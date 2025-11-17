一秒穿越回眷村！台中文物館旁超濃復古風老台菜餐廳，大圓桌辦桌氣氛超適合家庭聚餐

方正谷眷村味餐館座落於台中眷村文物館旁，店內將眷村家常菜與道地老台菜巧妙融合，透過多元文化背景下的料理手法，呈現出最具代表性的台灣家鄉味。

其實方正谷本店位於南投埔里，多年前我曾在埔里店品嚐過一次。相比之下，埔里店規模較小、氛圍樸實簡單，而台中店則以濃濃的復古場景打造「一秒走進光陰故事」的時代感，兩間店給人的感覺完全不同。

這次造訪台中方正谷眷村味餐館是和同事聚餐享用合菜套餐，其中有部分料理屬於合菜菜色，單點菜單上並未顯示價格，因此就不逐一列出金額；如果想了解單點品項與價格，我已將完整菜單放在文章最後供大家參考～

▼走進方正谷，就像踏入了一部老電影的場景。餐廳毗鄰眷村文物館，從門口的柑仔店、充滿年代感的鐵花窗、到牆上泛黃的老照片與標語，每一處細節都充滿了濃濃的懷舊氣息。

▼復古的擺設讓人彷彿置身於早年熱鬧的眷村大院，氛圍感滿滿很好拍~

▼方正谷的座位設計主要以多人圓桌為主，分成室內與室外兩區。室外區的紅色圓桌鐵椅，還蠻有流水席辦桌的feel~

▼室內座位以黑、灰色系為主調的低調配色，腳下是台灣早期住家常見的洗石子地板，搭配復古招牌與老式標語，讓空間既復古又有設計感。

▼座位安排以大圓桌為主，適合家庭聚會、多人聚餐、慶生或公司尾牙。角落還有一個年代感滿滿的電玩機台~

▼生菜蝦鬆，蝦仁切丁小塊有彈性，加香菇、西洋芹菜、松子炒出香氣，用生菜包裹搭配油條脆，餡料粒粒分明、吃起來爽脆不油膩。

▼臺式鹹酥雞/梅汁鱈魚兩吃，「臺式鹹酥雞」外皮酥脆、雞肉有嫩，趁熱吃很涮嘴；「梅汁鱈魚」鱈魚炸到外皮微脆、魚肉嫩到入口即化，淋上酸甜的梅汁，酸香開胃。

▼港式清蒸紅頭魚，紅頭魚的肉質細緻，搭配微帶醬油鹹香的醬汁更顯鮮甜。

▼百合蘆筍鳳眼果，蘆筍脆口不會很老、百合口感軟糯帶有天然的清甜、鳳眼果微甜，吃起來很有層次感，脆中微帶甘甜抹賣呷~

▼台灣鰻魚蒸米糕，這道完全是台式辦桌必備，小時候跟老爸去吃流水席都會有這道呀！糯米飯蒸煮得軟Q有嚼勁，鰻魚口感軟嫩、細緻有油脂、鹹甜入味很下飯~

▼干貝鮑魚海鮮羹，每次吃喜酒我最愛這道，這次加了干貝鮑魚更高級了XD 湯頭鮮甜滑順，鮑魚口感Q彈我喜歡但比較小塊一點，可以淋一些烏醋更提味有層次~

▼鯧魚米粉鍋，主角鯧魚炸過後再入鍋煮，外層略帶酥香，鍋內還加入了很多芋頭配料蠻豐富的，芋頭軟硬適中，入口咀嚼便慢慢化開濃郁好吃。

▼當季水果，水果都有新鮮脆甜，當結尾剛剛好~

▼古早味大碗公冰，大碗公裡盛滿刨冰好豪邁啊~淋上香濃的煉乳和黑糖水，配料是紅豆，整個就是經典的台式挫冰！

台中方正谷眷村味餐館最大亮點，應該就是滿滿懷舊氛圍的復古環境了，真的很有年代氛圍啊XD 這次吃到的餐點表現都不錯，菜色很有台灣傳統手路菜的特色，蠻適合聚餐的~不過價位有偏高一點，看各人接受度喔！

對了！這次吃的合菜有很多是預訂菜，有喜歡的記得先預訂。

方正谷眷村味餐館（台中店）

電話：04 2233 9753

地址：406台中市北屯區天祥街19號

營業時間：中午11:30-14:00；晚上16:30-21:00

公休日：週一

方正谷眷村味餐館 FB 粉絲頁

文章來源：涼子是也