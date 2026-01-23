一個台灣，三個世界！一紙世紀台美關稅協議，怎把產業分割3種命運？
台美終於達成關稅貿易協議！台灣不僅取得最優惠盟國待遇，關稅上限壓在15％且不疊加，工具機等出口製造業的立足點也與日韓對手拉平，更一舉拿下232國安關稅豁免。
但這場協議只是談得漂亮而已嗎？
台灣現在站在史無前例的國際地位，但也史無前例的綁定美國，這個關稅協議，會把台灣帶到哪裡去？
這場8兆豪賭，揭幕WTO與ECFA之後
台灣經濟「第3次定錨」
這是一場高達2500億美元（約合新台幣8兆元）的世紀豪賭。
說得更直白一點，這是台灣為了生存，不得不做的「割肉止血」。我們「割」出去的，是以半導體為首、原本深耕台灣的頂尖產業與資本；換來的暫時「止血」，則是擋下美國總統川普那把已落下的關稅大刀。
美國的戰略是「廣院高牆」（High Fence, Broad Yard）——意即在涉及國家安全的關鍵核心技術領域，築起難以跨越的高牆嚴格管制；而在非敏感的商業領域，則保留廣大的合作空間。
牆內，台灣有部分產業被納入，因符合美國供應鏈戰略需求，得以享受零關稅的陽光照拂；但在牆後，那些沒被選中的產業，命運會如何？
答案，其實已經寫在這幾天的台股盤面上。自1月16日結果公布以來，雖然大盤指數在台積電領軍下維持高檔，但盤面結構卻明顯分化：當半導體與AI概念股上演慶祝行情的同時，部分傳產如鋼鐵、石化、水泥、紡織走勢相對疲弱。這不僅是短線的資金挪移，更預示了台灣產業在這波談判後，恐怕將加速走向「強者恆強、弱者恆弱」的分流命運。
好的成果當然有。半導體拿到了關鍵的「零關稅」豁免；工具機與機械業，也終於爭取到與日本、韓國同等的稅率，拉平了競爭起跑線。
但隱憂在於那些「沒被陽光照拂」的角落，如鋼鐵業、內需服務業，在這次協議中幾乎是局外人。這將導致高科技出口產業與傳統內需產業間的「體感溫差」，將再擴大。
這場豪賭，也標誌著繼世界貿易組織（WTO）與《海峽兩岸經濟合作架構協議》（ECFA）之後，台灣經濟迎來了關鍵的「第3次定錨」。
第1次定錨，2002年，台灣加入WTO，確立了代工王國定位。
第2次定錨，16年前，簽署ECFA，讓我們偏斜中國，卻減緩了升級速度。
台灣產業自動分流「3層世界」
資源差距更大！快換掉拚成本舊腦袋
中華經濟研究院院長連賢明將此協議比喻為WTO的歷史翻版——那是一次全面的衝擊。
「不可能什麼都要，」他提醒，融入美國體系意味著更高標準的勞動與環境規範，資源重新配置無可避免。中央大學經濟系教授邱俊榮也警告，過去賺「毛3到4」薄利的時代過去了，大家都得在技術與品牌上升級。
更殘酷的代價是，這種深度綁定將加劇資源排擠，讓台灣產業自動分流成殘酷的「3層世界」。
一個台灣，3個世界。位居頂層的，是如半導體、資訊與通訊技術般直接受惠的贏家，他們能吸納最多的資金與頂尖人才；中間層的工具機與機械業，雖然沒有特權，但至少取得了公平競爭的門票；最令人憂心的則是底層的鋼鐵、傳產與內需服務業，在這次協議中幾乎什麼都沒拿到，卻得承受高科技業可能帶來的通膨與缺工壓力。這種「沒受惠者」與「受惠者」之間的強烈落差，將在國內生產毛額（GDP）創新高的同時，讓貧富差距恐也同步創下新高。
這是豪賭後，我們將面臨的情況。
我們能不能把「資格戰」打成一場全民都能參與的能力競賽，而不是少數人的門票競賽，將決定台灣未來的命運。畢竟，在地緣政治對抗的年代，最危險的不是被迫選邊，而是選了邊之後，仍用舊腦袋過日子。
撰文者：管婺媛 製作人：呂國禎
※更多精彩報導，詳見《商業周刊》網站。
※本文由商業周刊授權刊載，未經同意禁止轉載。
