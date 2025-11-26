一晚狂撈6400萬！ 珍妮佛洛佩茲當婚禮歌手「新人超狂家世曝光」

好萊塢天后珍妮佛洛佩茲（Jennifer Lopez，J.Lo）的吸金能力再次震驚業界。她近日特地飛往印度烏代浦爾，為一場擁有驚人財富的富豪婚禮獻唱，據悉單次演出就進帳高達200萬美元（約新台幣6271萬元），天價酬勞相當驚人。

根據《Page Six》報導，這場極致奢華的婚禮主角是億萬製藥大亨曼特納拉瑪拉朱（Mantena Rama Raju）的千金Netra Mantena，與科技新貴Vamsi Gadiraju的聯姻。

婚禮從11月20日起橫跨眾多場地，星光熠熠，不僅邀請了數十位寶萊塢重量級明星（如迪雅梅莎、拉姆恰蘭），連美國政商名流小唐納川普（Donald Trump Jr.）也與女友一起現身。

珍妮佛23日在新郎新娘交換誓詞後華麗登場，成為全場高潮。她身穿數套閃閃發光的舞台裝，演唱了〈Waiting for Tonight〉、〈Get Right〉等一連串熱門金曲。

表演結束後，珍妮佛出席婚禮儀式時，更換上了一套精緻的印度傳統服裝，舉杯向新人致意，展現極高的誠意與尊重。她感性表示：「我希望這兩個家庭在這個美好的日子裡團聚在一起，願上帝保佑我們所有人。」新娘和新郎也隨後登台與她合唱。

這場億萬富豪的奢華婚禮，估計總共斥資670萬美元（約新台幣2.1億元），而J.Lo一人的唱酬就佔了總花費近三分之一，可見她在國際市場的頂級身價與吸金能力。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 潘鈺楨／報導