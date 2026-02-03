一氧化碳中毒事故頻傳！消防署籲「謹記五要」遠離隱形殺手

新北市土城區延和路某住宅，今天（3日）凌晨4時許發生一氧化碳中毒事故，造成同一住戶7人送醫，消防署示警，今（2026）年才過1個月左右，已有25人因一氧化碳中毒送醫，呼籲民眾平常就要提高警覺。

今天凌晨4時許新北土城發生7人送醫的一氧化碳中毒事故，中毒原因和熱水器RF室外型裝設於陽台有關，引發許多民眾關注，對此消防署宣導，一氧化碳是一種無色、無味、無臭卻有毒的氣體，當居家使用的瓦斯燃燒時，若不能提供充足的氧氣，便容易因燃燒不完全而產生一氧化碳；居家一氧化碳來源多是因燃氣熱水器安裝不當且環境通風不良所致，另外，在密閉空間使用碳火、瓦斯爐具煮食、團聚吃火鍋等，亦可能產生一氧化碳而導致中毒，需特別小心。

廣告 廣告

消防署指出，由於一氧化碳無色、無味，吸入後常不自覺，但其毒性對人體有害，因此被稱為居家隱形殺手；人體吸入一氧化碳後，經常會有頭痛、噁心、暈眩、昏迷等症狀，甚至導致死亡，如果使用燃氣熱水器等燃氣設備時，有相關症狀發生，要警覺可能是一氧化碳中毒，請立即停止使用燃氣設備，並打開通往室外的門窗通風，身體嚴重不適時，請先前往通風良好的室外環境，再打119電話求助；如發現一氧化碳中毒患者無呼吸心跳時，請保持冷靜，依照急救步驟實施心肺復甦術（CPR），直到救護車到場急救。

消防署另分享燃氣熱水器安裝環境，若是安裝錯誤，請盡快請合格燃氣熱水器及其配管承裝業技術士進行遷移或更換熱水器；完成改善前，使用燃氣熱水器一定要保持對外通風：

屋外式熱水器（RF式）：要安裝在屋外通風處，若裝在陽台，要避免加裝門窗、遮雨板或晾曬大量衣物阻礙通風。

強制排氣式熱水器（FE式、FF式）：通風不良的地方，如浴室、廚房或加裝窗戶的陽台，要安裝強制排氣式熱水器，將廢氣排至屋外。

錯誤安裝熱水器。（圖片來源／消防署）

此外，安裝熱水器，應謹記五要，以遠離隱形殺手「一氧化碳」：

要安全品牌 ：選用貼有CNS檢驗合格標示。

要正確型式 ：依通風條件選擇正確型式熱水器。屋外式（RF式）熱水器應裝置於室外通風良好處所；如裝設於室內或不通風場所，應選購半密閉強制排氣式（FE式）熱水器或密閉強制供排氣式（FF式）熱水器。

要安全安裝 ：由合格燃氣熱水器及其配管承裝業技術士安裝，完工後張貼施工標籤。

要定期檢修 ：定期檢修或汰換熱水器，如需更動熱水器設置位置或改變排氣管路時，均應請合格承裝業技術士為之。

要保持通風：避免加裝門窗、遮雨板或晾曬大量衣物阻礙通風。

正確安裝熱水器。（圖片來源／消防署）

撰稿：吳怡萱





