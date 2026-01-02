一周大事（12/28-1/3)：共軍環台軍演／瑞士酒吧火災40死／曹西平逝世／台股再創新高／十大癌症

Yahoo奇摩新聞每周推出「一周大事」，精選國內外新聞報你知！快來追蹤我們的Facebook粉絲專頁、Instagram、Threads，開啟更多元的新聞視角！

中國解放軍去年12/29宣布，29日起在台灣海峽及台灣島北部、西南、東南及以東展開「正義使命－2025」演習，並於30日在台灣周邊5個公布的海域和空域範圍進行實彈射擊，12月31日傍晚6時宣布結束軍演。總統賴清德29日強調，「我們不會升高衝突、不挑起爭端，但會堅定守護我們的國家安全與民主自由的生活方式。」美國總統川普則指出：中國國家主席習近平沒有告訴他任何事，「而且我也不認為他真的會這麼做」，一點都不擔心這件事，且中國海軍已在區域軍演20年。

瑞士滑雪勝地克蘭蒙丹納（Crans-Montana）酒吧跨年派對發生火災，造成約40人喪生、115人受傷。部分倖存者的敘述和社群媒體上流傳的影片顯示，酒吧地下室的天花板可能因仙女棒蠟燭靠得太近而著火，據說火勢蔓延迅速。瑞士官員表示可能需要數天才能確定所有罹難者身分。美聯社報導，瑞士將舉國哀悼5天。

資深藝人曹西平29日驟逝，享壽66歲。因曹西平生前未婚且與手足已決裂多年，險成為「有名無主屍」，後續在歌手龍千玉協助之下，乾兒子Jeremy取得家屬授權，協助處理後事。曹西平1982年以歌曲「野性的青春」出道，曾主持綜藝節目「龍虎綜藝王」、「來電五十」等，曾淡出演藝圈，後來又活躍於綜藝節目，以「醜八怪」、「皮馬聊（見鬼了）」口頭禪而廣為人知。

台股2026年開紅盤，在法人買盤回流下，台積電2026年開盤首日震盪走高，收盤漲35元，再創1585元新天價，加上記憶體、被動元件及機器人等族群上揚，指數盤中上攻29363.43點，終場收在29349.81點，續創盤中、收盤新高。

衛生福利部國民健康署公布根據最新癌症登記，112年10大癌症肺癌蟬聯榜首、大腸癌居次；癌症時鐘快轉14秒，每3分48秒就有1人罹癌。肺癌新發近2萬人，創5年新高；肝癌新發人數則是長期趨勢唯一下降。癌症防治組長謝佩君表示，男女合計的10大癌症新發生人數，依序為肺癌、大腸癌、女性乳癌、肝癌、攝護腺癌、口腔癌、甲狀腺癌、皮膚癌、胃癌、子宮體癌。與111年相比，除皮膚癌和胃癌的序位互換，其餘排序與111年相同。