一周大事（11/2-11/8）：黃明志涉謝侑芯命案／普發一萬／非洲豬瘟／世界大賽道奇二連霸／柬埔寨太子集團遭扣45億資產

台灣網紅謝侑芯日前在馬來西亞一處飯店猝逝，馬來西亞歌手黃明志被發現當時在現場，黃明志被警察帶回進行尿檢，發現體內有4種毒品成分，被依照毒品相關法條起訴，黃明志一度失聯，馬來西亞警方對他發布通緝令。黃明志5日現身警局投案，並指出自己不會逃逸，會協助警方調查。

普發一萬5日上午8時開始依照身分證尾數分流登記，5日開放身分證或居留證字號尾數為0、1，6日開放身分證字號尾數為2、3的民眾登記，到10日起全部開放登記，最快可以在12日開始入帳，第二階段開放現領，可在ATM和郵局臨櫃領現金。根據財政部最新統計，登記第一日，已有123萬3,902人完成登記，參與相當踴躍。

台中梧棲一處養豬場10/21驗出非洲豬瘟陽性反應，10/25病毒分析確診為台灣首例非洲豬瘟。經過調查尚未擴散，農業部宣布，全國豬隻自6日中午12時起恢復活豬載運，7日零時起恢復批發、拍賣與屠宰，最快7日市場開始供應溫體豬肉，但仍禁廚餘餵養。台中市政府表示，農業局長張敬昌、環境保護局長陳宏益、動保處長林儒良三人遭免職，台中市長盧秀燕也鞠躬道歉，並表示對於防疫過程中做得不夠好，身為市長要概括承受。

美國職棒洛杉磯道奇1日在世界大賽第7戰上演逆轉秀，最終在延長賽以5比4擊敗藍鳥，完成二連霸，道奇日籍強投山本由伸力繳2.2局完美壓制，率隊拿下第4勝，勇奪MVP，他賽後表示很高興自己做到了。在3日的封王慶祝遊行中，二刀流大谷翔平與山本由伸也加入遊行行列，25萬人擠爆洛杉磯，共同慶祝道奇二連霸。

北檢偵辦柬埔寨太子集團在台涉洗錢案，為防脫產，北檢聲請查扣集團在台豪宅、名車等，總價逾45億元，檢方也指揮警調拘提25名被告，陸續移送複訊。檢察官聲押在台重要幹部王昱棠、辜姓女主管等5人。北院6日凌晨裁定辜女羈押禁見，其餘4人將開庭審理。