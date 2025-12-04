一口穿越北海道！66cheesecake焦糖布丁泡芙，酥脆爆餡的幸福瞬間

新北｜66cheesecake 板橋大遠百

大阪心齋橋有一款風靡海內外的焦糖脆皮小泡芙，是到大阪必吃的人氣甜點，

現在在台灣也有囉！不用出國就能品嚐到焦糖布丁泡芙，實在是太幸福啦。

台灣的北海道焦糖布丁泡芙來自彰化溪湖66cheesecake，66cheesecake本是北海道起司蛋糕，

其後陸續推出彩虹霜淇淋、唱片千層酥等，真的很會趕上潮流，

現在又推出北海道焦糖布丁泡芙，整個跟日本同步啊。

66cheesecake雖然本店在彰化溪湖，不過在板橋大遠百、台中大遠百都有據點，

林口三井 Outlet也設有快閃店，讓北部的民眾方便購買。

66cheesecake板橋大遠百店位於板橋大遠百B1，營業時間是11:00～22:00，

如果賣完了會提早打烊，建議想買最好早點來。

口味的部分，除了基本款的「北海道焦糖布丁泡芙」，現在又推出了兩款新口味，

分別是「提拉米蘇泡芙」與「泰式奶茶泡芙」，價格的部分是10入230元，較焦糖布丁泡芙貴。

11/1~11/7新口味上市，買北海道泡芙各1組有送保冷袋；所以一次就帶回1組囉～

泡芙小小顆的，所以一盒10入盒裝並不大，超精緻的。

三種口味三種顏色，不難辨別其口味，紙盒上其實也有標示。

圓滾滾的小泡芙還挺可愛的，只是價格上不可愛，底部可看到填充滿滿的餡料。

提拉米蘇泡芙表層撒上可可粉，吃起來以巧克力味為主，但是是不甜膩的可可味，

尾韻還帶有些許苦韻，是大人們的甜點。

不過焦糖的部分是有脆度的，現買現吃的口感應該更好，

口味上偏愛原味的卡士達， 泰式奶茶泡芙跟提拉米蘇泡芙倒是沒正中下懷，

如果有機會再購入應該只會買原味，不過價格上偏貴，也只能久久才會買一次囉。

所在地址：臺灣新北市板橋區新站路28號B1

營業時間：日 一 二 三 四 五 六 11:00-22:00

文章來源：Irene's 食旅．時旅