橘白色系小清新麵店，必點流心滷鴨蛋與蔥油拌麵

橘起 Orengy 位於台中南屯的大墩小巷弄，是 2025 年 12 月新開幕的平價麵食餐廳。主打清爽、不油膩的湯麵與拌麵，還有多款特色白滷與涼拌小菜可以搭配，如果在我家附近，一定會常常想來吃呀~

看橘起官方介紹：店名中的「橘」，象徵明亮、食慾與活力；「起」，代表起鍋的香氣，也是一碗麵的起點。來到橘起，橘白色系的文青風店面在巷弄中格外顯眼，低調卻很有質感，路過時很難不被吸引多看一眼。這次嚐鮮的印象也很好，來看看橘起有哪些必吃餐點吧！

廣告 廣告

台中｜橘起 Orengy

▼橘起 Orengy 地址是「台中市南屯區大墩十一街 154號」，在大墩十一街與大進街交叉口，餐廳旁邊就有機車停車格很方便，但如果開車的話小巷弄車位不好找，建議先在大墩路或東興路找路邊停車格，再步行進來。

台中｜橘起 Orengy

台中｜橘起 Orengy

台中｜橘起 Orengy

▼橘起店內用餐環境以橘色與白色為主色，色調清新簡約，設有大片落地窗，白天時自然光灑落，一走進來心情就跟著放鬆下來~

台中｜橘起 Orengy

台中｜橘起 Orengy

台中｜橘起 Orengy

▼座位區以雙人小桌為主，方便依人數調整座位；窗邊設有整排座位，即使一個人來用餐也很自在~

台中｜橘起 Orengy

台中｜橘起 Orengy

▼橘起用餐採自助式，找座位、點餐、結帳直接自己來！點餐掃桌面的 QrCode 就可以囉~

台中｜橘起 Orengy

台中｜橘起 Orengy

▼水、各式調味料、筷子、湯匙、餐具、紙巾、兒童餐具皆可自行拿取，並貼心備有置物籃，可以拿來放包包外套~

台中｜橘起 Orengy

▼橘起加入會員可享：「入會好禮、消費累點、生日專屬禮、不定期熟客回饋」等會員專屬優惠，1 元即可獲得 1 橘點，點數越多獎勵越多。

台中｜橘起 Orengy

▼第一次點餐不知道要吃什麼的話，也可以參考下圖的招牌餐點喔~

台中｜橘起 Orengy

台中｜橘起 Orengy

老鴨粉絲

台中｜橘起 Orengy

▼老鴨粉絲，一份170元。橘起的老鴨粉絲，從製作開始就很講究。湯頭不是用現成高湯或零碎骨架，而是直接使用整隻櫻桃鴨，搭配多款中藥材，以細火長時間慢燉，讓鴨肉本身的油脂、膠質與香氣慢慢釋放到湯裡。也因為這樣的製作方式，鴨肉在長時間燉煮後口感不好，所以湯麵附的不是鴨肉，而是鴨丸與鴨胗。

台中｜橘起 Orengy

台中｜橘起 Orengy

台中｜橘起 Orengy

▼湯頭喝起來淡雅清甜，沒有明顯中藥味，細細品嚐是自然堆疊出的鴨肉香氣與甘甜。粉絲吸附湯汁後依然滑順，喝起來暖胃又不油膩。喜歡吃辣的話，推薦可以加店家秘製的油潑辣子，辣度不會很強烈，而是讓湯頭提味更有層次~

台中｜橘起 Orengy

台中｜橘起 Orengy

▼鴨丸紮實彈牙，一口一個剛剛好；鴨胗則保有脆度又不會太硬，口感很好。

台中｜橘起 Orengy

台中｜橘起 Orengy

蘭州牛肉麵

台中｜橘起 Orengy

▼蘭州牛肉麵，一份170元。蘭州牛肉麵捨棄重油重辣的紅燒路線，而是以牛大骨長時間慢火熬製，將牛骨精華緩緩萃取至湯頭中，呈現出清澈透亮的湯頭。

台中｜橘起 Orengy

台中｜橘起 Orengy

▼牛肉清湯一入口就能聞到淡淡的牛骨香氣，味道扎實卻不厚重，麵條在吸附湯汁後也是清爽回甘很順口，一不小心就完食了XD

台中｜橘起 Orengy

台中｜橘起 Orengy

▼牛花腱肉燉得很軟嫩，不用費力咀嚼就可以在嘴中化開，吃得到牛肉原始香氣，與清燉湯頭相互襯托剛剛好。

台中｜橘起 Orengy

▼蔥油拌麵，一份65元。這碗剛上桌我差點以為是傻瓜麵，想說怎麼就純白麵，原來醬汁都在下方啦XD 橘起的蔥油清香自然，微帶鹹味不油膩，麵條拌開後油香均勻，很涮嘴耶！簡單樸實卻很耐吃~

台中｜橘起 Orengy

台中｜橘起 Orengy

台中｜橘起 Orengy

▼我喜歡再加點油潑辣子，讓香氣味道更豐富有層次~

台中｜橘起 Orengy

台中｜橘起 Orengy

▼擔擔麵，一份70元。擔擔麵一樣醬料都在底下，要先拌勻後再吃！麵條拌勻後，醬汁均勻包覆在每一根麵上，入口時先感受到花椒帶來的微微椒麻，隨後是麻醬圓潤滑順的濃郁口感，香而不膩，辣度算是小辣，不會太強烈，愛椒麻香、喜歡麻醬的這碗可以點！

台中｜橘起 Orengy

台中｜橘起 Orengy

台中｜橘起 Orengy

▼橘起的小菜也是它們家特色之一，種類豐富且每一款都蠻好吃的，看是要加蛋吃肉配菜通通有~

台中｜橘起 Orengy

▼冰心鴨爪凍，一份60元。獨家製作的鴨爪凍，入口 Q 彈且膠質豐富，軟嫩中還會吃到微脆的軟骨，蠻特別的耶！

台中｜橘起 Orengy

▼滷月亮骨肉，一份70元。月亮骨肉口感剛剛好，肉質軟嫩同時保有嚼勁，本身就有入味了好吃！

台中｜橘起 Orengy

▼白滷鴨胗，一份60元。白滷鴨胗與老鴨粉絲裡的鴨胗是一樣的，都是脆彈帶嫩，厚呷！

台中｜橘起 Orengy

▼腐竹拌鮮菇，一份40元。新鮮鮮菇川燙後冰鎮，搭配吸汁力超強的腐竹，再拌入特製秘製醬汁，鹹香中帶點微酸很涮嘴，一下子就清盤了！

台中｜橘起 Orengy

▼涼拌雲耳，一份40元。雲耳口感清脆，調味清爽不厚重，帶有微微酸香很開胃~

台中｜橘起 Orengy

▼醬漬小黃瓜，一份40元。小黃瓜非常入味，酸甜鹹香、脆口多汁，清爽又解膩~

台中｜橘起 Orengy

▼滷素雞，一份50元。口感紮實，咀嚼時有淡淡豆香，屬於樸實的美味，敢吃辣的話推薦沾點蒜辣醬更夠味~

台中｜橘起 Orengy

▼招牌滷鴨蛋，一份25元。滷鴨蛋作法類似溏心蛋，蛋黃呈現微微流心的狀態，濃郁滑順，單吃或拌進麵裡一起吃都很讚！

台中｜橘起 Orengy

整體來說，橘起 Orengy 是一間清爽精緻的麵食餐廳，湯頭自然清甜有香氣，小菜水準也相當穩定，很適合日常想吃一碗麵的時候來訪。有到台中南屯附近，推薦可以來吃看看喔～

橘起 Orengy｜一碗的起點

電話：04 2320 8099

地址：408 台中市南屯區大墩十一街 154號1F

營業時間：中午11:30-晚上20:00

橘起 Orengy FB 粉絲頁

橘起 Orengy IG

文章來源：涼子是也