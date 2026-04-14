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一小時就賺540元台幣？「AI閒聊師」需求為何暴增
在家利用零碎時間上網與陌生人閒談，就能每小時賺進至少17美元（約540元台幣）？全球數十萬人的新興AI工作——數據標註員，已經延伸到語音領域。接案工作者要聊什麼內容？有什麼風險？
吉娜（化名）就是這樣的新興工作者。她在平台Babel Audio註冊後，就開始匿名和陌生人配對，進行錄音對話。主題自由且包羅萬象，例如：你覺得最厲害的超能力是什麼？或者平台會要求她，扮演心理諮商的病患，聊一聊小時候的童年創傷或以前戀愛分手的故事。
新興產業
平台Babel是「AI數據標註浪潮」中的新興公司，也是目前少數幾家專注於語音訓練資料的新創。
事實上，數據標註已行之有年。早期，通常人們會獲得微薄的報酬，在亞馬遜等平台標註貓咪或人行道的圖片。隨著AI產業不斷壯大、模型不斷改進，訓練模型的工作也隨之增加。
根據自由工作平台Upwork最近的一項分析，自去年年初以來，對人工智慧標註和數據標記的需求暴增了154%。
Babel的工作相對其他數據標註較為人性化，在西方論壇Reddit上受到歡迎。對於在Babel平台工作了大約一年的吉娜來說，經濟收益更加可觀。她平均每週能從這個平台賺到600美元（約1.9萬台幣），曾經有一週錄製了75個小時，收入超過1萬美元（約31萬台幣）。
然而，雖然這份工作聽起來輕鬆、收益高，又可以遠距進行，但它也存在一些限制與挑戰。
舉例來說，Babel的零工工作者受到嚴格審查：不能說髒話、不能透露個人資訊，也「不可以聽起來像在念稿」。使用者的表現力、語言熟練程度、對話深度、停頓時間都會被評判。
更大的成本或許是心理負擔。Babel的用戶們分享，他們擔憂隱私風險，也會擔心是否為了零星報酬，而訓練AI這項可能取代許多人生計的技術。「我覺得我把靈魂都賣了，」吉娜坦言，「但他們既然已經掌握了我的聲音，我能賺錢，不如趁現在好好利用它。」
數據標註員的兩難
如今，成千上億的人每天都在使用生成式AI，有些人甚至把與他們溝通的聊天機器人當作同事、治療師、朋友，甚至是戀人。每一個嶄新的人工智慧模型背後，都有一支龐大團隊受僱訓練AI，使其聽起來更像人類。
根據《Business Insider》統計，全球現在至少有數十萬名數據標註員。但就如Babel的工作能讓一些人坐領高薪，也可能混亂又令人不安。
牛津網路研究所的研究員瓦倫特（Jonas Valente）則在訪問776名數據標註工作者後發現：「員工通常不知道哪些數據被收集、如何處理，以及與誰共享，」「這不僅是數據保護方面的問題，也是倫理方面的問題。」
從事數據標註工作長達20年的帕夫洛斯基（Krista Pawloski）指出：「有時候，你會想，你究竟是在幫助建立一個更好的系統，還是你的工作會不會被用於監視或軍事用途？」她總結，「你不知道自己所做的事情是好是壞。」（資料來源：Bloomberg, Business Insider, Upwork）
編譯：田孟心 圖片來源：Shutterstock
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