一場舌尖上的絲綢之旅！竹味居上葡京新開幕：融合歐亞風味，土耳其咖啡與南洋軟殼蟹的華麗交鋒

澳門｜上葡京竹味居

我愛日本旅遊眾所皆知，但若論單純的美食之旅我的首選絕對是澳門。要不，咱們「小虎吃貨團」怎會開過十次澳門米其林美食之旅。

之於澳門美食的好處1：飛機時間短，一個多小時便到，免簽免台胞証，2：地小美食集中度高，上到米其林、私廚、下至街坊小吃都方便且選擇多，3：飯店cp值爆高，吃飽放空、放懶不怕沒地方去。

之於飯店美食，若論單一恐怕非「上葡京綜合度假村」莫屬。繼早前分享過的淮揚料理「華亭」、飯店吃到飽的「自助山」、新派葡菜的「味賞 MESA BY JOSÉ AVILLEZ」，還有奢華下午茶「博覽廊 The Book Lounge」、粵菜港點見長的「茶樓Chalou」、米其林推薦奢華粵菜「御花園」後，這篇再來分享2025年底才正式登場的絲綢之路新派歐亞料理「竹味居」。

廣告 廣告

先說結論：上葡京酒店全新海陸絲綢之路料理，讓你從土耳其一路吃遍南洋。開場現煮土耳其咖啡就捉住大伙視線，現烤土耳其批薩隔著玻璃就能聞到香氧，羊肉、燒烤、羊肉串燒滿滿異國風味，尤其是土耳其牛油香料烤波士頓龍蝦、南方黃咖喱軟殼蟹、油煮章魚大喜歡，甜點土耳其開心果千層酥、土耳其烤米布丁、馬來西亞炸榴蓮都有不錯的視味覺。

澳門｜上葡京竹味居

連這次已經是我第四次入住澳門上葡京綜合渡假村,也是個人吃過第七家上葡京飯店裡的餐廳,全新登場的竹味居位於上葡京綜合渡假村的二樓(近南門入口)。順便說一下的是12月中的「小虎吃貨團」澳門米其林第十團,將會入住澳門上葡京綜合渡假村裡的「范思哲酒店」,然後我們就上葡京綜合渡假村三家飯店(上葡京酒店、澳門范思哲奢華酒店、澳門卡爾拉格斐(老佛爺))全住過了。並會在上葡京唯一星級米其林「瑞兆」日本料理用餐。

澳門｜上葡京竹味居

澳門｜上葡京竹味居

澳門｜上葡京竹味居

澳門｜上葡京竹味居

餐廳遠比外觀看起來大上許多,而且挑高的視覺寬敞度極為舒適,地上是東南亞風的花磚,一側是時尚感的木感窗景,另一邊則是實實在在的澳門風景,還有幾間半開放式的小包廂供人數較多的客群用餐。

澳門｜上葡京竹味居

澳門｜上葡京竹味居

餐廳入口的一面是透明的廚房,可以清楚的看到師傅製作料理的過程,尤其現作現烤的以土耳其三色烤餅最為迷人,好像隔著窗戶就可以聞到香味,親切的師傅看到我們在看,還會擺pose給我們拍,超親切。

澳門｜上葡京竹味居

澳門｜上葡京竹味居

澳門｜上葡京竹味居

餐廳的定位是絲綢料理,指的是海陸兩條絲綢之路的料理結合,實際上是以澳門較少見的土耳其料理為主,再加上越南、新加坡、馬來西亞、泰國、甚至是澳門葡菜等新舊結合的料理。心想,未來的幾年會不會「絲綢料理」也自成一派?簡單拍兩張菜單給大家參考價位。

澳門｜上葡京竹味居

澳門｜上葡京竹味居

澳門｜上葡京竹味居

澳門｜上葡京竹味居

開場一定要介紹的是這個非常特別的土耳其咖啡(58澳門幣),餐廳入口的右側有一個專門煮土耳其咖啡的區塊,可供客人拍照打卡。簡單的流程是咖啡粉以熱水先沖開,接著放在加熱的沙堆中煮到咖啡冒泡,再倒部份咖啡泡(主要是讓咖啡粉渣沉澱)到滿滿儀式感的咖啡杯裡,然後再接著用沙煮沸至冒泡,再倒入第二次的咖啡泡,如此重覆三到四次便是傳統的土耳其咖啡,另外搭配土耳其人喝咖啡搭配的果仁蜜餅。正格的,這土耳其咖啡的香味別有一番滋味和傳統的咖啡截然不同,光是這視覺加分就值得來此點上一杯。

澳門｜上葡京竹味居

澳門｜上葡京竹味居

不好咖啡苦的朋友也可以點冰的土耳其咖啡(88澳門幣),喝起來像比較多泡泡的拿鐵,或者卡布奇諾,想對來說我個人偏好這個冰的土耳其咖啡。

澳門｜上葡京竹味居

友人點的睡蓮花茶68澳幣,倒進杯子立馬香氣四散。

澳門｜上葡京竹味居

除了土耳其咖啡外,這裡也有不少花草茶(熱)和帶點南洋風有酒精、無酒精的雞尾酒、水果茶飲等。左青桔酸梅水48澳門幣,右波斯的禮物88澳門幣。

澳門｜上葡京竹味居

澳門｜上葡京竹味居

菠蘿炒飯168澳門幣,菠蘿炒飯算是亞洲最常見的炒飯,不過這一盤興許是我見過最美的,而且食材豐富,味道更是有層有次,吃在嘴裡該有的鑊氣和食材甜度都有,而且意外的口感相當滋潤,有著多一點的討喜鳳梨水果酸甜和淡淡像是黃咖哩的香氣。

澳門｜上葡京竹味居

澳門｜上葡京竹味居

南方黃咖喱軟殼蟹168澳門幣。咖哩蟹向來是我偏好的南洋料理,用的又是我喜歡(易食又不用沾整手)的軟殼蟹,咖哩香濃微甜辣,帶著我喜歡的九層塔香,炸過的軟殼蟹半泡在咖哩湯汁中口感酥而濕潤,一咬滿滿的蟹鮮甜,就連旁的炸蛋都好吃到不行。

澳門｜上葡京竹味居

魚露炸雞翼138澳門幣。本來以為是一般的炸雞翅,但嚐一口才覺得不太一樣,口感酥香滑嫩帶點香料的油炸氣息,還有一點點魚露的甜,口感和味道都多了少許的吮指層次。

澳門｜上葡京竹味居

澳門｜上葡京竹味居

土耳其牛油香料烤波士頓龍蝦488澳門幣。老實說我向來對於焗烤龍蝦無感,但這個真的超級香,尤其奶油、香料烤過的香氣,根本口水流滿地,也讓龍蝦肉的鮮與味有了不同的風味,口感有一點像加了海膽的焗烤龍蝦,綿化極了。

澳門｜上葡京竹味居

檳城鴨蛋炒粿條148澳門幣。這粿條不誇張一拌開香氣四冒,醬油和油鍋爆出的鑊氣十足,加上香氣更濃厚的鴨蛋之助,立馬好像回到馬來西亞.....懷念極了。同時,粿條也炒得爽口,不會過乾或是黏成一團,就連搭配的蝦子都顯得火候十足。

澳門｜上葡京竹味居

馬來西亞沙爹88澳門幣(雞牛羊各兩串)。一般來說沙爹口感都偏乾,但這幾串硬是蠻滋潤的,就算不淋上沙爹醬都好吃。當然淋上後,整個甜甜辣辣的滋味更上層樓,特別是那多一點點的花生香超級涮嘴,三種肉中我最愛羊肉。

澳門｜上葡京竹味居

油煮章魚148澳門幣,澳門(葡菜)不愧是最會料理章魚城市之一,章魚本身軟嫩到不行,帶著油香、香料氣息的調味,爽口又清新,當前菜或是下酒料理都非常適合,佐上的食用花讓整體的視覺更豐富。

澳門｜上葡京竹味居

柚子蝦沙律98澳門幣,入口前以為是熟悉的酸甜,但才一口就發現完全兩回事,有一點泰式酸、一點馬來西亞的辣,甚至是一點菲律賓的甜,也許更多的是澳門多元化的風味,耐人尋味的一口接一口。

澳門｜上葡京竹味居

澳門｜上葡京竹味居

阿達納烤辣免治羊肉串168澳門幣。如果你喜歡羊肉,那這道非點不可,它跟過往我嚐到的羊肉串完全兩回事,真要形容就是「很羊、非常羊」搭配像是優格、酸奶的白色醬汁爽口又兼具烤羊肉的風味,和土耳其捲餅、蔬菜更顯風味又耐吃,原來土耳其的烤羊肉串是這樣的味道啊。喜歡。

澳門｜上葡京竹味居

土耳其開心果千層酥88澳門幣。土耳其的傳統千層酥餅,吃起來很像派,上面薄酥下方酥脆,開心果的氣息滿嘴,可搭配冰淇淋一起享用增添滋潤的滑口及不同的甜度層次。

澳門｜上葡京竹味居

澳門｜上葡京竹味居

土耳其烤米布丁78澳門幣。這個真心大愛,口感有一點像港澳的燉奶,又滑又綿,米香、奶香加上微微烤過的香氣,再灑上滿滿的開心果粉,滿足得亂七八糟,好想再加點一碗...。

澳門｜上葡京竹味居

澳門｜上葡京竹味居

馬來西亞炸榴蓮68澳門幣,這道甜點榴蓮控必必必必必點,外層像糕渣,裡面滿滿的榴蓮膏,綿綿密密,榴蓮香甜一湧而出,超超超超超榴蓮,吃完整晚打隔都是榴蓮味.......。

澳門｜上葡京竹味居

澳門｜上葡京竹味居

椰汁芒果糯米飯68澳門幣。泰國我最喜歡的甜點,但好像第一次在澳門吃,怎麼我有一點青出於藍的感覺...椰奶的甜,芒果的甜,糯米的甜合而為一,特別的是糯米的口感比較滋潤,不會像泰國街邊那樣有一點乾礙。或許,食材用得比較好也有差吧。

澳門｜上葡京竹味居

上葡京竹味居(官網): 澳門上葡京二樓(南門入口),電話: (853) 8881 1800,營業時間:12:00-15:00/18:00-21:30

文章來源：小虎食夢網