一周大事（10/19-10/25）：坣娜肺腺癌病逝／非洲豬瘟後續／輝達確認落腳T17、T18／川習會／MLB世界大賽／樂天台灣大賽奪冠
Yahoo奇摩新聞每周推出「一周大事」，精選國內外新聞報你知！快來追蹤我們的Facebook粉絲專頁、Instagram、Threads，開啟更多元的新聞視角！
非洲豬瘟基因定序31日出爐 中央組疫調團隊釐清疑點
台中養豬場爆發非洲豬瘟疫情，基因定序結果最快31日出爐，進一步確認可能病毒來源。針對台中養豬場非洲豬瘟首例是否早於10/10，台中市府認為9月、10月初，案場死豬數目未達警戒值；市府也證實死亡豬隻送化製的三聯單疑遭塗改，造成數字落差，相關證據已送檢調追查。農業部長陳駿季表示，中央已籌組疫調團隊，將協助台中市政府釐清盲點，盼盡早找到造成這次疫情的病毒來源。
輝達確認落腳北士科T17、T18、股價創新高
爭議多時的輝達北士科案正式落幕，台北市長蔣萬安宣布輝達落腳北士科T17、T18，依評估明年中可完成相關程序，他預估今年11月底可與新壽成功解約。輝達在29日市值突破5兆美元，成為全球第一家達到此里程碑的企業，規模已經超過日本、印度與德國的GDP，如果輝達是一個國家，規模可媲美全球前十大經濟體。
川習會後 美國對中國芬太尼關稅調降至10%
美國總統川普30日在南韓釜山與中國國家主席習近平會面，歷時約1小時40分鐘，川普會後表示，他把與芬太尼相關的關稅調降至10%，對中國商品徵收的關稅將從57%降至47%。另外，川普提到，會中沒有提到台灣議題，相關內容未被討論。川普也認為對談氣氛非常良好，預定未來一年內美中元首互訪。
MLB世界大賽 藍鳥3比2率先聽牌
MLB美國職棒大聯盟世界大賽，由藍鳥對戰道奇戰到第五場，第五場由藍鳥以6比1擊敗道奇，取得系列賽3比2聽牌優勢，這一場由藍鳥22歲的先發投手Trey Yesavage威風八面，主投7局飆12K，僅挨1轟失1分壓制。最受矚目的道奇隊日本巨星大谷翔平在第三場表現驚人，單場繳出單場雙響砲，4打數4長打、9度上壘，5次保送中包含4次敬遠，他在第四場還擔任先發投手，可惜表現欠佳，主投6局，被敲6安，共掉4分。
台灣大賽戰到第五場 樂天桃猿打敗中信兄弟逆轉勝
中華職棒36年台灣大賽系列賽，由樂天桃猿與中信兄弟一路打到第五場，雙方打到難分難捨延長賽到11局，桃猿林泓育在11局上2分砲為桃猿取得領先，終場桃猿以9比7贏球，系列賽4勝1敗封王！隊史第8座總冠軍（含前身La New熊、Lamigo桃猿時期），樂天集團接手後首冠。
坣娜病逝享年59歲 丈夫證實死因為肺腺癌
資深歌手坣娜丈夫薛智偉發出聲明，證實坣娜在10月14日下午因肺腺癌離開。坣娜曾以「奢求」、「自由」、「抱緊一點」等經典金曲，發生車禍後，減少演藝活動，重心轉向瑜伽，2017年與薛智偉結婚，並共同致力於台灣與猶太人的交流。
其他人也在看
輝達總部確定落腳北士科T17、T18 蔣萬安宣布：北市府啟動行政程序
台北市長蔣萬安今天表示，輝達（NVIDIA）已明確表示，台灣總部地點就會在北士科T17、T18基地，市府將啟動各項行政程序，以最快速度讓輝達順利落腳台北。蔣萬安在市議會回答議員質詢何時與輝達簽約表示，依評估明年中可完成相關程序，預估今年11月底可與新壽解約。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前
護理系女神國外驟逝！好友雪碧悲痛 喊話：下輩子再當好友
護理系女神國外驟逝！好友雪碧悲痛 喊話：下輩子再當好友EBC東森娛樂 ・ 14 小時前
世界大賽》Yesavage飆K寫新猷領軍 藍鳥率先聽牌
世界大賽第5戰今天(30日)開打，藍鳥菜鳥投手Trey Yesavage先發7局狂飆12K締造世界大緯來體育台 ・ 1 天前
非洲豬瘟案場化製三聯單有出入 中市府：檢調偵辦
（中央社記者郝雪卿、吳哲豪台中31日電）台中養豬場爆發非洲豬瘟疫情，對於死亡豬隻送化製三聯單數字有出入，台中市副市長鄭照新今天表示，目前由檢調偵辦中，靜待司法調查結果。中央社 ・ 38 分鐘前
川習會無具體協議！ 美股、台指期盤後齊跌
即時中心／林耿郁報導美國總統川普、中國國家主席習近平會面落幕，雙方雖同意讓貿易戰降溫，但未簽署協議，加上企業財報好壞參半，以及聯準會12月恐不降息，美股全面收黑。道瓊工業指數下跌109點或0.23%，收在47522點；標普500挫68點或0.99%；那史達克和費半指數跌幅也都超過1.5%。民視財經網 ・ 7 小時前
台塑三寶 將再處分南亞科股票
台塑集團為強化營運資金運用，台塑化、台塑、台化29日再度公告擬處分南亞科股票各1.8萬張，預計交易日期為29日至12月31日，每單位價格133元（29日收盤價），估算交易總額23.94億元。一旦順利處分，三家公司對南亞科持股比將分別從9.9985％降至9.4176％，累積仍持有南亞科股票29萬多張。工商時報 ・ 1 天前
結婚才10天Lulu突喊「我懷孕了」 陳漢典傻笑放閃：等很久了
【緯來新聞網】陳漢典、Lulu黃路梓茵新婚至今10天，今（30日）兩人以夫妻檔身份現身《半里長城笑噴緯來新聞網 ・ 18 小時前
MLB專欄》首球開轟的第28輪英雄─多倫多藍鳥Davis Schneider【城牆】
MLB世界大賽Game 5，攸關「誰贏誰聽牌」的重要性，而在這場關鍵戰役，多倫多藍鳥開路先鋒Davis Schneider一鳴驚人，面對洛杉磯道奇強力投手Blake Snell，上演「首局首打席首球全壘打」，助藍鳥先馳得點，且和Vladimir Guerrero Jr.合力寫下「世界大賽首次前兩棒背靠背開轟」壯舉，名留青史。Yahoo奇摩運動專欄 ・ 3 小時前
川習會落幕貿易戰降溫 美財長：預計中美最快下週簽署協議
美國總統川普與中國大陸國家主席習近平週三會面，雙方雖然同意讓貿易戰降溫，但尚未簽署協議，後續發展受到全球關注。美國財政部長貝森特週四接受福斯財經新聞網訪問時表示，中美最快下週簽署貿易協議。 根據中廣新聞網 ・ 2 小時前
王子爆吃粿粿形象破滅！《棒棒堂》製作人B2首度發聲：沒有在聯繫
[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導王子（邱勝翊）17日奪下金鐘獎主持人，正值事業新高峰。男星范姜彥豐近日突在社群發布長達9分鐘影片，以「道德淪喪、婚...FTNN新聞網 ・ 49 分鐘前
梨泰院踩踏事故3週年 官方首度舉辦追悼儀式
3年前的10月29日，南韓梨泰院發生史上最嚴重的踩踏事故，而在今（29）日上午的10時29分，官方首度舉辦追悼儀式，政府官員、民間團體和罹難者家屬共同出席。時間回到恐怖的那一夜，是梨泰院在新冠疫情後第一場大型萬聖節活動，許多年輕人帶著狂歡的心情而來，地鐵站湧入13萬人潮。但就在這個寬度只有4公尺的斜坡巷道、歡笑聲瞬間變調為哭喊。因為人群不斷推擠，好幾百人困在不到20平方公尺的狹窄空間，有人跌倒，後面的人就不斷壓上去，層層堆疊、不能呼吸，最後造成多達159人死亡。公視新聞網 ・ 1 天前
世界大賽》第6戰再挑戰完投？ 山本由伸：有某種程度信心
世界大賽前5場打完陷入2勝3敗絕境的道奇，在來到多倫多藍鳥主場後將於週六(11月1日)進行沒有退路的緯來體育台 ・ 3 小時前
恐怖9歲童刺死媽 母瀕死喊：給我最後一個擁抱
恐怖9歲童刺死媽 母瀕死喊：給我最後一個擁抱EBC東森新聞 ・ 1 天前
啊我的布丁咧！婦疑旁人拿走爆口角 還擲筊問神
一名73歲婦人在仁德服務區，發現車上的 名店布丁不見了，懷疑停在附近車輛的乘客和駕駛拿走，跟對方吵了起來，還嗆說 現場擲筊問神明，最後警方在婦人車上找到他遺失的名店布丁。 #車上布丁不見#爆口角#擲筊#問神東森新聞影音 ・ 20 小時前
遭爆花近1億元買救災便當！花蓮縣府蒐證嗆告 胡仁順發聲：要告來告我
花蓮馬太鞍溪發生溢流，重創光復鄉。花蓮縣議員胡仁順近日公開災害準備金、第一第二預備金使用彙整表，直言非常驚嚇，因為救災28天的餐費竟然花近億元，質疑縣府每天真有發出3萬個便當。花蓮縣政府發聲明澄清，並揚言依法蒐證。對此，胡仁順回擊：「不用去告誰，要告來告我！」三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
蔡依林官宣進軍大巨蛋！開放三階段優先購票 搶票攻略一次看
天后 蔡依林（Jolin） 重磅宣布將於 2025年12月30日、12月31日及2026年1月1日 一連三天登上 台北大巨蛋，舉辦【國泰世華銀行 JOLIN 蔡依林 PLEASURE 世界巡迴演唱會 TAIPEI 2025-2026】！出道26年首度「攻蛋」的她，以「人間樂園」為概念打造全新舞台，化身主宰慾望與自由的「愉悅之母」，帶領歌迷進入一場關於慾望、快樂與釋放的極致音樂冒險。三立新聞網 setn.com ・ 42 分鐘前
護理女神謝侑芯「海外工作失聯多日」傳死訊 好友悲慟證實
IG擁有超過53萬粉絲的知名網紅謝侑芯，昨（30）日驚傳離世，得年31歲。消息曝光後震撼整個網紅圈，謝侑芯的好友「雪碧」於臉書發文哀悼，情緒崩潰寫下：「下輩子再當好朋友。」許多粉絲與同業難掩悲痛，社群湧入大量悼念留言。鏡報 ・ 5 小時前
粿粿遭爆「婚內偷吃」王子！昔「熊抱曹佑寧」畫面曝
娛樂中心／于士宸報導男星范姜彥豐昨日（29）震撼爆料妻子粿粿婚內偷吃「棒棒堂男孩」成員王子（邱勝翊）。消息曝光後，震撼全台網友，粿粿也發聲指責范姜彥豐的爆料影片「說了許多與事實不符的內容」，而王子則是道歉認了「超過了朋友間應有的界線」。如今，有網友翻出粿粿昔日登上《綜藝玩很大》，與曹佑寧同組挑戰遊戲的片段，只見任務成功後，粿粿二話不說立馬衝向曹佑寧「熊抱」，而男方的表情則略顯尷尬，讓網友忍不住開嗆：「沒有邊界感的女生，通常稱為綠茶X」。民視 ・ 19 小時前
李多慧「郭泓志放火啦」！合體代言雙11畫面曝超吸睛
李多慧「郭泓志放火啦」！合體代言雙11畫面曝超吸睛EBC東森娛樂 ・ 3 小時前
王子、粿粿「美國行」有2對出軌？葛斯齊爆內幕：最佳掩護
藝人粿粿與王子的婚外情事件引發廣泛關注。而狗仔葛斯齊30日爆料，「西洋出軌團」並非只有一對情侶，而有兩對成員涉及出軌；還指出這樣的情況在藝人圈內似乎已成常態。中天新聞網 ・ 19 小時前