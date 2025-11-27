一周大事（11/23-11/29）：香港大火／賴清德追加國防預算／台積電提告羅唯仁／台灣有事論延燒／黃子佼二審宣判

Yahoo奇摩新聞每周推出「一周大事」，精選國內外新聞報你知！快來追蹤我們的 Facebook粉絲專頁 、 Instagram 、 Threads ，開啟更多元的新聞視角！

香港宏福苑26日發生大火，至少釀55死，是香港近30年來最嚴重的火災。(Photo by Isaac Lawrence/Getty Images)

香港住宅大樓宏福苑26日發生大火，宏福苑樓齡42年，為31層住宅，共8幢大樓，事發時因大樓外覆有易燃的竹棚（鷹架），加劇火勢蔓延，8棟樓有7棟全面燃燒，火警由三級一路升至最嚴重的五級。截至27日下午3時，已知至少55死、逾百人失聯，是香港近30年來最嚴重的火災。

總統賴清德26日宣布，預計未來8年內，編列新台幣1.25兆元的國防特別預算，目的是在投資和平、保護台灣安全、防止中國的併吞，且已籌備多時，無關中美對話，也與台美關稅談判沒有關係，希望在野黨能不分立場支持國家安全，支持這筆必要的投資。

台積電25日聲明，已提告羅唯仁涉嫌洩密，理由是羅唯仁任職期間簽有保密條款與離職後的競業禁止條款，離職後卻旋即前往英特爾擔任執行副總裁，高度可能洩漏台積電營業機密。英特爾26日則回應，「我們沒理由相信針對羅唯仁的指控有任何根據，歡迎羅唯仁重返英特爾。」

日本首相高市早苗11月初在國會「台灣有事論」的答詢，引發中國不滿，祭出取消航班、停止進口海鮮等制裁。美國總統川普24日先後和中國國家主席習近平、高市早苗通話，傳出川普未要求高市早苗收回相關言論，但有建議日方不要在台灣主權的議題上刺激北京。26日高市早苗再解釋，「既然被問到具體情境，只好在那個脈絡下誠實作答」，並稱「日本沒有立場認定台灣法律地位」。

藝人黃子佼涉「創意私房」購買持有37名兒少性影像，高院審酌黃子佼沒有前科、已與37人和解並賠償完畢、且均獲同意緩刑，25日依個資法判刑1年6月，緩刑4年，須義務勞務180小時、接受法治教育三場，可上訴。26日黃子佼再被新北地檢署起訴，起因為今年8月黃子佼開車跟林姓女騎士發生碰撞，卻直接駕車離去，檢方依致人傷害而逃逸罪嫌起訴黃子佼。