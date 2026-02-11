一口氣追完不漏氣！過年必看好口碑陸劇《太平年》《驕陽似我》《玉茗茶骨》上榜
過年連假最幸福的時刻，莫過於窩在沙發上，把早已放進片單卻一直沒時間觀看的陸劇一次追完。比起還在更新、追得心癢癢的新劇，「已完結陸劇」才是真正適合年假一次追完的最佳選擇。不用等更新、不怕斷點，一集接一集完全停不下來！
這次特別整理7部近期討論度與口碑都相當亮眼的陸劇，題材橫跨古裝權謀、都市愛情、商戰史詩與律政現實派，每一部都具備引人入勝的劇情與已播畢、可一次追完的特質。不論你是想找過年追劇清單，或是補完錯過的熱門話題作，這份名單一次幫你準備好。
過年追劇｜玉茗茶骨
《玉茗茶骨》以古代茶業與官場為背景，融合愛情、家族與權力角力。故事圍繞狀元郎陸江來因舊案失憶，意外被茶王之女榮善寶收留，兩人從陌生、防備到並肩撐起家族茶業，在情感與陰謀交織中逐步成長。
《玉茗茶骨》是由知名製作人于正操刀，集結超高顏值演員，搭配優異的美術質感，被網友誇讚光看畫面就很舒服。劇情方面相當緊湊且充滿反轉，女主角所在的榮家以女性為尊，招贅、傳女不傳男的家族傳統，刻意與現代社會形成對比，為這部劇增添亮點。
演員： 侯明昊、古力娜扎、陳若軒、趙弈欽、張南
線上看平台：Disney+、iQIYI
集數：36集
過年追劇｜驕陽似我
《驕陽似我》改編自顧漫同名小說，是一部經典卻不老套的都市職場愛情劇。故事描寫低調富二代聶曦光與天才醫生林嶼森，因一場意外牽起緣分，從誤會開始到在職場中共同成長，同時面對友情、愛情與自我價值的選擇，情感線溫柔細膩，節奏輕快。
看過《微微一笑很傾城》、《何以笙簫默》、《你是我的榮耀》的觀眾，應該對顧漫相當熟悉，擅長描寫都會愛情的顧漫，總能把握住情感中甜而不膩、甜虐交織的分界，且每一部作品的選角都相當貼近原著，《驕陽似我》除了剛開始女主角大學時期的遭遇，後面的感情線都很甜，是過年想輕鬆追劇的安全牌。
演員： 趙今麥、宋威龍、賴偉明
線上看平台：WeTV、Netflix、Hami Video、中華電信MOD
集數：36集
過年追劇｜軋戲
《軋戲》以「劇本殺」文化為核心，巧妙結合愛情與懸疑元素。女主角在遊戲世界與現實人生之間穿梭，逐步解開角色謎團，也重新面對自己的情感與選擇。導演貓的樹曾執導《當我飛奔向你》、《如此可愛的我們》等校園劇，這次挑戰《軋戲》都市情感劇，不只劇本殺的場景相當細緻，整體畫風也相當唯美，感情線的CP感十足，深受年輕族群的喜愛。
演員：陳星旭、盧昱曉、代旭、李婷婷
線上看平台：iQIYI
集數：28集
過年追劇｜太平年
《太平年》以五代十國至北宋初年的歷史轉折為主線，描繪亂世中各方勢力的政治抉擇與人性掙扎，氣氛厚重，格局宏大，是偏向史詩型的歷史劇。近期的陸劇多為現代、古偶或仙俠，《太平年》以真正的歷史為背景，人物刻劃細膩，獲得不少歷史劇迷肯定，不過角色較多，劇情線較複雜，建議喜歡深度沉浸敘事的觀眾，可以過年假期好好觀賞。
演員： 白宇、周雨彤、朱亞文、俞灝明、倪大紅
線上看平台：Hami Video、中華電信MOD、iQIYI
集數：48集
過年追劇｜大生意人
《大生意人》的背景設定在清末，講述一名書生被陷害後流放邊疆，憑藉經商頭腦在亂世中翻身，從個人生意做到牽動國家命運，堪稱陸劇少見的商戰史詩。該劇由陳曉挑大樑，集結多位陸劇常見的老戲骨同台飆戲，劇情節奏穩定，特別受到喜愛權謀和商戰題材的觀眾喜愛。
演員：陳曉、孫千、成泰燊、黃志忠、李純
線上看平台：MyVideo、LINE TV、iQIYI、LiTV、Netflix、Hami Video、中華電信MOD
集數：40集
過年追劇｜長安二十四計
《長安二十四計》以復仇與權謀為主軸，描述主角潛伏長安多年，與朝堂、江湖多方勢力周旋，層層布局、步步為營，是一部節奏緊湊的古裝懸疑劇。這部劇有許多熟面孔，包括劉奕君、王勁松、倪大紅、佟夢實等，經常收看陸劇的觀眾，即使未必記得其姓名，也多半看過其作品，加上劇情反轉密集，暗藏伏筆，是適合一次追完，避免被劇透的作品。
演員：成毅、劉奕君、徐璐、張涵予
線上看平台：Netflix
集數：28集
過年追劇｜女神蒙上眼
由辛芷蕾、林雨申主演的律政劇《女神蒙上眼》以法律案件為核心，透過多起社會案件，探討法律、公義與人性灰色地帶。整體風格較為寫實沉重，較少甜蜜的感情線，觀眾可看見辛芷蕾飾演的女主角在一次次案件中成長，活出自己的色彩，也不失為新年新氣象的追劇好選擇。
演員：辛芷蕾、林雨申、張藝上
線上看平台：iQIYI、CATCHPLAY+
集數：30集
