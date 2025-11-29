一票人不知道！她「綠燈過馬路」遭警開罰500元 原因曝光網驚呆

行人穿越馬路，若見到「小綠人」行人專用號誌閃爍，你會快速通過還是會止步呢？小心做錯恐遭開罰！一名網友在社群平台Threads分享近日首度「走路被開罰單」，才知道即便是綠燈，但在斑馬線上號誌燈顯示僅剩幾秒不能穿過去。她因此被對街警察攔下，依照《道路交通管理處罰條例》第78條第1項第1款「行人不依標誌、標線、號誌之指示或警察指揮」為由開罰500元，無奈感嘆花錢買教訓。

見到行人號誌「小綠人」閃爍，未進入道路者若強行通過將開罰。（示意圖／資料照）

一篇貼文吸引12萬次瀏覽，部分網友曾有類似經歷也留言分享：「我上個月也是，是在一個大概三公尺半不到的路口，小綠人還有綽綽有餘的五秒，我跑過去就被攔了。警察躲在台中BRT的站體裡，在我拿完罰單等公車的時候他又攔了十幾個」、「記得有聽過宣導『秒數夠才GO』，但也沒有相關法規就不清楚了」。也有人不滿交通法規痛批：「爛死了，我家附近有小綠人秒數只有12秒的，照這邏輯大概每個人都要衝了」、「這是台灣制度設計不夠直觀....違反人性」、「不是，那如果是20秒走不完的那種大馬路，他變紅燈我要停在斑馬線上嗎？」

過去就曾有新北市女子在行人號誌燈倒數2秒時小跑步過馬路，也是遭到警方攔下開罰。臺中市政府法制局年初曾在臉書發文回應「小綠人在閃時，可以過馬路嗎？」依據道路交通標誌標線號誌設置規則第207條規定，行人專用號誌在小綠人的綠色燈號閃光顯示時，代表警告行人剩餘的綠燈時間不多，如已進入道路者，應快速通過，或停止於道路中之交通島上。如尚未進入道路者，禁止跨入！罰則規定依照道路交通管理處罰條例第78條，行人在道路上不依標誌、標線、號誌之指示或警察指揮，處新臺幣500元罰鍰。

生活中心／林昀萱報導

