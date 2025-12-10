一檔有25年底氣和7成AI持股的基金

如果 2025 年的全球金融市場要用一句話打包，那大概會是：「AI 全速衝刺、降息循環啟動、科技股霸氣外露」。

沒錯！今年的科技產業氣勢強到像全面升級性能模式，從伺服器、晶片、軟體應用同步加速，企業獲利預估一路被往上調，整個板塊像是開了外掛。同時間，聯準會選在美股高檔啟動降息。按照歷史經驗，這種時點的降息通常不是警訊，反而更像是「下一段行情請準備」的前奏，市場劇本看得懂的人，現在都已經坐在前排了。(本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書)

市場友善：牛市續航＋降息助攻

美股這波牛市自2022年10月一路跑到現在，已經連續衝了三年，累積漲幅超過9成，乍看之下好像「欸有點高？」，但把歷史攤開來看[註1]，美股牛市平均能維持5.6年，期間平均漲幅可達191%，換句話說，從時間與空間(漲幅)來看，現階段的美股頂多只在「半山腰」，更像準備踏入牛市黃金期。＜指數不代表特定基金之投資成果，亦不代表對特定基金之買賣建議，基金不同於指數，可能會有中途清算或合併等情形。投資人無法直接投資指數＞

再來看看美國聯準會10月再降息一碼，這對科技企業意味著什麼？其實是一組非常誘人的三連發：

資金成本下降 ：企業借錢融資、投資都更划算。

未來現金流折現率下修 ：科技股的評價模型等於被調成更友善模式。

AI 與高成長題材估值更吃香：市場自然更願意買單。

而根據過往經驗，只要聯準會在美股歷史高點*選擇啟動降息，後面 3 個月、6 個月、甚至 1 年的指數表現通常都相當亮眼，投資勝率也偏高[註2]。＜指數不代表特定基金之投資成果，亦不代表對特定基金之買賣建議，基金不同於指數，可能會有中途清算或合併等情形。投資人無法直接投資指數＞

簡而言之：美股具備長期牛市結構，加上降息與科技獲利上修雙重助攻，即便市場難免起落，前方道路仍相對順風。

AI 商機全面爆發：不是喊口號，而是真的「供不應求」

AI 在企業端的應用擴散速度快得像把加速模式直接打滿，如今幾乎沒有任何產業能理直氣壯地說「AI 跟我無關」。需求強勁到資料中心空間被壓到極限，空置率掉到歷史低點，只能一路擴建、持續加碼。摩根士丹利最新11月報告，美國四大雲端服務商持續加碼今明兩年資本支出，顯示出全球以AI為核心，雲端基建競賽正以前所未見的速度升溫。

更值得注意的是，這波科技股的走強並非由熱情口號或空泛故事堆砌。近年來科技巨頭的股價上漲，背後憑藉的是獲利實際成長、現金流穩定進帳。這和 2000 年網路泡沫時那種「期待值遠大於現實」的行情有明顯差異。

富蘭克林坦伯頓科技基金（本基金之配息來源可能為本金）經理人強納森‧柯堤斯表示，科技股今年獲利增速是整體大盤標普500指數的兩倍，有望延續至未來幾年，在估值還算合理的情況下，當前AI熱潮尚無泡沫化疑慮。

對投資人來說，科技股已經從「現在是不是太貴？」轉變成「這趨勢我是不是該長期參與？」。(本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書)

在這樣的背景下，富蘭克林坦伯頓科技基金（本基金之配息來源可能為本金）的優勢自然被推到聚光燈正中央。這篇開箱文就要一次把重點講清楚、講明白：

開箱：富蘭克林坦伯頓科技基金(本基金之配息來源可能為本金)四大亮點，一次給你全方位火力：

亮點1：更有「成長力」

基金掌握全球科技的長期投資趨勢，持股聚焦高成長主題，一次囊括10大「數位轉型」投資商機，包含：人工智慧/機器學習與分析、新商業、數位媒體轉型和元宇宙、安全雲端和軟體即服務(SaaS)、數位客戶參與、金融科技和數位支付、電氣化和自主性、物聯網和5G、網路安全、工作未來和自動化。

基金持股相較參考指標（MSCI 世界科技指數）成分企業，更具成長前景，基金估值(本益成長比)更具吸引力。簡單講：基金抓住全球科技浪潮的主軸，讓你的投資組合不是跟著走，而是走在前面。＜基金過去績效不代表未來績效之保證，本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書＞

圖一：基金相對參考指標，獲利前景更強且估值更合理

亮點2：更有「AI 力」

這檔基金的持股裡，將近 7 成都與AI題材息息相關。這是什麼概念？簡單說，就是你不用再自己熬夜逐家研究各種 AI 企業的財報、產品路線、技術演進，也不用被產業鏈複雜程度逼到想投降。

富蘭克林坦伯頓科技基金（本基金之配息來源可能為本金）操盤的投資團隊已經幫你把功課做完、將風險適當調控妥當，幫你挑出在 AI 浪潮中具備競爭力、成長潛力與商業模式能落地的公司。

當基金所持有的這些 AI 企業因技術突破、需求擴張或商業落地而推升市值時，你就有機會同步參與整體 AI 生態系的成長機會—不用預測哪家公司會是下一個明星，也不用盯著每一季財報心臟狂跳，更有效率地卡位 AI 生態鏈，少踩坑、多效率，讓您省時、省力，是很實在的「AI 力」。

圖二：本基金持有之AI概念股總市值與持股比重*

亮點3：更具「創新力」

富蘭克林坦伯頓科技基金（本基金之配息來源可能為本金）的投資團隊就坐落在矽谷-全球科技創新的心臟地帶。周遭環繞的是頂尖和新興科技公司、創投生活圈、研究型大學，這樣的地理位置，帶來的優勢也很單純：資訊更前線、觸角更敏銳、洞察更即時。

畢竟大家都知道，今天的科技巨頭，過去可能只是個擠在共享辦公室或車庫裡、默默成長茁壯的小小新創「獨角獸」。而能在企業還沒上市（pre-IPO）前就嗅到成長潛力，搶先參與它們的成長旅程，往往就是科技投資中最具迷人之處，也正是這檔基金的關鍵優勢之一。（當然，還是那句老話：潛力不等於保證表現喔。）

這檔基金的魅力就在於：靠著地利優勢，積極布局多家未上市科技公司，其中不乏入選CNBC《2025年50大顛覆者名單》的企業。對投資人而言，這代表著有機會提早卡位具潛力的科技新星，更早接觸提前掌握下一輪成長題材的可能性。當然，這並不等於必然的投資成果，但確實為能幫助投資人盡可能把握創新浪潮的前排座位。

圖三：地利之便，挖掘科技獨角獸的獨特優勢

亮點4：更有「長馬力」

科技產品的生命週期有越來越短的趨勢，潮流一換，再紅的技術都可能瞬間退場。要在這種發展迅速的產業中，找到一檔能穿越多次景氣循環、還站得穩的科技基金，可不是件容易的事。

富蘭克林坦伯頓科技基金(本基金之配息來源可能為本金)自2000年4月成立至今超過25年的軌跡就是它的底氣：一路經歷科技泡沫、金融危機、新冠疫情到科技供應鏈起伏，各種市場考驗不缺席，這就是它的耐力證明。

換句話說，這檔基金是能隨科技趨勢一路成長的長跑型選手，是能陪伴投資人一起撐過景氣循環、完整參與科技長期成長週期的長馬力型基金。市場會變、科技會變，但它的韌性，正是長期配置時最稀有的價值之一。

那投資人現在應該怎麼做？

今年科技股漲勢亮眼，年底又容易風聲鶴唳，短線一震就讓投資人分成三派：獲利了結、繼續抱、還想加碼。其實市場短線震盪在所難免，不過若無法突破心魔「下車太早」往往才是最讓人捶心肝的操作。

如果你已經持有科技基金：續抱是較合理的策略。

AI 發展還在早期S曲線前段、降息循環才剛開始、科技企業獲利仍在上調，長線結構沒有改變，太早離場最容易後悔。已進場者可持續觀察市場，以免因太早離場錯失長線機會。

如果你還沒進場：分批進、定期定額更穩妥

定期定額的重點不是神 timing，而是幫你攤平價格、慢慢累積持有；市場如果剛好震一下？那更像是「折扣進貨」而不是危機。AI 的滲透週期可能長達十年以上，短線震盪反而是讓你拉近進場時機的機會。

圖四：基金績效

