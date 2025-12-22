一站式車輛報廢最便利！釧合企業提供「免費車牌報廢＋合法回收」服務 免跑監理站、補助一站搞定！

在多數車主眼中，「報廢車」往往代表一段麻煩旅程——得親自跑監理站、填寫資料、等待核銷，再聯絡回收廠領回報廢金。為了讓全台民眾更輕鬆地完成報廢流程，釧合企業推出全新「一站式車牌報廢暨車體回收服務」，主打免費代辦監理報廢、合法環保回收、補助快速申請三大便利特色，讓報廢變得簡單又省時。

✅ 政府立案核可，報廢合法有保障

釧合企業為環保署、經濟部核可立案的合法回收公司，具備完整報廢車輛追蹤與回收系統。

民眾報廢車輛後，釧合會開立政府規定的「環保回收管制聯單」，該文件可作為申請「汰舊換新補助」與「貨物稅退稅」的重要依據，確保所有流程合規透明、補助可領、權益不漏。

🚗 免費代辦監理報廢，省時又安心

許多民眾因上班繁忙，無暇親自前往監理站繳回車牌。釧合企業推出的「免費車牌報廢代辦服務」，可協助完成以下流程：

1️⃣ 拆卸車牌與文件核對

2️⃣ 監理站註銷登記

3️⃣ 開立環保回收管制聯單

4️⃣ 提供報廢證明

車主只需透過電話或 LINE（ID：@motor717）預約，提供基本車輛資料與車主資料，免出門、免到場，手機點點即可線上完成所有報廢回收程序

不花時間、不用奔波，報廢也能輕鬆完成。

♻️ 一站式回收，守護環境更有愛

除了代辦報廢，釧合企業同時提供合法的汽、機車回收與環保處理服務。所有報廢車輛均依照環保署規範進行拆解、分類、再利用，確保零污染、零外流。

釧合團隊指出，許多黑市報廢商會將車輛非法轉售或外流，不僅車主資料可能外洩，還可能導致環保罰則；而釧合全程留存監理系統紀錄，讓每位車主都能安心交車、放心報廢。

💰 已超過千則Google評論5顆星，回收服務品質有保障!

隨著政府推動節能減碳政策，釧合企業同步協助民眾申請補助：

汰舊換新補助：

汰換老舊燃油機車購買新電動機車，最高可領 NT$7,000；

汰換老舊汽車購買新車，最高補助 NT$50,000。

貨物稅退稅：

若在報廢後 6 個月內購買新車，依規可退回新車貨物稅最高 NT$50,000。

釧合企業提供全程諮詢與文件輔導，協助民眾準備報廢證明、監理註銷文件及購車憑證，讓每一分補助都能快速入帳，不再被繁瑣流程卡住。

🌿 專業團隊，全台皆可預約服務

釧合企業自創立以來，已服務超過上萬名車主，提供全台範圍的汽、機車回收服務，並長期配合多家汽機車行與環保單位。

不論是自用機車、家庭用車或公司車輛，皆可申請上門拖吊及報廢代辦服務。

📞 聯絡與申請方式

民眾可透過以下三種方式申請回收與報廢服務：

撥打服務專線：(02) 2295-2653 加入 LINE 官方帳號：@motor717

釧合企業提供即時客服回覆，全天候協助報廢查詢與補助申請。

🌍 為環境盡一份心，讓報廢成為永續的開始

釧合企業秉持「環保再生、循環永續」理念，透過合法報廢與回收制度，協助民眾節省時間同時也守護環境。

從車牌報廢、回收、補助申請到退稅領取，釧合打造的「一站式便利服務」，讓報廢不再是負擔，而是一場環保行動的開端。

釧合提醒車主：報廢越早申請，越快領補助！

立即搜尋「釧合汽機車報廢回收」，讓您的舊車退場、補助入袋、地球更乾淨！

