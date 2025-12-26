一周大事（12/21-12/27）：北市攻擊案後續／賴清德彈劾案啟動／新北校園命案加重判刑／停砍年金案聲請釋憲／台東6.1強震

Yahoo奇摩新聞每周推出「一周大事」，精選國內外新聞報你知！快來追蹤我們的Facebook粉絲專頁、Instagram、Threads，開啟更多元的新聞視角！

台北市19日晚間發生隨機攻擊案，釀成包含凶嫌在內共4死。而57歲余家昶因阻擋凶嫌而喪命，張善政宣布將其入祀桃園忠烈祠，預計明年春祭期間正式辦理。余家昶家屬26日發表聲明謝謝社會各界關懷，也沉痛呼籲勿再揭露隱私及散布合成照片，並婉謝捐款。

廣告 廣告

行政院長卓榮泰宣布不副署財劃法後，國民黨、民眾黨宣布對總統賴清德啟動彈劾案，26日經表決，60人贊成、51人反對，藍白挾人數優勢通過，將於明年1月21日、22日邀請被彈劾人說明並進行詢問，最終於5月19日進行彈劾案投票。

新北校園攻擊案震驚社會，少年少女遭依殺人罪起訴。一審判少年9年、少女8年徒刑。二審23日宣判，判處少年12年、少女11年徒刑。死者父母預期判刑30年落空，批少年事件處理法保護壞人，犯案者非真心悔改，「台灣司法已死」。

立法院會12日三讀通過停砍年金法案，三讀咨文日前送至總統府與行政院。行政院長卓榮泰26日表示，憲法法庭已經恢復運作，待總統府咨文到之後，政院就會履行義務與責任，副署讓法案生效，並且即刻聲請釋憲，盼由憲法程序完成最終裁判。

台東卑南鄉24日下午5時47分發生芮氏規模6.1地震，最大震度5弱，全台19縣市有感。地震測報中心表示這是極淺層地震，為歐亞板塊與菲律賓海板塊擠壓碰撞所產生。提醒民眾未來三天到一個星期，仍要防規模5.5到6之間的餘震發生。