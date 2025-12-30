一場到宅圍爐饗宴 讓丁爺爺重拾手藝與感受家的溫暖

弘道志工的陪伴，讓丁爺爺的晚年生活不再孤單

高齡98歲的丁爺爺，年輕時曾是軍旅伙食兵，三餐烹調樣樣精通，退役後又擔任飯店廚師，對喜歡熱鬧的他來說，最開心的時刻，就是看著最愛的家人們圍在桌邊，享受他親手料理的美味佳餚。但經歷了妻女的病逝，加上年歲漸長，老朋友們也相繼離開，讓爺爺越來越孤單，一個人的餐桌也變得索然無味，幸好，弘道大寮志工站的志工，會固定來陪伴關懷爺爺，提供生活上所需的物資，幫爺爺測量血壓及健康追蹤，讓爺爺感受生活裡難得的溫暖與陪伴。

弘道志工陪伴丁爺爺切菜備料，讓他找回熟悉的手藝

隨著年節即將到來，原本弘道社工想邀請爺爺外出參與圍爐活動，但又心想，如果能讓爺爺自己下廚，也許能喚起他那份「寶刀未老」的驕傲與熱情。於是精心策畫了一場溫馨的到宅圍爐活動。社工陪著爺爺走進熱鬧的菜市場，挑選新鮮食材。回到廚房後，只見爺爺手腳俐落，翻鍋、切菜、掌握火候，彷彿回到了當年掌廚的歲月。他熟練地煮起拿手菜「白菜火鍋」、「九層塔炒蛤蠣」，香氣瞬間在空間裡彌漫，廚房彷彿帶他回到了最輝煌的年代。隨著菜肴上桌，平時陪伴爺爺的社工與志工圍爐，大家一邊品嘗美食，一邊讚嘆爺爺的廚藝，爺爺也因心情愉悅，胃口大開地吃了兩碗飯！飯後，爺爺還笑著說：「謝謝你們陪我圍爐，感覺就像家人陪我吃飯一樣，好熱鬧好開心。」那刻，他眼裡閃著光，彷彿久違的熱鬧與幸福再次回到生活裡。這場到宅圍爐，讓爺爺重拾了總鋪師的自信，也讓他能再次感受到如家人般熟悉的熱鬧與溫暖陪伴。

社工更為爺爺貼上春聯，一起迎接美好的新年

過年，本應是家家戶戶團聚、溫暖幸福的時刻，然而對許多角落孤老人而言，這段時間卻充滿著孤單與寂寞。他們往往因家庭狀況、身體不便或經濟困境，而無法享受一家團圓或豐盛年夜飯，這些曾是心中最美好的回憶與最深的期待。弘道老人福利基金會「寒冬助老 刻不容緩」獨居弱勢長輩關懷計畫，特別規劃「歲末到宅圍爐餐」，透過長輩們日常「最熟悉的人」，長期陪伴的志工與社工們，在長輩的家「最熟悉的地方」共享圍爐餐，希望能有效降低弱勢獨老們在過年期間心理的孤獨，提升幸福感，讓獨居長輩展露笑容。

•邀請您 支持《寒冬助老．刻不容緩》獨居弱勢長輩關懷計畫

•認識更多角落孤老人與《寒冬助老．刻不容緩》計畫