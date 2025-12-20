一周大事（12/14-12/20)：：張文北車隨機殺人案／高虹安復職／行政院不副署／黎智英被判3罪／澳洲槍擊案／國防部標案爭議
張文台北車站中山站隨機砍人案 4死11傷
北捷台北車站、中山站周邊19日晚間接連發生投擲煙霧彈、持刀隨機傷人案，嫌犯張文在誠品南西店隨機殺人後，疑似畏罪墜樓不治，包含嫌犯一共造成4死11傷。針對嫌犯部分，台北市警察局局長李西河表示，初步調查為嫌犯一人犯案，排除恐攻。衛福部部長石崇良表示，其中一名傷者為HIV愛滋病毒感染者，其他傷者恐有風險，提醒事發時在南西商圈，遭血液噴濺或砍傷且尚未就醫者盡快就醫，把握72小時投藥黃金時間。
高虹安案二審逆轉復職新竹市長 論文案敗訴
新竹市長高虹安因在立委任內涉嫌詐領助理費，一審依貪污罪判刑7年4月，二審台灣高等法院16日改依偽造文書罪判刑6月，得易科罰金；台灣高檢署研議提起上訴。因貪污罪不成立，高虹安向內政部申請復職新竹市長，並在18日復職，結束一年多的停職。另外因資策會以侵害著作權向高虹安求償，智財法院日前判決高虹安應賠40萬元、將2篇論文部分文字圖表自她發表的博士論文中刪除，並於報紙刊登判決主文等一天。
行政院不副署財劃法創憲政首例 立院司委會移請監察院彈劾卓榮泰
朝野對財劃法攻防不斷，行政院長卓榮泰15日宣布不副署財劃法，他表示，政院已經窮盡憲政救濟的各種可能，只剩下不副署這一途徑。立法院可以依憲法增修條文，對他提出倒閣、不信任投票制衡。針對行政院長卓榮泰不副署財劃法，立法院司法及法制委員會18日移請監察院彈劾卓榮泰。監察院表示，公務人員部分皆依監察法規定辦理，如收到陳情，皆依程序處理。
黎智英觸犯國安法被判3罪成立 川普請求習近平放人
香港壹傳媒集團創辦人黎智英觸犯港區國安法案，香港法院15日裁定他2項勾結外國勢力危害國家安全罪名及1項發布煽動刊物罪名成立，判刑日期將另行安排，最重恐面臨無期徒刑命運，美國總統川普表示，他已經請求中國國家主席習近平考慮釋放黎智英，七大工業國集團（G7）外長也譴責香港當局，呼籲應立即釋放黎智英。
澳洲雪梨海灘槍擊案 釀15死40傷
澳洲雪梨邦代海灘14日晚間發生澳洲近30年來死傷最慘重的大規模槍擊事件，凶嫌對一場猶太節慶活動開槍，造成15人死亡、約40人受傷。警方鎖定一對涉嫌行凶的父子，50歲槍手阿克拉姆（Sajid Akram）與警方駁火時遭擊斃；他的24歲兒子納維德（Naveed）也中槍受傷，在醫院接受警方監護。警方調查這對父子是否與恐怖組織伊斯蘭國有關聯。警方17日起訴凶嫌，罪名包括恐怖主義、15項謀殺罪及多項其他罪行。
國防部標案惹議 茶行、室內裝修公司得標
國防部軍購標案屢遭質疑，國民黨立委王鴻薇、羅智強召開記者會爆料，2022年國防部海軍司令部伺服器標案及維護標案，得標的竟然是一間資本額僅10萬的茶葉公司「鴻璋茶業」；室內裝修公司「福麥國際」也以5.7億元得標國防部RDX炸藥採購標案，引發爭議。福麥自清聲明表示，他們早已取得美國知名軍火大廠SAE長達10年的台灣獨家代理權，絕非毫無經驗。鴻璋茶業負責人則在個人社群平台上寫：「反正我只是人頭，應該也沒事吧」，雙雙引發爭議。
