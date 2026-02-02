一組照片就讓Angelababy熱度霸榜，力壓白鹿、劉宇寧！「權威級美貌」背後狠人自律法全公開

近期中國娛樂圈熱度榜單大洗牌，Angelababy 憑藉一組全新大片頻頻登上熱搜，在 1 月底的熱門話題人物統計中，熱度甚至超越了近期極具話題性的白鹿與劉宇寧。這波強勢回歸讓網友集體感嘆：「Baby 還是當年的 Baby！」那張被譽為「美得太權威」的臉蛋，不僅僅是老天賞飯吃，更是靠著一套極度自律的保養與飲食法支撐。本文將揭秘這位頂流女神如何在忙碌中維持十年如一日的巔峰狀態。

▎喚醒美肌的晨間儀式，水分與溫度的完美平衡

Angelababy 多次分享，皮膚保養最重要的四根支柱就是：運動、多喝水、多睡覺、深層保濕。她對「水」的堅持幾乎到了極致：

晨間開機： 起床後的第一件事一定是先喝一大杯溫開水，並搭配簡單的肢體拉伸，讓身體從內而外被「喚醒」。

保溫壺不離身： 她的包包裡隨時帶著裝有「去濕茶」的保溫壺。對於女生來說，多喝溫熱水、排除體內多餘濕氣，是維持氣色紅潤、不浮腫的關鍵。

養生羹湯： 平常她會將銀耳、南瓜、枸杞熬煮成羹湯，這種充滿植物性膠原蛋白與天然營養的組合，就是她養出透明感膚質的天然內服補品。

▎進食的極簡邏輯，只為「真愛」留熱量

在身材維持上，Baby 是一個標準的「狠人」。她的減肥邏輯非常清晰：少吃鹽、少吃油、遠離重口味。

「非愛即棄」原則： 她的進食清單非常精簡，通常只吃自己「非常喜歡」的食物。如果是那種可吃可不吃、食之無味的選項，她會堅決選擇不吃。

高纖維導向： 日常餐盤中以大量蔬菜與高纖維食物為主，確保腸道健康與代謝順暢。

聰明解饞： 真的想吃零食時，她會選擇低鹽海苔。這種零食既能滿足咀嚼慾、帶動鹹味滿足感，熱量負擔又極低，是維持少女體態的必備良伴。

▎管住嘴更要邁開腿，極致自律維持優美身體線條

除了飲食克制，Baby 認為「邁開腿」是維持身型不垮的唯一捷徑。她不僅維持規律的跑步習慣來提升心肺與消耗熱量，對於局部線條的雕琢更是毫不鬆懈。

核心訓練： 無論工作再忙，簡單的仰臥起坐或是平板支撐、跑步都是她的日常功課。這也是為什麼即便在生圖中，她的腹部依然平坦有力，整個人呈現出一種健康且緊緻的輕盈感。

Angelababy 這次的熱度回歸，再次印證了「美」是可以被精確管理的。當網友驚呼她還是當年那個 Baby 時，其實是在讚嘆她那十年如一日、近乎苛刻的自律心。

