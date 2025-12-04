一周大事（11/30-12/6）：清潔員電鍋案／賴清德紐時專訪／台灣保證實施法案／陸配錢麗宣揚武統遭廢止依親居留／中油三接弊案

Yahoo奇摩新聞每周推出「一周大事」，精選國內外新聞報你知！快來追蹤我們的Facebook粉絲專頁、Instagram、Threads，開啟更多元的新聞視角！

台北市環保局黃姓清潔隊員涉嫌將回收的32元電鍋，轉贈給拾荒的阿嬤，被檢方依貪污罪起訴，引發外界議論。士林地方法院審理後，2日判處黃男有期徒刑3月，緩刑2年，褫奪公權1年。全案可上訴。此案引發司法與民眾熱烈討論，國民黨立委翁曉玲提案修法，貪污金額新台幣5萬元以下可免除其刑，民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱表示，若要調整刑度，不管是加嚴還是加寬，必須整體均衡思考。

賴清德受紐時專訪 談共軍攻台「希望以備戰來避戰」

總統賴清德接受「紐約時報」DealBook Summit主持人專訪，回應國防、兩岸關係、台美關係、俄烏戰爭及半導體產業等議題。他表示，半導體產業是一整個生態系，必須要全世界共同合作才有辦法發揮功能。因此，台灣政府是支持台積電或台灣的半導體產業到任何國家，以促進世界的繁榮跟進步。而針對中國大陸政府近來動作，賴清德回應，必須做最壞打算跟最好準備，希望以備戰來避戰。

美國國會日前通過「台灣保證實施法案」，美國總統川普2日正式簽署這項法案成法。「台灣保證實施法案」的核心精神在於，打破1979年台美斷交以來，美國外交、軍事官員與台灣官員的紅線，前美國外交官辛格頓指出，法案將促使官員檢視長期做法是否仍符利益，「看似程序，實則重要」。此法案簽署則引發中國強烈不滿，國台辦痛批美方「粗暴干涉中國內政，嚴重違反一個中國原則」，外交部發言人蕭光偉則對於中方的相關說法予以嚴正駁斥。

華碩員工、陸配錢麗因經營解放軍粉專宣揚武統，內政部等機關日前認定，錢麗言行有危害台灣國家安全與社會安定之虞，被註銷台灣身分及戶籍。移民署也表示，經會商相關機關後，已廢止其依親居留許可。華碩則回應指出，將恪遵主管機關決議，依規處理後續勞動關係。另外，據了解，錢麗已辦理完成離職程序。

檢調獲報，中油觀塘接收站（三接）外推方案外廓防波堤新建工程原先預算僅約新台幣94億元，但在短時間內竟歷經至少4次加價，最終標價飆升至253億元。當事人錄音中暗示中油方面主導抬價。最終由特定營造股份有限公司以「最有利標」取得工程。台北地檢署為保全證據，2日指揮調查局、廉政署兵分11路搜索，並約談中油、台灣世曦等公司採購相關主管、人員共13人，訊後均請回，3人列被告。中油表示，尚待司法程序釐清，配合司法機關進行後續調查。