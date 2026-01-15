一天多少時間清手遊體力？玩家秀「20分鐘極限操作」，網：壓力有夠大

如今不論是付費或是免費遊戲，經常會為了增加玩家黏著度帶來「每日任務」或是「每日簽到」，即便是最低限度下，每一款遊戲可能也要花上 10 分鐘左右，如今 1 人同時玩多款遊戲的情況下更是不少見，因此手遊太多肝不完也在社群上掀起熱議。

為了角色、為了造型、為了強度每日只能肝。（圖源：蔚藍檔案）

最近社群 X（推特）上一名玩家分享了一段，展示在短短 20 分鐘內迅速完成多款手遊的每日任務。很快就引起廣大玩家的討論與共鳴，不少網友看完整個流程後，紛紛感嘆這種高強度的操作模式每天都要重複一遍，根本「比上班還累」。

廣告 廣告

許多網友對於這種「清空體力、解每日」文化的複雜感受。有網友直開玩笑：「看起來壓力比工作還大，而且生產力更低」。也有同樣身為多款遊戲玩家的網友分享經驗，提到自己在《勝利女神:妮姬》每週的第一天或是活動剛開始時，通常需要花費 30 分鐘到 1 小時才能處理完所有的日常任務，想要維持多款手遊進度所投入的時間成本非常高。

不少人也提到「手遊作業感」的問題。認為在追求角色和獎勵的過程中，重複性的每日任務已經消磨了遊戲本身的樂趣，甚至讓遊戲變成了另一種形式的「工作」，即便可以只做部分任務以減輕負擔，但有些時候為了想要的好看的角色、服裝或獎勵，還是只能咬牙堅持下去，否則只要漏掉一天，就可能拿不到某些限定物品。