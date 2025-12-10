一吃上癮的創意爆餡下午茶！楊梅這家鯛魚燒28層黃金酥皮挑戰口感極限，必點招牌法式布蕾奶油

桃園楊梅｜豪野家蜜糖千層鯛魚燒-總店

你吃過「多達28層」的酥脆千層鯛魚燒嗎？有間在楊梅我放入好多年的口袋名單「 豪野家蜜糖千層鯛魚燒」，這次終於吃到了！這裡賣的不是傳統的日式蛋糕體鯛魚燒，老闆堅持使用獨家研發的千層酥皮，標榜擁有28層的黃金摺疊工藝，口感也很讚，沒有華麗裝潢，卻因為創意獨特、外皮酥脆到讓人無法忽視、內餡飽滿又真材實料，成為許多甜點控心中的口袋名單。

交通資訊

開車前往

可直接導航「豪野家蜜糖千層鯛魚燒」，附近多為住宅區，對面就有公有停車格可停車。

大眾交通

搭火車至 楊梅車站。 出站後轉搭252公車，在「新農街378巷」站下車，下車後步行約2分鐘即可抵達。

MENU

有分甜的口味55元，鹹的口味60元，口味相當多元化，還可以加料，像是白玉麻糬、起司、黑糖麻糬、肉鬆都可以加5元升級，也可以搭配飲料。

11月隱藏版口味-香菜x花生x布蕾奶油

每個月會有隱藏版，我覺得這樣可以變成常態耶，因為很好吃!

豪野家的鯛魚燒種類相當多，外皮是 28 層千層酥！

與一般麵糊式鯛魚燒完全不同，豪野家採用多層堆疊方式製作，烤後呈現：

非常酥脆

層次分明

越咬越香

豪野家蜜糖千層鯛魚燒平日才有營業，這次見到週六有開門讓我相當興奮衝到店內，後來才發現是因為有接企業訂單，闆娘才有開門，讓我終於可以嚐到了！

可能大家看到都衝很快，還有外送訂單接不完，後面製作時闆娘趕緊將鐵門放下來些，不然訂單真的做不完了，生意超好！

可以直接看到師傅手工製作，很療癒也增加信任感，不時傳來甜甜烤皮香味，中間的 餡料滿滿，還沒吃就已經大加分。

半開放式的製作區是店內最大的亮點，透過透明的防風隔板，可以清楚看見老闆娘熟練的操作過程，看著一片片方正的酥皮被放上烤盤，豪邁地擠上餡料，再蓋上另一層酥皮，擠上滿滿的餡料，最多人買的應該就是 法式布蕾奶油，如果想要試不同口味，很推薦11月隱藏版口味。

法式布蕾奶油55元

內餡呈溫熱半流狀，滑順且奶蛋香濃，不甜膩，與酥脆餅皮搭起來剛剛好，也是店內的招牌品項，

這款我是外帶回家給小孩吃，回家放入烤箱後再回熱還是很美味，下次可以多買幾個外帶了。

香芋肉鬆60元

一向熱愛芋泥的我選了這款鹹甜口味的香芋肉鬆，中間的餡料真的是滿到差點爆出來，

芋泥綿密、略帶甜味，搭上香氣十足的肉鬆與鹹香層次，味覺效果有點像芋泥肉鬆蛋糕的甜鹹風格，熱熱的吃真的很美味。

酥脆度是一般鯛魚燒的幾倍以上，酥皮真的很厲害，是吃了會想再吃的口味。

11月隱藏版口味-香菜x花生x布蕾奶油

(布蕾奶油基底+顆粒花生醬+花生粉+香菜碎)

花生的濃郁甜香，布蕾的奶香柔滑，花生顆粒增加咬感層次，香菜碎帶來清爽香草味，毫不突兀

味道平衡出乎意料，沒有搶戲的怪味，反而像是「清新版花生奶油抹醬」！

就連不愛吃香菜的我，意外的覺得好吃，也是很邪惡的一款口味，一定要趁熱吃口感最佳~

不管是布蕾、花生或芋泥，都能吃出真材實料，甜度也控制得很好，表皮相當酥脆好吃，這次的香菜花生布蕾真的很驚艷，原本以為只是噱頭，結果完全驚喜，這不是普通的鯛魚燒，而是一塊會上癮的下午茶點心呀～

豪野家蜜糖千層鯛魚燒-總店

地址： 326桃園市楊梅區新農街322號

電話號碼：0989 623 686

營業時間：13:30–19:30(六、日公休)

