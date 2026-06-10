一穿腿直接變長！EPT全新ALICANTE薄底鞋、把韓系鬆弛感穿上腳，準備被掃貨
一穿腿直接變長！EPT全新ALICANTE薄底鞋、把韓系鬆弛感穿上腳，準備被掃貨
最近在韓國年輕世代爆紅的潮流品牌 ept（east pacific trade），正是把這種「舒服到離不開」的時尚感玩到極致的代表。全新推出的《Morning Calm》膠囊系列，以「COMFORT COMPLETE」作為核心概念，直接把韓系生活美學濃縮成一套穿搭語言。
品牌延續「ept adds comfort to daily life」理念，透過極簡輪廓、舒適機能與街頭感細節，重新定義什麼叫做真正的韓系鬆弛感。
更有趣的是，這次 ept 台北中山旗艦店也同步把韓國生活氛圍整組搬來台灣。整體空間圍繞「COMFORT COMPLETE」概念打造，結合街頭潮流元素與韓國人最愛的冰美式文化，走進店裡真的很像誤闖首爾街頭咖啡廳。尤其《Morning Calm》系列靈感來自韓國半島晨曦、夕陽到紫色夜晚的色彩變化，從空間到鞋款都充滿一種很安靜卻讓人上癮的氛圍感。
而這次討論度最高的，絕對是全新鞋型「ALICANTE」。是ept經典COURT鞋款的進化版，把近期超紅的薄底鞋趨勢與復古街頭感完美結合。低筒輪廓搭配修長鞋身，穿上後腿部線條會直接被拉長，看起來特別俐落。無論是寬褲、工裝褲、牛仔褲還是短裙，全都能輕鬆搭配，加上顆粒橡膠鞋底帶來更輕盈的腳感，完全是神級日常鞋。
另一雙同樣話題滿滿的，則是 ept Japan創意總監 Poggy 聯手打造的 CHECKMATE DRIVER。這雙直接把復古駕車鞋玩出全新街頭版本。厚實鞋底結合低筒輪廓，既有復古味又保有舒適腳感，還偷偷加入戶外機能元素。尤其撞色登山繩鞋帶真的超加分，刻意用較寬鬆、不貼鞋面的綁法，讓整雙鞋看起來多了一種隨性不羈的街頭感。
ept並不是單純在賣鞋，而是在販售一種韓系生活節奏。從鞋型輪廓、空間氛圍到整體色彩語言，加上《Morning Calm》系列，一穿上連走路都像自帶韓劇濾鏡的存在。
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