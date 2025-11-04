一日限定$1搶洗碗精！洗衣球、沐浴乳、洗髮精、保濕精華下殺37折起 超狂補貨攻略一次看
最低只要$1元，限時限量搶購！每次遇到聯合利華品牌日，真的都會超興奮。畢竟這個集結白蘭、LUX、凡士林、AHC、康寶等超多經典品牌的活動，一次就能補齊家裡所有清潔、洗衣、保養用品，還能撿到不少超值組合。
這次特別挑出8款網友口碑最強、回購率超高的必搶清單，不論是香氣療癒的LUX沐浴乳、乾肌救星AHC玻尿酸精華，還是超好用的白蘭洗衣球，都有超下殺優惠組合。想趁機補貨或試新款，這篇一次看完最值得下手的品項！優惠不只限時37折起，這種超狂下殺，還有$1元搶購洗碗精，甚至滿999加碼送100點OPENPOINT。一堆破盤優惠，怎麼可能放過。
💥11/4 聯合利華品牌日 特惠開搶攻略💥
★ 11/4一日限定
★ $1搶洗碗精
★ 滿999送100點OPENPOINT
聯合利華品牌日傳送門
1.限量$1手刀搶！(限量加購)白蘭酵素去味洗碗精
原價$99 ↘ 11/4快閃價$1
只有今天，1元搶購！白蘭酵素去味洗碗精。它厲害之處是去油、去味可以一次搞定，尤其對喜歡煮魚、炒菜的家庭超實用。裡面加了植物酵素成分，不只能把頑固油汙洗掉，連魚腥味、蔥蒜味都能一起分解掉。很多人怕洗碗精太刺激，這瓶完全不會。泡沫又細緻、又好沖洗，洗完手也不會乾乾的，重點是一瓶可以用很久。在11/4這天，聯合利華品牌日推出超誇張活動，原價99的白蘭酵素去味洗碗精，居然只要$1就能帶回家，還在等什麼？手慢就沒了！
2.市場最低價！白蘭 4X洗衣球補包(30顆/袋)_4入組(三款任選)
原價$1,356 ↘ 11/4快閃價$499
下殺37折！白蘭4X洗衣球真的超多人回購，洗完衣服整個香氣炸出來，主打4倍潔淨力，一點都不誇張，不論是汗味、油汙還是衣服悶久的臭味，都能一次搞定。而且這款是洗衣球補包版本，超方便又環保。每顆球都是預先分裝好的完美比例，省時又不沾手，很適合忙碌的上班族用。現在4入組只要$499（原價1356元），限時11/4只有一天，超級大下殺，補貨、囤貨的最佳時機，千萬不能錯過！
3.市場最低價！白蘭 香氛洗衣球23顆/袋 6入/組
原價$810 ↘ 11/4快閃價$580，2組再下殺$880
原價810，限時下殺2組只要880，等於第二組只要70元超低價就入手。小小一顆白蘭香氛洗衣球，就能洗整桶衣服，泡泡綿密又超好沖，重點是那個香氣真的很持久，曬乾後放衣櫃幾天也不會散，就像衣服自帶香水濾鏡。白蘭香氛洗衣球，本身就結合了洗衣精及柔軟精，所以不用再另外多加任何東西，超方便。剛好碰上11/4一日限定價，一組下殺$580（原價810元），但更大的優惠秘密告訴你，如果一次買2組，加起來只要$880（原價1620元），懂得人都知道真的有夠省，不趁現在囤貨，要等到什麼時候？
4.折扣%高！LUX麗仕 新髮的補給胺基酸 洗髮精/護髮乳3入組
原價$1,275 ↘ 11/4快閃價$699
限時下殺55折！LUX麗仕新髮的補給胺基酸洗髮精/護髮乳組，裡面添加了胺基酸修護精華，洗的時候就能感覺到髮絲變滑順，吹完還會微微發亮。重點是香味，走到哪香味就飄到哪，路過的人都會被髮香迷倒。另外護髮乳也超好沖，不會有厚重感，即使是細軟髮或油頭都能用。剛好現在限時下殺55折，除此之外，買就送5豪禮，滿額再送6豪禮，這麼划算正是入手好時機。
5.折扣%高！LUX麗仕 柔膚/清爽/精油香氛沐浴乳x 4(1L或900ml/瓶)_多款選
原價$716 ↘ 11/4快閃價$469
限時下殺66折！如果你是那種洗完澡容易緊繃、乾癢的人，LUX麗仕沐浴乳真的會讓你大改觀。泡沫超細緻，不但洗得乾淨，還會留下一層保濕感。想要柔嫩肌膚、清爽潔淨、又或是洗浴後自帶高級香，LUX麗仕沐浴乳都有你要的，這幾款沐浴乳真的會讓人不知不覺愛上洗澡。這次4入組CP值超高，不只下殺66折，還額外送洗髮乳，滿額再送6豪禮，怎麼會這麼划算！錯過這次優惠真的會很嘔。
6.折扣%高！康寶 中式濃湯8包組 共16入 多款可選
原價$1,200 ↘ 11/4快閃價$579
康寶濃湯下殺49折！一鍋不到37元的超好喝濃湯。從小喝到大的經典，家裡少了康寶濃湯就會心慌慌。說到康寶濃湯，應該沒有台灣人沒喝過吧？這味道真的陪伴太多人，小小一包超級方便，隨時都能喚出熟悉又安心的味道。懶人救星、學生宿舍、上班族等都超實用，康寶濃湯就是家家戶戶的常備之一，現在限時快閃下殺49折，買就送獨享杯，還有滿額加碼6豪禮，把握機會囤起來肯定不會錯。
7.折扣%高！凡士林 精華凝乳2入
原價798 ↘ 11/4快閃價$398
限時5折入手！如果你以為凡士林只有保濕，那就太低估它了。這款凡士林精華凝乳，根本是身體專用精華，長期擦下來不只讓肌膚更滑嫩，連膚色都會透出自然亮感。洗完澡擦一層，保濕度撐整晚，而且手肘、膝蓋、腳踝等乾燥的地方，都會變得更柔嫩，保證一用就回不去。原本就CP值超高，更何況現在正好下殺5折，加上買就送多項好禮、滿額再送6豪禮，這麼好康，不趁現在下單，一定會後悔到抱頭。
8.折扣%高！【AHC】瞬效保濕B5微導玻尿酸精華30ml_3入組
原價$3,000 ↘ 11/4快閃價$1,311
限時下殺44折！一省就省一千七。想找一瓶保濕有感、不黏膩、又能穩膚的精華？這瓶AHC瞬效保濕B5微導玻尿酸精華，幾乎是乾肌人的夢想型選擇。能把玻尿酸分子層層滲進肌膚底層，搭配維他命B5，補水的同時還能修護乾燥、泛紅、粗糙等問題。就算是油肌或混合肌，也能在換季時當作妝前保濕用。三入組份量剛好，能一路用到換季，CP值高又不怕斷貨。而且正值聯合利華品牌日，限時下殺44折，還有加碼送139超贈點，算下來省超過一千七，優惠力度超級強大，聰明的你把握現在下手，荷包絕對笑著跟你說謝謝。
其他人也在看
LaLaport、新光三越都輸它！台北最強百貨公司排名，冠軍食物美味、外國人必逛
台北向來是全台最具代表性的時尚購物重鎮，無論是想和親朋好友逛街、看電影，還是想要一個人享受寧靜的午茶時光，台北各大商城都能滿足不同客群的需求。《網路溫度計DailyView》本次透過輿情分析軟體《KE食尚玩家 ・ 4 天前
雙11優惠2025全攻略：機票8折起、飯店破盤價、樂園門票超殺、NIKE下殺6折輸碼再折...普發1萬這樣花最聰明【Yahoo Chill Buy年末購物趴】
2025最強雙11優惠懶人包來了！今年在普發1萬的加持下，折扣戰格外激烈，像是Trip.com獻上最高8折的超值機票，包括首爾、東京、曼谷等熱門航點全在線；Klook則將在11/5祭出全站3折起超殺優惠！香港迪士尼樂園門票3折限量搶！還有小米、NIKE、Emma床墊...超殺優惠，「揪愛Mei」整理了33家好康資訊，直接送上優惠傳送門，讓你一鍵直達折扣熱區；全篇內容將不斷更新，讓你隨時掌握最新優惠情報！Yahoo夯好物 ・ 20 小時前
雙11飯店開吃啦！ Buffet111元PK11歲以下免費
美食廝殺戰在雙11開打！除了有速食推出11元比薩、111元個人餐，另外有飯店吃到飽則祭出111元優惠加購價，甚至11歲以下兒童用餐還能免費，搭上政府普發1萬商機，就盼能炒熱買氣。TVBS新聞網 ・ 1 天前
MSI品牌日下殺11元起！電競筆電、掌機、4K螢幕、顯卡，最高回饋破萬！
你是否厭倦了遊戲卡頓、創作靈感被效能限制？當隊友在遊戲中疾速超前，你的畫面卻還在讀取？或是剪輯大作時，電腦風扇聲卻比背景音樂還大聲？是時候升級你的裝備了！MSI品牌日重磅登場，不僅帶來全新電競體驗，更祭出最低11元起，最高回饋破萬的超級優惠！從最新電競筆電、掌機、到4K電競螢幕與RTX5070顯卡，一次滿足你對速度與畫質的渴望。這次雙11，讓MSI助你火力全開，輕鬆主宰虛擬世界與創作領域！Yahoo好好買 ・ 1 天前
古董控雙11挖寶地圖：從懷舊家電到絕版經典，全都在Y拍等你入手！
你是不是也對老東西有種莫名著迷？雙11這波，你不一定要搶新品，可以在 Yahoo 拍賣挖出稀有的復古逸品！這篇為你整理「古董控」必逛清單，還有雙11低價入手攻略與挑選技巧，讓你用最划算的價格，把承載時光的絕版經典買回家。Yahoo好好買 ・ 1 天前
華裔獸醫用針灸 幫動物治病
你知道嗎？針灸不只是人類的專用，也不僅限貓狗；從蛇、蜥蜴到鳥類，甚至大型馬匹，只要不是水生或節肢動物，都能從這項中醫療法...世界日報World Journal ・ 1 天前
出遊必備行李箱推薦！雙11超值優惠！全客製化行李箱不怕撞、胖胖箱下殺4折、28吋上掀式免3千5...行李箱／前開式行李箱／5輪行李箱推薦
年末出遊機會多，聖誕跨年假期預備備...趁著一年一度的雙11優惠，正好可以撿便宜！旅遊起手式就是準備好一咖時髦又實用的行李箱，陪你跑遍世界各地！經常旅行的小編，不只為大家開箱現在最流行的「前開行李箱/上掀式行李箱」，同時也整理了許多行李箱優惠讓大家下好離手，無論是一家大小出遊，或是爆買一波也不怕！早買早享受！這篇再同場加映其他超人氣的話題行李箱，像是可客製化的CASETiFY Travel行李箱、容量大升級的胖胖箱、載重更好推的5輪行李箱、幽默到不行的凹痕撞擊箱等等，這些到底在紅什麼？快來一起看看小編開箱和網友爆好評的行李箱有哪些吧！Yahoo精選購 ・ 2 個月前
威力彩頭獎保證2億！3生肖財神庇佑 有望抱走大獎
威力彩明（3）日晚間開獎，頭獎保證2億元。《搜狐網》運勢專欄點名生肖龍、馬、猴的人這段期間福氣臨身，不僅工作上有不錯的發展，偏財運也相當旺，有機會抱走大獎，從此不再為金錢煩惱。中天新聞網 ・ 1 天前
警破66歲婦開推筒子賭場! 將19名賭客一網打盡
地方中心／綜合報導桃園地區破獲職業賭場！昨天（1日）晚間，警方在中壢地區，一處沒有門牌的鐵皮屋裡，攻堅逮捕20人，包括賭場的66歲負責人，還有19名賭客，當場查獲賭金20多萬，警方初步了解，這一間賭場是以推筒子為主，由於玩法簡單，輸贏的速度相當快，但也容易導致債務糾紛。員警：「還有一個喔，還有一個在廁所，還有兩個。」晚間大馬路邊，一個個穿著黃色號碼背心的民眾，排著隊依序走上桃園客運的車上，但他們可不是趁晚間出遊趕路，而是要被載去警局。員警：「等下下車頭小心。」警破66歲婦開推筒子賭場! 將19名賭客一網打盡（圖／民視新聞）民眾們魚貫下車，乖在員警的戒護下，乖乖進到警局，但仔細看隊伍中，有好幾名中老年人，連下車都很吃力，但他們到底犯了什麼錯？桌上，一疊疊現金、麻將、監視器等，通通是被警方查扣回來，原來這裡是間職業賭場。警破66歲婦開推筒子賭場! 將19名賭客一網打盡（圖／民視新聞）事情發生在1號晚間8點多，桃園市中壢區大享段上，一間沒有門牌的鐵皮屋，因為隱密性高，長期以來吸引賭客聚集，警方持搜索票上門，特意避開監視器，一舉將66歲的張姓賭場負責人，以及19名賭客通通逮捕，初步了解，這間賭場都賭推筒子，是一種傳統撲克牌遊戲，在地下賭場相當盛行，由於玩法簡單但賭注高，也容易導致債務糾紛以及治安問題。中壢分局副分局長鄧伯群：「查扣筒仔牌骰子牌尺，及賭金逾新臺幣22萬元，全案警詢後，張女依刑法賭博罪移送偵辦，19名賭客依社會秩序維護法裁罰。」想要有些休閒娛樂活動，可以選擇正當方式，否則涉入賭博，不僅要上警局，還可能毀家敗產。原文出處：玩法簡單吸年長者聚賭 桃園警破推筒子賭場 19名賭客一網打盡 更多民視新聞報導獨家／國防大學高官兒軍校內賭博欠一屁股債 僅罰「出公差」師生全炸鍋北市北投區1麻將館疑涉賭博！ 警大舉突擊逮29人送辦北投麻將協會三度被抓！警突襲查獲28賭客 抽頭金15萬全沒收民視影音 ・ 1 天前
說謊成性？黃明志控「救護車遲到1小時」 馬國衛生部：26分鐘抵達
「護理系女神」謝侑芯日前赴馬來西亞工作，卻不幸傳出在飯店猝逝，死因疑點重重。警方指出，黃明志當時也在現場，雖他否認吸毒，但尿檢顯示對4毒品呈陽性反應。而日前他指控救護車遲到將近1小時，但馬國衛生部隨即駁斥此說法，強調救護車在26分鐘內就抵達現場施救。鏡週刊Mirror Media ・ 2 小時前
鳳凰最快今晚生成！颱風模擬路徑、侵台機率曝光 雨下最猛地區出爐
中央氣象署觀測資料顯示，位於鵝鑾鼻東南東方「熱帶性低氣壓TD29」，今（4）日2時以每小時18公里速度，向西北西進行。颱風動向持續受到關注，氣象專家賈新興就提醒，TD29有機會於今、明兩天增強為今年第26號鳳凰颱風（FUNG-WONG）。三立新聞網 setn.com ・ 52 分鐘前
護理師曝王子陪粿粿看診內幕！傻眼喊：我們不是出氣筒，性別趴洩端倪
近日一名護理師也在Threads上發文，曾遇到王子陪同粿粿看診，更曝光對兩人的印象直呼傻眼。造咖 ・ 21 小時前
陳偉殷收到「傳說中那張卡」！MLB榮譽全台灣僅2人擁有
影片中，陳偉殷打開寄自美國的信封時，太太原本以為是他又偷偷在網路上購物，沒想到拆開後竟是MLB寄來的「傳說中的那張卡」。他表示，自己一開始還以為收到的是皮夾，打開一看才發現是金光閃閃的終身通行證，讓他驚喜萬分。這張通行證由大聯盟主席親簽，卡面以金色為主設計，...CTWANT ・ 3 小時前
馬斯克大膽預言！5年內手機、App全面消失
[NOWnews今日新聞]美國億萬富豪馬斯克（ElonMusk）近年將他個人的企業焦點轉到AI，近日馬斯克針對AI發展做出大膽預測，認為未來5～6年內，智慧型手機與應用程式（App）都會被AI取代，手...今日新聞NOWNEWS ・ 20 小時前
粿王「美國行」最新鐵證曝光！他「1舉動」藏不住
娛樂中心／江姿儀報導男星范姜彥豐日前指控粿粿與男星王子（邱勝翊）有不正當男女關係，王子發文道歉認了「（與粿粿）超過了朋友間應有的界線」，1日粿粿回應時也認了「與王子有踰矩行為」。兩人過去出遊、貼文的甜蜜對話也被網友們挖出，其中粿粿與王子「美國行」，竟被網友直擊，2人同遊鐵證曝光。民視 ・ 22 小時前
世界大賽史上最狂G7！冠軍機率9度劇烈變動 創歷史紀錄
2025年世界大賽第七戰成為棒球史上最瘋狂的比賽之一。洛杉磯道奇與多倫多藍鳥激戰至延長賽才分出勝負，這是大聯盟史上僅第三次出現「冠軍戰決勝場進入延長局」的情況。最終，道奇以一記罕見的雙殺守備結束比賽，奪下隊史第二連霸，也讓這場大戰注定被載入史冊。鏡報 ・ 21 小時前
粿粿自白"買網軍洗文"被抓包 網諷:花千元省千萬
生活中心／綜合報導 藝人粿粿與王子邱勝翊得婚外情風波持續延燒。昨天（1日）粿粿PO影片坦承和王子出現逾矩行為，但卻反控老公范姜彥豐向他追討鉅額離婚費。隨後社群平台竟然出現大量網軍發文附和粿粿，不只發文內容一模一樣，甚至爆出一篇文1000元的價碼，再度遭到網友炎上。另外，由於負面輿論不斷，今年初粿王二人共同合作的品牌，也緊急進行切割。民視 ・ 1 天前
女子求警送醫 卻被送到「精神病院」關8天7夜還被綁起來毆打
屏東一間民宿的柯姓女管家日前因為身體不舒服，走路到就近的墾丁派出所求助警察將她送醫，女子告知警方說自己有神經痛的病史，後來就昏倒了。救護車將她送到精神專科迦樂醫院，她被餵食鎮定藥物，還被院方人員綁住手腳並且毆打，被關了整整8天7夜。最後是民宿的老闆張先生報案柯女失蹤才找到她的下落，現在柯女驗傷，表示要對這天7夜受到的折磨提出告訴。鏡報 ・ 23 小時前
范姜彥豐、粿粿結局？律師預言「三輸」：難複製Andy老師 曝唯一贏家
藝人范姜彥豐與妻子粿粿婚變風波持續延燒。在范姜彥豐日前公開指控她婚內出軌男星王子（邱勝翊）後，粿粿於1日發布長達17分鐘的影片親自回應，承認與王子有「踰矩的行為」，對此表達歉意。對此，就有律師分析，此事件最終恐形成「三輸案件」，唯一贏的就是吃瓜群眾。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
不滿鄭麗文新任黨主席「話太多」黨內開砲不忍了 蔡正元猛轟：嘴巴那麼大幹什麼
[FTNN新聞網]記者孫偉倫／台北報導曾任立委以及名嘴的新任國民黨主席鄭麗文近來仍不改大砲風格，對國防預算、黨內總統人選等重大時事與黨內事務仍大鳴大放評...FTNN新聞網 ・ 1 天前