一周大事（11/16-11/22）：中日緊張／芬普尼蛋後續／普發一萬開放ATM領現／台積電羅唯仁案／經濟學人「台灣病」討論

日本首相高市早苗7日在日本國會答詢中提及，「台灣有事」可能構成日本的「存亡危機事態」後，中國駐大阪總領事薛劍在社交平台發文斬首論，引發軒然大波（AP Photo/Eugene Hoshiko, Pool）

日本首相高市早苗7日在日本國會答詢中提及，「台灣有事」可能構成日本的「存亡危機事態」後，中國駐大阪總領事薛劍在社交平台發文斬首論，引發軒然大波，中日關係陷入緊張。中國政府要求民眾勿赴日旅遊和留學，交流活動紛紛取消，據陸媒報導，截至18日赴日機票訂單總量已減少54.3萬張，中國政府也在19日停止辦理日本水產品進口手續持續對日本政府施壓。

彰化文雅畜牧場雞蛋4日被檢出芬普尼超標，9日仍出貨285籃5萬7000顆蛋，其中龍忠蛋行蛋車載200籃，另輛蛋車載85籃，其中35籃雞蛋被彰縣衛生局攔下送回畜牧場，其餘雞蛋銷往新北市，多數已銷毀。衛福部長石崇良表示，文雅畜牧場的蛋全部禁止移動，本來就禁止上市，溯源編號代號前3碼「I47」，請民眾不要買。目前由彰化衛生局陸續通知可能流向後下架，也將擴大稽查。彰檢18日2度約談畜牧場陳姓負責人釐清案件，訊後諭令40萬元交保。

普發一萬ATM領現17日開放，讓民眾可以選擇ATM方式，只要備妥提款卡、身分證號與健保卡號，就可至全台指定金融機構（含郵局）實體ATM機台領取，包含超商內ATM也可以領到。根據財政部統計，普發一萬登記入帳和ATM領現截至11月20日下午3時，合計有1084.5萬人領到錢。

外傳台積電前資深副總經理羅唯仁退休前疑似帶走2奈米先進製程等資料回鍋英特爾，引發業界譁然。經濟部長龔明鑫表示，政府關切國家安全利益等3個層次影響，經濟部會配合高檢署說明核心關鍵技術管制方式，是否涉及國安法，也會隨時更新核心關鍵技術範圍。身兼台積電董事的國發會主委葉俊顯表示，羅唯仁1年多前就已經調單位，不會接觸核心。

《經濟學人》近日提出的「台灣病」（Taiwan Disease），指出台灣長期面臨的經濟結構問題，雖然在數據上經濟表現亮眼，例如經常帳順差、人均GDP快速上升，但國內民眾卻感受不到「富起來」的實際好處。經濟部長龔明鑫19日直言「說台灣有病的人才有病」。他20日出席立院經濟委員會再度表示，台灣近10年的經濟表現都跟匯率沒有關係，更直呼「我們沒有病！」