一甲子的鄉愁滋味！汐止車頭鹹粥獨門小魚乾湯頭，配上酥脆噴香紅燒肉太經典

新北市｜汐止車頭鹹粥

過往，我只要寫一些5、60年以上的老店(小吃)，肯定會有人跳出來說:「味道變了紜紜.....」。理論上味道變了，有可能是店家的關係，也有可能是隨著時代，經濟富裕後，東西吃多了，自己的味道也變了。但不管怎說，當下你覺得不好吃才是重點，否則如果他變得好吃，你會在乎它「變」了？

之所以提這開場是以為早前在我那41萬人的「大台北美食地圖」有不少汐止人跳出來噴....所以，我得先說，這家鹹粥我的記憶是在老汐止車站出來巷口的攤位(幾十年前)。不管，現在的結論是鹹粥很特別是用小魚干（主要）、蝦米煮的，另有香菇、筍等，味道算是清淡，口感比較稠。紅燒肉（可選肥瘦），肥的非常香，也炸得酥、口感味道都算好吃，雞捲古早味，調味帶五香粉，整體來說中規中矩，雞心入味脆口，微微偏硬。桌上的粉紅辣椒醬有點鹹，辣椒蘿蔔乾很涮嘴。

印象中我是第一次從這個不知道改建多少年的新汐止車站走出來，記憶中的汐止車站還是在一個像是寬一點的巷子裡，記得當時這家鹹粥就在巷口的左手邊，理論上應該是30多年前的事。當時，只要到汐止，就會坐下來吃碗鹹粥，並點兩盤炸物，印像中好像有炸蝦仁？

這店搬來新址多久我不確定，但就社團裡的朋友表示，好像是換了老闆經營，店裡就一般小吃店的模樣，乾乾淨淨，店裡的大姐也算蠻親切的。

看了一下好像沒有炸蝦仁....於是挑了最愛的紅燒肉(肥)加雞捲，意外的居然有滷味，好奇挑了雞心。

上菜的速度算是蠻快的，桌上有一些調味料可以自行添加。

先說這鹹粥算是蠻特別的，好像也不是記憶中那樣。口感微溫，裡面有小魚干（主要）、蝦米煮的，另有香菇、筍等，味道算是清淡，但口感反而比較稠。談不上喜不喜歡，就是特別。

炸物點了兩樣紅燒肉(肥)和雞捲。

紅燒肉那還真是肥，而且是超肥，幾乎九成都是肥肉，外皮炸得很是油酥口感相當好，裡面那是一入嘴就帶著微微肥肉畫過牙齒的滑嫩後就化在嘴裡，對於愛吃肥紅燒肉的我而言，不失是一塊好吃的紅燒肉。

雞捲略為粗小了一點，但外衣同樣炸得很酥，咬下都可以聽到叭啦叭啦的聲音，偏古早味，調味帶上淡淡五香粉香，肉、洋蔥比例也相當好，中規中矩的好吃雞捲。

滷雞心超Q彈，口感微微偏硬，但滋味是好的無誤。

桌上的辣椒醬很鹹，倒是辣蘿蔔蠻好吃，值得一試，配上味道比較淡的鹹粥，或是炸物都很適合。

汐止車頭鹹粥：新北市汐止區大同路二段617號，電話: 02 2641 5358，營業時間:10:30-15:00(星期六日08:00-15:00)

文章來源：小虎食夢網