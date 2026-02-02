一票人年終幾十萬！他領24K認氣餒 過來人提不同看法

近來許多民眾陸續領到年終獎金，有網友分享，自己年終只有2萬4，看到很多人的年終都是幾十萬起跳，讓原PO相當不解，忍不住好奇「大家是怎麼可以找到年終一發就幾十萬的工作？」引發熱議。

有網友在論壇Dcard發文，透露自己前年才剛畢業，目前換到第二份工作，因為年資未滿一年，所以只領到2萬4500元的年終，但看到很多人年終都幾十萬起跳，甚至不乏月薪3萬的人，因為領了5個月的年終，所以一口氣拿了15萬，讓原PO十分洩氣，忍不住好奇「大家是怎麼可以找到年終一發就幾十萬的工作？」

不少網友表示「哪有一堆，我也是跟你一樣不想講而已啊」、「多的是沒年終的人，不用比較，比不完的」、「因爲大多數人都是跟你一樣的中間人，有年終但不多，所以不會特別發上來」、「你自己上網查查你羨慕的都是什麼產業、什麼職業，努力轉行過去不就好了」、「你還年輕，可以再努力，共勉之」。

也有網友分享經驗談，認為底薪比年終更重要「年終其實不是企業保證的，我覺得底薪高還是比較有優勢」、「我今年年終七個月，薪水42000，雖然年終應該算多，但其實每年都有點戰戰兢兢的，不確定年終到底多少，所以其實覺得底薪高其實好像比較實在？」

「不用羨慕那些3萬年終領10幾萬的，我之前就是這樣不能隨時離職，一定要待到下個年初領完那一包，如果領比較少，根本和月領4萬但年終1個月一樣沒差。寧願底薪高一點」、「我也覺得底薪比較重要，我月薪6萬，年終去年是8個月，但每年都戰戰兢兢的，很怕公司獲利不好，整年年薪波動太大」。

撰稿：吳怡萱




