一場烏龍...日本原畫師自行捏造「作品動畫化」消息 遭官方否認後道歉

日本成人遊戲開發團隊 HULOTTE 於 1 月 31 日澄清，旗下作品《俺の瞳で丸裸！不可知な未来と視透かす運命》目前並無動畫化計畫。此前，參與本作的插畫師 池上茜 曾在 X 平台發文宣稱作品即將動畫化，隨後引發爭議，並在官方澄清後公開道歉。

遊戲角落合成 圖／X（推特）@akaneikegami_re；《俺の瞳で丸裸！不可知な未来と視透かす運命》

完整報導：原畫師池上茜宣布擔當遊戲動畫化 官方否認後坦承「僅是個人期望」

池上茜於 1 月 31 日在 X 上宣布《俺の瞳で丸裸！不可知な未来と視透かす運命》動畫化，並附上祝賀插畫與一個看似官方的動畫版帳號連結，甚至回應稱插畫來自「動畫製作委員會」的委託。

廣告 廣告

然而數小時後，開發團隊 HULOTTE 發布聲明否認相關消息，強調並未授權任何動畫企劃，若有人自稱動畫製作委員會聯繫相關人員，請立即回報。

此舉一度讓粉絲懷疑池上茜可能遭到詐騙，但兩天後，池上茜卻發文道歉，坦承動畫化消息完全是個人捏造，事前未與 HULOTTE 或母公司 CUFFS 討論。

池上茜表示，發文僅是出於對作品動畫化的期待，並無任何事實依據，包含所謂的「動畫製作委員會」與動畫版官方帳號，也都是自行虛構。

【看原文連結】

更多遊戲角落文章