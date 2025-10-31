一周大事（10/19-10/25）：坣娜肺腺癌病逝／非洲豬瘟後續／輝達確認落腳T17、T18／川習會／MLB世界大賽／樂天台灣大賽奪冠

Yahoo奇摩新聞每周推出「一周大事」，精選國內外新聞報你知！快來追蹤我們的Facebook粉絲專頁、Instagram、Threads，開啟更多元的新聞視角！

台中養豬場爆發非洲豬瘟疫情，基因定序結果最快31日出爐，進一步確認可能病毒來源。針對台中養豬場非洲豬瘟首例是否早於10/10，台中市府認為9月、10月初，案場死豬數目未達警戒值；市府也證實死亡豬隻送化製的三聯單疑遭塗改，造成數字落差，相關證據已送檢調追查。農業部長陳駿季表示，中央已籌組疫調團隊，將協助台中市政府釐清盲點，盼盡早找到造成這次疫情的病毒來源。

爭議多時的輝達北士科案正式落幕，台北市長蔣萬安宣布輝達落腳北士科T17、T18，依評估明年中可完成相關程序，他預估今年11月底可與新壽成功解約。輝達在29日市值突破5兆美元，成為全球第一家達到此里程碑的企業，規模已經超過日本、印度與德國的GDP，如果輝達是一個國家，規模可媲美全球前十大經濟體。

美國總統川普30日在南韓釜山與中國國家主席習近平會面，歷時約1小時40分鐘，川普會後表示，他把與芬太尼相關的關稅調降至10%，對中國商品徵收的關稅將從57%降至47%。另外，川普提到，會中沒有提到台灣議題，相關內容未被討論。川普也認為對談氣氛非常良好，預定未來一年內美中元首互訪。

MLB美國職棒大聯盟世界大賽，由藍鳥對戰道奇戰到第五場，第五場由藍鳥以6比1擊敗道奇，取得系列賽3比2聽牌優勢，這一場由藍鳥22歲的先發投手Trey Yesavage威風八面，主投7局飆12K，僅挨1轟失1分壓制。最受矚目的道奇隊日本巨星大谷翔平在第三場表現驚人，單場繳出單場雙響砲，4打數4長打、9度上壘，5次保送中包含4次敬遠，他在第四場還擔任先發投手，可惜表現欠佳，主投6局，被敲6安，共掉4分。

中華職棒36年台灣大賽系列賽，由樂天桃猿與中信兄弟一路打到第五場，雙方打到難分難捨延長賽到11局，桃猿林泓育在11局上2分砲為桃猿取得領先，終場桃猿以9比7贏球，系列賽4勝1敗封王！隊史第8座總冠軍（含前身La New熊、Lamigo桃猿時期），樂天集團接手後首冠。

資深歌手坣娜丈夫薛智偉發出聲明，證實坣娜在10月14日下午因肺腺癌離開。坣娜曾以「奢求」、「自由」、「抱緊一點」等經典金曲，發生車禍後，減少演藝活動，重心轉向瑜伽，2017年與薛智偉結婚，並共同致力於台灣與猶太人的交流。