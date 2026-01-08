一堆人常犯！「電子發票」丟錯恐挨罰6000元 環保局揭背後關鍵主因
繼衛生紙外包裝塑膠袋要回收外，近日環保單位也特別提醒，民眾對完的電子發票證明聯，因材質特殊，若分類錯誤，不僅不環保，還可能觸法受罰，最高恐挨罰6000元。
電子發票丟錯恐罰6000罰鍰？
南投縣政府環保局提醒，民眾對完統一發票後，習慣將未中獎的發票直接丟進紙類回收桶，但由於電子發票證明聯是用「感熱紙」能作為發票或收據印製用途，表面含有多層化學塗層，會影響再製紙漿品質，加上目前回收技術難以有效分離，因此不具回收價值，應丟入一般垃圾桶處理。
傳統發票與電子發票差異？
南投縣政府環保局表示，若將電子發票證明聯誤丟紙類回收，屬於垃圾分類錯誤，恐依《廢棄物清理法》受罰。環境部也進一步說明，指除了電子發票證明聯外，像是ATM提款單、銀行叫號單、彩券等，也多屬感熱紙材質，同樣不可回收。至於傳統長條型的紙本發票，則仍屬於一般紙類。
對此，環保單位就呼籲，最環保的方式仍是減少實體發票，建議民眾多利用手機載具、悠遊卡、ICASH等電子載具儲存發票內容，不僅能降低垃圾量，並省去整理與對獎的時間。
