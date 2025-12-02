【商家指南推廣專題】

圖片由六鰲蔡氏提供

每當重要節慶到來，「要送什麼禮？」就成為令人頭疼的問題，想送得體面、有心意，又不想流於普通，海味禮盒就是年節送禮的好選擇。來自海產養殖世家的一口酥烏魚子禮盒推薦品牌「六鰲蔡氏」，將家族三代的堅持濃縮在烏魚子禮盒之中，讓美味的饋贈禮品飽含產地漁民的真誠，是不少人收藏的送禮首選。

創立於2022年的「六鰲蔡氏」，背後擁有自民國74年起開始投入養殖的家族歷史。創辦人主修設計相關領域，曾參與社區經營、農村再活化的活動，後來決定把自己的專業帶回魚塭，回饋家鄉與產業。在長輩既定的養殖模式中，「養好魚、交給通路」就是日常，但創辦人希望以「產地漁民」的身份，直接將這份用心交給消費者，使一口酥烏魚子禮盒推薦品牌「六鰲蔡氏」就此誕生。

創辦團隊秉持著延續家族精神，專注於打造更純淨、細緻的養殖品質。為消弭烏魚子的土味與腥味，他們引入日本酵素飼養，並結合學術單位專業指導，以水體科技監控養殖環境，從源頭提升魚隻健康，製作出風味更佳的烏魚子，也因此「六鰲蔡氏」成為許多家庭在年節送禮時的好選擇。

「六鰲蔡氏」結合創辦人的設計底蘊，跳脫海味伴手禮的傳統印象，以年輕、清爽且承載地方特色的視覺語言，重新詮釋烏魚子的形象。產品以兩種方式呈現：外酥內綿的一口酥烏魚子，開盒即刻享用；以及提供不同兩數選擇的整片烏魚子，簡易料理即可成為團聚佳饌。兩款搭配組合，兼顧日常小聚到節慶贈禮的各種暖心時刻。

未來，品牌將持續開發相關海鮮產品，讓更多人透過日常飲食，接觸到用心養殖的美味。若您正在為年節送禮苦惱，或是想與三五好友品嘗別有風味的烏魚子一口酥，那麼一口酥烏魚子禮盒推薦品牌「六鰲蔡氏」就是您的送禮好選擇，歡迎點選以下連結，感受充滿海風的濃郁烏魚子。

更多年節送禮首選一口酥烏魚子禮盒推薦資訊請洽以下連結：

店家品牌名：六鰲蔡氏

聯絡電話：0988-010-359

官網：https://rink.cc/geibi

FB：https://rink.cc/9mcen

LINE：https://rink.cc/lwdlk

以上資訊由六鰲蔡氏提供