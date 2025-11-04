一日限定$1搶洗碗精！洗衣球、沐浴乳、洗髮精、保濕精華下殺37折起 超狂補貨攻略一次看

最低只要$1元，限時限量搶購！每次遇到聯合利華品牌日，真的都會超興奮。畢竟這個集結白蘭、LUX、凡士林、AHC、康寶等超多經典品牌的活動，一次就能補齊家裡所有清潔、洗衣、保養用品，還能撿到不少超值組合。

聯合利華品牌日，11/4一日限定$1元搶購！（圖片來源：Yahoo購物中心）

這次特別挑出8款網友口碑最強、回購率超高的必搶清單，不論是香氣療癒的LUX沐浴乳、乾肌救星AHC玻尿酸精華，還是超好用的白蘭洗衣球，都有超下殺優惠組合。想趁機補貨或試新款，這篇一次看完最值得下手的品項！優惠不只限時37折起，這種超狂下殺，還有$1元搶購洗碗精，甚至滿999加碼送100點OPENPOINT。一堆破盤優惠，怎麼可能放過。

廣告 廣告

💥11/4 聯合利華品牌日 特惠開搶攻略💥

★ 11/4一日限定

★ $1搶洗碗精

★ 滿999送100點OPENPOINT

聯合利華品牌日傳送門

👉點此進入

1.限量$1手刀搶！(限量加購)白蘭酵素去味洗碗精

原價$99 ↘ 11/4快閃價$1

只有今天，1元搶購！白蘭酵素去味洗碗精。它厲害之處是去油、去味可以一次搞定，尤其對喜歡煮魚、炒菜的家庭超實用。裡面加了植物酵素成分，不只能把頑固油汙洗掉，連魚腥味、蔥蒜味都能一起分解掉。很多人怕洗碗精太刺激，這瓶完全不會。泡沫又細緻、又好沖洗，洗完手也不會乾乾的，重點是一瓶可以用很久。在11/4這天，聯合利華品牌日推出超誇張活動，原價99的白蘭酵素去味洗碗精，居然只要$1就能帶回家，還在等什麼？手慢就沒了！

限量$1手刀搶

限時1天，1元開搶，白蘭酵素去味洗碗精。（圖片來源：Yahoo購物中心）

2.市場最低價！白蘭 4X洗衣球補包(30顆/袋)_4入組(三款任選)

原價$1,356 ↘ 11/4快閃價$499

下殺37折！白蘭4X洗衣球真的超多人回購，洗完衣服整個香氣炸出來，主打4倍潔淨力，一點都不誇張，不論是汗味、油汙還是衣服悶久的臭味，都能一次搞定。而且這款是洗衣球補包版本，超方便又環保。每顆球都是預先分裝好的完美比例，省時又不沾手，很適合忙碌的上班族用。現在4入組只要$499（原價1356元），限時11/4只有一天，超級大下殺，補貨、囤貨的最佳時機，千萬不能錯過！

一省就省一千七 點我省下殺37折 點我省荷包

白蘭4X洗衣球下殺37折，4倍潔淨力不是說說而已。（圖片來源：Yahoo購物中心）

3.市場最低價！白蘭 香氛洗衣球23顆/袋 6入/組

原價$810 ↘ 11/4快閃價$580，2組再下殺$880

原價810，限時下殺2組只要880，等於第二組只要70元超低價就入手。小小一顆白蘭香氛洗衣球，就能洗整桶衣服，泡泡綿密又超好沖，重點是那個香氣真的很持久，曬乾後放衣櫃幾天也不會散，就像衣服自帶香水濾鏡。白蘭香氛洗衣球，本身就結合了洗衣精及柔軟精，所以不用再另外多加任何東西，超方便。剛好碰上11/4一日限定價，一組下殺$580（原價810元），但更大的優惠秘密告訴你，如果一次買2組，加起來只要$880（原價1620元），懂得人都知道真的有夠省，不趁現在囤貨，要等到什麼時候？

下殺55折起 點我省荷包

白蘭香氛洗衣球最低殺到55折，一次買兩組划算到不行。（圖片來源：Yahoo購物中心）

4.折扣%高！LUX麗仕 新髮的補給胺基酸 洗髮精/護髮乳3入組

原價$1,275 ↘ 11/4快閃價$699

限時下殺55折！LUX麗仕新髮的補給胺基酸洗髮精/護髮乳組，裡面添加了胺基酸修護精華，洗的時候就能感覺到髮絲變滑順，吹完還會微微發亮。重點是香味，走到哪香味就飄到哪，路過的人都會被髮香迷倒。另外護髮乳也超好沖，不會有厚重感，即使是細軟髮或油頭都能用。剛好現在限時下殺55折，除此之外，買就送5豪禮，滿額再送6豪禮，這麼划算正是入手好時機。

下殺55折 點我省荷包

LUX麗仕洗髮精、護髮乳下殺55折，在家就能像在沙龍一樣。（圖片來源：Yahoo購物中心）

5.折扣%高！LUX麗仕 柔膚/清爽/精油香氛沐浴乳x 4(1L或900ml/瓶)_多款選

原價$716 ↘ 11/4快閃價$469

限時下殺66折！如果你是那種洗完澡容易緊繃、乾癢的人，LUX麗仕沐浴乳真的會讓你大改觀。泡沫超細緻，不但洗得乾淨，還會留下一層保濕感。想要柔嫩肌膚、清爽潔淨、又或是洗浴後自帶高級香，LUX麗仕沐浴乳都有你要的，這幾款沐浴乳真的會讓人不知不覺愛上洗澡。這次4入組CP值超高，不只下殺66折，還額外送洗髮乳，滿額再送6豪禮，怎麼會這麼划算！錯過這次優惠真的會很嘔。

下殺66折 點我省荷包

LUX麗仕香氛沐浴乳，超大一瓶只要1百初。（圖片來源：Yahoo購物中心）

6.折扣%高！康寶 中式濃湯8包組 共16入 多款可選

原價$1,200 ↘ 11/4快閃價$579

康寶濃湯下殺49折！一鍋不到37元的超好喝濃湯。從小喝到大的經典，家裡少了康寶濃湯就會心慌慌。說到康寶濃湯，應該沒有台灣人沒喝過吧？這味道真的陪伴太多人，小小一包超級方便，隨時都能喚出熟悉又安心的味道。懶人救星、學生宿舍、上班族等都超實用，康寶濃湯就是家家戶戶的常備之一，現在限時快閃下殺49折，買就送獨享杯，還有滿額加碼6豪禮，把握機會囤起來肯定不會錯。

下殺49折 點我省荷包

不到37元就能煮一鍋，康寶濃湯不管怎麼煮都好喝。（圖片來源：Yahoo購物中心）

7.折扣%高！凡士林 精華凝乳2入

原價798 ↘ 11/4快閃價$398

限時5折入手！如果你以為凡士林只有保濕，那就太低估它了。這款凡士林精華凝乳，根本是身體專用精華，長期擦下來不只讓肌膚更滑嫩，連膚色都會透出自然亮感。洗完澡擦一層，保濕度撐整晚，而且手肘、膝蓋、腳踝等乾燥的地方，都會變得更柔嫩，保證一用就回不去。原本就CP值超高，更何況現在正好下殺5折，加上買就送多項好禮、滿額再送6豪禮，這麼好康，不趁現在下單，一定會後悔到抱頭。

下殺5折 點我省荷包

凡士林精華凝乳，給身體的專用精華，限時5折還加碼送好禮，CP值超高。（圖片來源：Yahoo購物中心）

8.折扣%高！【AHC】瞬效保濕B5微導玻尿酸精華30ml_3入組

原價$3,000 ↘ 11/4快閃價$1,311

限時下殺44折！一省就省一千七。想找一瓶保濕有感、不黏膩、又能穩膚的精華？這瓶AHC瞬效保濕B5微導玻尿酸精華，幾乎是乾肌人的夢想型選擇。能把玻尿酸分子層層滲進肌膚底層，搭配維他命B5，補水的同時還能修護乾燥、泛紅、粗糙等問題。就算是油肌或混合肌，也能在換季時當作妝前保濕用。三入組份量剛好，能一路用到換季，CP值高又不怕斷貨。而且正值聯合利華品牌日，限時下殺44折，還有加碼送139超贈點，算下來省超過一千七，優惠力度超級強大，聰明的你把握現在下手，荷包絕對笑著跟你說謝謝。

一省就省一千七 點我省荷包

一省就省一千七，超大力度折扣，真的不要鬧了。（圖片來源：Yahoo購物中心）