一檔有25年底氣和7成AI持股的基金
如果 2025 年的全球金融市場要用一句話打包，那大概會是：「AI 全速衝刺、降息循環啟動、科技股霸氣外露」。
沒錯！今年的科技產業氣勢強到像全面升級性能模式，從伺服器、晶片、軟體應用同步加速，企業獲利預估一路被往上調，整個板塊像是開了外掛。同時間，聯準會選在美股高檔啟動降息。按照歷史經驗，這種時點的降息通常不是警訊，反而更像是「下一段行情請準備」的前奏，市場劇本看得懂的人，現在都已經坐在前排了。(本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書)
市場友善：牛市續航＋降息助攻
美股這波牛市自2022年10月一路跑到現在，已經連續衝了三年，累積漲幅超過9成，乍看之下好像「欸有點高？」，但把歷史攤開來看[註1]，美股牛市平均能維持5.6年，期間平均漲幅可達191%，換句話說，從時間與空間(漲幅)來看，現階段的美股頂多只在「半山腰」，更像準備踏入牛市黃金期。＜指數不代表特定基金之投資成果，亦不代表對特定基金之買賣建議，基金不同於指數，可能會有中途清算或合併等情形。投資人無法直接投資指數＞
再來看看美國聯準會10月再降息一碼，這對科技企業意味著什麼？其實是一組非常誘人的三連發：
資金成本下降：企業借錢融資、投資都更划算。
未來現金流折現率下修：科技股的評價模型等於被調成更友善模式。
AI 與高成長題材估值更吃香：市場自然更願意買單。
而根據過往經驗，只要聯準會在美股歷史高點*選擇啟動降息，後面 3 個月、6 個月、甚至 1 年的指數表現通常都相當亮眼，投資勝率也偏高[註2]。＜指數不代表特定基金之投資成果，亦不代表對特定基金之買賣建議，基金不同於指數，可能會有中途清算或合併等情形。投資人無法直接投資指數＞
簡而言之：美股具備長期牛市結構，加上降息與科技獲利上修雙重助攻，即便市場難免起落，前方道路仍相對順風。
[註1]：資料來源：Carson Investment Research，資料日期：2025/10/12。
[註2]：資料來源；Bespoke Investment Group，彭博資訊。資料日期：1980/1/1-2025/10/17。
*聯準會於距美股歷史高點2%之內啟動降息。
AI 商機全面爆發：不是喊口號，而是真的「供不應求」
AI 在企業端的應用擴散速度快得像把加速模式直接打滿，如今幾乎沒有任何產業能理直氣壯地說「AI 跟我無關」。需求強勁到資料中心空間被壓到極限，空置率掉到歷史低點，只能一路擴建、持續加碼。摩根士丹利最新11月報告，美國四大雲端服務商持續加碼今明兩年資本支出，顯示出全球以AI為核心，雲端基建競賽正以前所未見的速度升溫。
更值得注意的是，這波科技股的走強並非由熱情口號或空泛故事堆砌。近年來科技巨頭的股價上漲，背後憑藉的是獲利實際成長、現金流穩定進帳。這和 2000 年網路泡沫時那種「期待值遠大於現實」的行情有明顯差異。
富蘭克林坦伯頓科技基金（本基金之配息來源可能為本金）經理人強納森‧柯堤斯表示，科技股今年獲利增速是整體大盤標普500指數的兩倍，有望延續至未來幾年，在估值還算合理的情況下，當前AI熱潮尚無泡沫化疑慮。
對投資人來說，科技股已經從「現在是不是太貴？」轉變成「這趨勢我是不是該長期參與？」。(本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書)
在這樣的背景下，富蘭克林坦伯頓科技基金（本基金之配息來源可能為本金）的優勢自然被推到聚光燈正中央。這篇開箱文就要一次把重點講清楚、講明白：
開箱：富蘭克林坦伯頓科技基金(本基金之配息來源可能為本金)四大亮點，一次給你全方位火力：
亮點1：更有「成長力」
基金掌握全球科技的長期投資趨勢，持股聚焦高成長主題，一次囊括10大「數位轉型」投資商機，包含：人工智慧/機器學習與分析、新商業、數位媒體轉型和元宇宙、安全雲端和軟體即服務(SaaS)、數位客戶參與、金融科技和數位支付、電氣化和自主性、物聯網和5G、網路安全、工作未來和自動化。
基金持股相較參考指標（MSCI 世界科技指數）成分企業，更具成長前景，基金估值(本益成長比)更具吸引力。簡單講：基金抓住全球科技浪潮的主軸，讓你的投資組合不是跟著走，而是走在前面。＜基金過去績效不代表未來績效之保證，本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書＞
圖一：基金相對參考指標，獲利前景更強且估值更合理
亮點2：更有「AI 力」
這檔基金的持股裡，將近 7 成都與AI題材息息相關。這是什麼概念？簡單說，就是你不用再自己熬夜逐家研究各種 AI 企業的財報、產品路線、技術演進，也不用被產業鏈複雜程度逼到想投降。
富蘭克林坦伯頓科技基金（本基金之配息來源可能為本金）操盤的投資團隊已經幫你把功課做完、將風險適當調控妥當，幫你挑出在 AI 浪潮中具備競爭力、成長潛力與商業模式能落地的公司。
當基金所持有的這些 AI 企業因技術突破、需求擴張或商業落地而推升市值時，你就有機會同步參與整體 AI 生態系的成長機會—不用預測哪家公司會是下一個明星，也不用盯著每一季財報心臟狂跳，更有效率地卡位 AI 生態鏈，少踩坑、多效率，讓您省時、省力，是很實在的「AI 力」。
圖二：本基金持有之AI概念股總市值與持股比重*
亮點3：更具「創新力」
富蘭克林坦伯頓科技基金（本基金之配息來源可能為本金）的投資團隊就坐落在矽谷-全球科技創新的心臟地帶。周遭環繞的是頂尖和新興科技公司、創投生活圈、研究型大學，這樣的地理位置，帶來的優勢也很單純：資訊更前線、觸角更敏銳、洞察更即時。
畢竟大家都知道，今天的科技巨頭，過去可能只是個擠在共享辦公室或車庫裡、默默成長茁壯的小小新創「獨角獸」。而能在企業還沒上市（pre-IPO）前就嗅到成長潛力，搶先參與它們的成長旅程，往往就是科技投資中最具迷人之處，也正是這檔基金的關鍵優勢之一。（當然，還是那句老話：潛力不等於保證表現喔。）
這檔基金的魅力就在於：靠著地利優勢，積極布局多家未上市科技公司，其中不乏入選CNBC《2025年50大顛覆者名單》的企業。對投資人而言，這代表著有機會提早卡位具潛力的科技新星，更早接觸提前掌握下一輪成長題材的可能性。當然，這並不等於必然的投資成果，但確實為能幫助投資人盡可能把握創新浪潮的前排座位。
圖三：地利之便，挖掘科技獨角獸的獨特優勢
亮點4：更有「長馬力」
科技產品的生命週期有越來越短的趨勢，潮流一換，再紅的技術都可能瞬間退場。要在這種發展迅速的產業中，找到一檔能穿越多次景氣循環、還站得穩的科技基金，可不是件容易的事。
富蘭克林坦伯頓科技基金(本基金之配息來源可能為本金)自2000年4月成立至今超過25年的軌跡就是它的底氣：一路經歷科技泡沫、金融危機、新冠疫情到科技供應鏈起伏，各種市場考驗不缺席，這就是它的耐力證明。
換句話說，這檔基金是能隨科技趨勢一路成長的長跑型選手，是能陪伴投資人一起撐過景氣循環、完整參與科技長期成長週期的長馬力型基金。市場會變、科技會變，但它的韌性，正是長期配置時最稀有的價值之一。
那投資人現在應該怎麼做？
今年科技股漲勢亮眼，年底又容易風聲鶴唳，短線一震就讓投資人分成三派：獲利了結、繼續抱、還想加碼。其實市場短線震盪在所難免，不過若無法突破心魔「下車太早」往往才是最讓人捶心肝的操作。
如果你已經持有科技基金：續抱是較合理的策略。
AI 發展還在早期S曲線前段、降息循環才剛開始、科技企業獲利仍在上調，長線結構沒有改變，太早離場最容易後悔。已進場者可持續觀察市場，以免因太早離場錯失長線機會。
如果你還沒進場：分批進、定期定額更穩妥
定期定額的重點不是神 timing，而是幫你攤平價格、慢慢累積持有；市場如果剛好震一下？那更像是「折扣進貨」而不是危機。AI 的滲透週期可能長達十年以上，短線震盪反而是讓你拉近進場時機的機會。
圖四：基金績效
（本文為富蘭克林證券投顧行銷資訊）
＜本文不代表對任一個股的買賣建議＞
＜投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的＞
＜本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效＞
基金配息說明：基金配息不代表基金實際報酬，且過去配息不代表未來配息；基金淨值可能因市場因素而上下波動，投資人於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本基金進行配息前未先扣除應負擔之費用。由本金支付配息之相關資料已揭露於本公司網站，投資人可至本公司網站(http://www.Franklin.com.tw)查閱。部分基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。本基金主要配息來源為股息收益，境外基金機構針對本基金配息政策設有相關控管機制，視實際收到股息收益及評估未來市場狀況以決定當期配息水準，惟配息發放並非保證，配息金額並非不變，亦不保證配息率水準。
本公司所提供之資訊，僅供接收人之參考用途。本公司當盡力提供正確之資訊，所載資料均來自或本諸我們相信可靠之來源，但對其完整性、即時性和正確性不做任何擔保，如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或受僱人,並不負任何法律責任。任何人因信賴此等資料而做出或改變投資決策,須自行承擔結果。本境外基金經金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。【富蘭克林證券投顧獨立經營管理】投資基金所應承擔之相關風險及應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向本公司網站(http://www.Franklin.com.tw)查閱。
Ⓞ本公司從事廣告及營業活動行為皆遵循中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範」之規範，提醒新聞稿內容若再編製，應以本公司所公開資料為主，不得為誇大不實之報導。
