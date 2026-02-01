一支筆、一個書包，就是翻轉命運的起點！邀你一起認購愛心文具，守護孩子們的上學路

Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

兒童節，當大多數孩子興奮地拆開玩具禮物時，卻有一群弱勢孩子，願望微小得讓人心疼。他們只能就著昏暗的光線寫字，當我們隨手換掉舊文具，他們卻視那僅剩半截的鉛筆如珍寶。

一盞檯燈、一套文具、一個新書包，這些基本的學習工具，竟成了他們最奢侈的期待。貧困，不該是阻擋孩子探索世界的牆，但現實的匱乏，卻讓他們的求學路走得格外艱辛。

今年，Yahoo奇摩購物中心攜手芥菜種會、博幼基金會、失親兒基金會、好牧人協會，誠摯邀請您認購書包、文具與檯燈。您的這份禮物，不僅是物質支援，更是孩子翻轉命運的起點。請用一份愛，換孩子一個安心學習的未來。

❤️愛心文具📝點我認購👉

別讓沉重舊書包，壓彎營養不良的背脊

（圖片提供：芥菜種會）

廣告 廣告

國小六年級的小宇，身形卻瘦弱得像中低年級的孩子。身障的母親獨力撫養著她，為了節省開銷，母女倆常縮衣節食，導致小宇長期營養不良。家住老舊公寓五樓，回家的路對她而言，是一場漫長的折磨。每天，小宇拖著發育遲緩的身軀，揹著那沉甸甸、早已磨損的舊書包，一步步爬上陡峭的樓梯，趕往免費課輔班。沉重的書本無情地壓在她窄小單薄的肩膀，社工看著她因負重而吃力彎曲的脊椎，心疼得說不出話來。

芥菜種會希望能為她換上護脊書包，減輕那不該由孩子承受的重量。邀請您一同認購愛心書包與檯燈，別讓沉重的負擔，壓垮了孩子想上學的微小夢想。

❤️愛心書包🎒點我認購👉

一套新文具，是給孩子最好的開學禮

（圖片提供：博幼基金會）

小恩住在偏鄉部落，和媽媽及外婆一起生活。因媽媽靠打零工維持家計，收入不穩，每逢開學，學用品總是能省則省。加入博幼基金會課輔中心後，老師發現他常用斷掉的鉛筆寫作業，便為他準備了一組全新的文具。拿到新鉛筆盒時，小恩靦腆地笑著說：「這是我第一次有自己的新文具。」這份小小的支持，不僅讓他安心學習，也慢慢建立起自信。

在偏鄉部落，小恩的處境並非個案，而是常態。誠摯邀請您認購國小和國中文具組，為孩子掃除求學路上的阻礙。

❤️愛心文具📝點我認購👉

祖孫相依為命... 女童不敢奢求新東西，只願外婆少點煩惱

（圖片提供：失親兒基金會）

就讀國小三年級的小恩，笑起來靦腆又溫柔。媽媽在她八歲那年離世，只剩年邁的外婆與她相依為命。外婆身體不好，靠著微薄收入撐起這個家，陪伴小恩長大。

小恩很懂事，深知外婆辛勞，從不吵著要新東西，只希望能減少外婆的煩惱。收到大眾送來的物資時，祖孫倆相當開心。這份支持，不只是物質上的援助，更像是一雙溫柔的手，輕輕告訴他們：「你們並不孤單。」

謝謝每一位伸出援手的捐贈者，因為你們的關心，讓這個小小的家庭在困境中感受到愛的溫度。還有更多像小恩一樣處境的孩子，希望透過愛心認購，為這些弱勢家庭帶來溫暖與希望。

❤️愛心檯燈💡點我認購👉

撿同學不要的文具 「最後一個交卷」的心酸苦衷

（圖片提供：好牧人協會）

阿廷每天放學後都會到安親班，但他常是最後一個寫完作業的人。這並非因為他不懂怎麼寫，而是他總得花時間在書包裡翻找能用的筆或橡皮擦。老師觀察後發現，阿廷的文具多半是撿拾同學不要的，連課本也缺了好幾頁。

原來，阿廷家中突遭經濟變故，父母忙於應付生活，無力顧及他的開學需求。後來，在安親班主動轉介資源，替他補齊學習用品的那天，阿廷第一次在下課前交出完整作業，他小聲地對老師說：「今天寫起來比較快。」那張稚嫩的臉龐，終於找回久違的自信。

❤️愛心文具📝點我認購👉

「兒童節物資認購」活動日期為即日起到3/1，此活動屬公益賣場，提醒訂購者下單後並不會收到商品，認購的商品將會3月中前統一配送至基金會。邀請您一同認購，讓弱勢孩子能感受到愛與關懷，並有平等學習的機會！現在Yahoo購物中心也可以用OPENPOINT折抵消費，如果您有OPENPOINT不知道如何使用，歡迎認購公益商品，一同幫助弱勢孩子，點數不浪費，愛心更加倍。

💖護眼檯燈、愛心文具、護脊書包，助弱勢孩子學習🫶

👉兒童節認購 護眼檯燈2件組【受贈對象：芥菜種會 】(您不會收到商品) 公益價798元

👉兒童節認購 護眼檯燈2件組【受贈對象：失親兒基金會 】(您不會收到商品)公益價798元

👉兒童節認購 護眼檯燈2件組【受贈對象：好牧人協會 】(您不會收到商品)公益價798元

（圖片來源：Yahoo奇摩購物中心）

👉護脊書包2入組(顏色隨機出貨)【受贈對象：財團法人基督教芥菜種會】(您不會收到商品) 公益價599元

👉護脊書包2入組(顏色隨機出貨)【受贈對象：好牧人協會】(您不會收到商品) 公益價599元

（圖片來源：Yahoo奇摩購物中心）

👉愛心文具 國小文具組【受贈對象：博幼基金會 】(您不會收到商品)公益價599元

👉愛心文具 國小文具組【受贈對象：失親兒基金會 】(您不會收到商品)公益價599元

👉愛心文具 國小文具組【受贈對象：好牧人協會 】(您不會收到商品)公益價599元

（圖片來源：Yahoo奇摩購物中心）

👉愛心文具 國中文具組【受贈對象：博幼基金會 】(您不會收到商品)公益價599元

👉愛心文具 國中文具組【受贈對象：失親兒基金會 】(您不會收到商品)公益價599元

👉愛心文具 國中文具組【受贈對象：好牧人協會 】(您不會收到商品)公益價599元