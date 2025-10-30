一手捧紅王子 《棒棒堂》製作人B2曝私下互動：反應跟大家一樣

王子邱勝翊29日被范姜彥豐直指，介入他與妻子粿粿的婚姻，引起外界譁然。一手捧紅王子的節目《模范棒棒堂》製作人B2，30日現身《小姐不熙娣》記者會，透露昨天因為在忙，很晚才從新聞上得知此事，「反應應該跟大家一樣。」

王子邱勝翊以《模范棒棒堂》出道（圖／小娛樂）

B2表示，與棒棒堂的弟弟們在錄影完之後，基本上就沒有聯絡，上一次見面，或許就是五年前他的婚禮上，六棒睽違多年公開亮相，當時還引起一陣騷動。

B2解釋，當時自己是負責節目錄影，掌管棒棒堂成員工作及動向的，都是唱片公司、經紀公司，笑說而且跟弟弟們年紀也有點差距，「跟小朋友就比較少聯絡。」當年的王子，他印象已經很模糊，「那時候講話都還講不好，都是在乎抓頭髪這類的，乖乖的表演好。」

小S（徐熙娣）、派翠克以《小姐不熙娣》拿下第60屆金鐘獎「綜藝節目主持人獎」（圖／小娛樂）

另外，小S拿下金鐘主持人獎後，在慶功宴上玩得盡興，B2表示，在那個時刻，也覺得沒有必要問小S什麼時候要回歸主持，不過這個獎項，或許有機會推動小S加速復出計畫。

《小姐不熙娣》主持陣容加入薔薔，B2表示蠻早就有問過對方意願，不過直到金鐘過後才正式定案，之所以選薔薔，是因為想在數位網路聲量上加強，往往有薔薔上的那集，話題度都很高。B2也說，薔薔私下不像檯面上瘋狂，可以有條斯理的溝通討論，薔薔當來賓跟當主持人時的風格也完全不同，不過節目還是會以吳姍儒、派翠克拉主Key。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 簡子喬／報導