一場意外奪走視力 84 歲阿巒阿嬤透過年菜有了被人惦記的溫暖

志工除了關懷訪視外，也會在年節期間，送生活物資與年菜給阿鑾阿嬤，並一一為她仔細說明使用方式

獨居弱勢長者常像藏在社會角落的孤老人，而住在菜市場樓上的 84 歲阿巒阿嬤，便是喧鬧之餘默默安靜生活的身影。20多年前的一場意外奪走視力，也把她的生活世界縮得越來越小。外出買餐、走到街口，都成了需要他人協助的挑戰。你我看似平凡的三餐與年節團圓，對她和許多獨居長者而言，卻是難以輕易擁有的溫暖。

幸好，靠著信仰陪伴，堅強的阿嬤慢慢走過失明帶來的黑暗低谷，也在因緣際會下認識弘道老人福利基金會，志工每週的來電與面訪的關懷，讓她不再只是一個人孤零零的，有人惦記與問候，成了阿嬤生活中最實在、最安心的溫暖。

阿鑾阿嬤(圖左二)與其他弱勢長輩們與公益大使ELLA一起圍爐，感謝年節氛圍

談到過年，阿嬤說兒時家境清苦，圍爐桌上常常擺不滿菜，但她最期待的，卻是那道苦中帶甘的長年菜。直到婚後生活逐漸安穩，她才能偶爾準備一些簡單的拿手菜，像是長年菜、糖醋排骨，但失明後，她再也無法親自準備過年的餐桌。問她最想吃哪道年菜時，阿嬤淡淡地說：「還是長年菜吧。它不只是年味，更像是我的一生。」現在，每到年節前夕，社工與志工不僅會添購年貨、也會送上生活物資與年菜，阿嬤笑著說：「雖然我看不見，但心能感受到溫暖」。在弘道北投志工站11年的陪伴下，阿嬤的晚年多了安心、多了笑容，那些送到家裡的年菜，不只是食物，更是被陪伴、尊重與被看見的溫暖。

弘道老人福利基金會於每年年底推動的「寒冬助老 刻不容緩」獨居弱勢長輩關懷計畫，為了讓獨老、老老照顧家庭等弱勢長輩再次對過年有期待，以送年菜的方式，提供長輩過年物資需求、心理關懷等。過年的儀式感也由社工或志工以送年菜的方式送到家，讓年菜物資不僅是一份溫飽，更有送上一種「有人惦記著」的心意。在你我身邊，仍有許多角落孤老人靜靜等待一份關懷與陪伴，邀請社會大眾，一起響應「寒冬助老」行動，讓孤老在這個年節不再孤單

•邀請您 支持《寒冬助老．刻不容緩》獨居弱勢長輩關懷計畫

•認識更多角落孤老人與《寒冬助老．刻不容緩》計畫



