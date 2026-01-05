一家5口3人領重大傷病卡！夫妻同抗癌 前醫藥記者：心裡的委屈，身體都知道

乳癌是台灣女性十大癌症之首，前醫藥記者廖雅欣曾經寫過各種癌症文，但怎麼也沒想到，有一天乳房腫瘤就找上門。所幸她從七年前就定期乳房篩檢，及時發現腫瘤，前後進行兩次切除手術搭配放療，擊退癌細胞威脅。

她回顧歷年追蹤史，最感謝當年拚命打電話邀請她做乳房檢查的陽明大學附設醫院（現改制為陽明交通大學附設醫院）志工，因為志工對陌生人健康的鍥而不捨，默默成了廖雅欣的「救命恩人」。

廖雅欣長年追蹤乳房健康，2025年發現異常，馬上開刀處理，慶幸多年前志工催促她檢查，救了她一命。（圖片提供／廖雅欣）

有鑑於乳癌對女性健康威脅甚鉅，國健署提供40歲至74歲婦女，每兩年一次乳房X光攝影檢查。廖雅欣還記得，民國107年時，她有一段時間常接到陽明交大附設醫院志工的來電，提醒她符合乳房X光攝影檢查資格，應把握機會。她本來一拖再拖，但對方都不放棄，還說「拜託，給我個機會啦」；廖雅欣不忍對方失望，就排了檢查，發現乳房有一些良性鈣化點，但外觀已稍有變異，決定開刀取出，也奠定日後定期排檢的習慣。

2025年2月，廖雅欣例行檢查後發現0.5公分大小的腫瘤，從外觀摸不著、也看不到。醫生建議一定要處理，於是先粗針切片，結果雖是良性，但經驗豐富的醫生認為細胞外觀不對勁，不能久放，一定要做手術將變異細胞摘除。本來以為切片是良性、手術化驗結果應該也不至於太差，結果一周後看報告，醫師眉頭緊皺，宣布是一期乳管侵襲癌，必須盡快進行乳房部分切除手術。

罹癌後的反思：心裡的委屈，身體都知道

面對突如其來的噩耗，廖雅欣樂觀面對。「除了樂觀，好像也沒有別的辦法」，廖雅欣說，幾年前她的先生確診神經內分泌腫瘤，當時她很想抱頭痛哭，捨不得老公面對治療的苦楚、想當老公的依靠。隨後婆婆又罹癌，她發現準備好應戰心態是其中的關鍵。當她自己罹癌時，當下傻住好一會兒，但馬上打起精神，「擬定作戰計畫」。

因為有照顧家人的經驗，廖雅欣平常也喜歡蒐集醫療資訊，她加入病友組織，方方面面地蒐集情報，幫助她理解醫療團隊的治療建議，醫病溝通暢行無阻。4月手術時，除了部分乳房，她也摘下三個前哨淋巴檢查，幸好癌細胞沒有擴散，不必化療，只要依照醫生指示用藥，再進行25次至30次不等的放療，降低復發機率。

當時廖雅欣每周一到周五都要去放療室，醫護人員親切、細心的照顧，讓她一掃負面情緒。隨著療程一天天邁向終點，廖雅欣覺得人生又跨過了一個難關。「我將聖嚴師父的提醒謹記於心，遇到事情就是『面對它、接受它、處理它、放下它』」她說，生病後反思自己，過去可能很多事情都會扛下來，遇到委屈也會吞忍、不會抒發，把身體忍出病來。

廖雅欣分享，罹癌是人生其中的一項考驗，提醒她，務必正常生活，重視身心平衡，適當地抒發壓力，假日有空就和家人朋友相約走步道、旅遊，遇事不要爭、要放下，只有身體健康才是最重要的事。

與癌共處如常生活 補充醫療知識不信偏方

抗癌路上走一遭，廖雅欣也發現，平常多累積醫藥常識非常重要。在醫療現場，有時候醫師講話很快、醫學專有名詞很多，難免有聽沒有懂；如果平常就有涉獵醫療知識，比較能快速理解各種醫療處置，也不容易心慌，或掉入偏方的話術。她說，看過身邊非常多朋友因為缺乏相關知識，別人報什麼祕方或宣稱做什麼療法有效就去做，花錢事小，但方法對錯應該要能分辨，才能幫助治療。

廖雅欣說，他們一家五口就有三個人領有重大傷病卡，身邊也不時有朋友罹癌、或是慢性病纏身，她也從中體悟到，生命有限、能早點發現問題都是好事；如果別人都能勇敢地走過辛苦的抗癌路，那她一定也可以做到。尤其抗癌多年的先生，如常過著生活，勉力工作，從不因疾病喪志，和腫瘤共存的精神是她的榜樣。

廖雅欣夫婦兩人在抗癌路上彼此扶持，閒暇就相伴登山、開心過生活。（圖片提供／ 廖雅欣）

因為先生的關係，廖雅欣積極投入神經內分泌腫瘤病友關懷協會運作，除了頻繁參加座談、學習治療新知，過去曾擔任醫藥記者的她，也公益書寫病友故事，把許許多多在台灣各角落、努力為自己生命點燃燈火的癌友經驗分享給眾人，持續散播勇敢、積極的力量。

問她是怎麼持續保持樂觀、就算身在病厄也還想助人？

當過記者的廖雅欣說，從前她就關心社會大大小小的問題，跑學校、跑社區，也報導過很多社福團體，「出發點是想幫助別人，成就好事，希望大家一起變好。」

她說自己不是大善人，但持續往善的道路前進，不是為了好報才做好事，而是做好事，相信好報終究會來﹔即便好報沒來，也只是還在路上。「幸運之神一直跟著我」，總會有方法度過苦厄。

撰文者：陳巽聿

簡介：喜歡貓、喜歡瑜珈，喜歡一個人吃飯、旅行、看電影。以閱讀感受世界，靠書寫體驗人生。