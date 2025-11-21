一萬元行李箱推薦8款：Lojel前開式設計，無印良品「這款」秒殺

如果你正打算規劃旅行、或是覺得該替自己換一款更順手的行李箱，今年普發一萬這筆錢剛好能讓選擇更從容一些。以萬元左右為界線，其實能挑到不少外型俐落、耐用度高、細節設計到位的款式，不論是短天數輕旅行、長程托運需求，甚至追求設計感的旅人，都能找到符合習慣的那一款。本文編輯精選10款萬元行李箱推薦，從品牌特色到實用細節都完整整理，讓你輕鬆替下一段旅程做好準備。

一萬元行李箱推薦1：Lojel Cubo拉鍊拉桿行李箱

這款Lojel Cubo拉鍊拉桿行李箱是專為現代旅人設計的登機箱 Source：Lojel

這款Lojel Cubo拉鍊拉桿行李箱是專為現代旅人設計的登機箱，採「前開式＋可擴充」設計，讓出門與回程裝戰利品都更加便利。底層材質為堅固硬殼，附有防盜防爆雙齒拉鍊，此外箱體細節也注重拖行順暢，搭配高品質輪組與人體工學拉桿，讓旅途中推拉更流暢。整體風格簡潔俐落、機能到位，非常適合短期出遊或商務旅行使用。（19吋商品價格 NTD 10,800）

一萬元行李箱推薦2：Crown Boxy系列

Crown以近期熱門的前開式設計，打包或臨時取物都更順手 Source：Crown

Crown以近期熱門的前開式設計，打包或臨時取物都更順手，不用完全翻開就能快速找到需要的東西。箱體材質具備防潑水與防刮特性，重量偏輕、滑行順暢，女生也能輕鬆拖著走，短程到中程旅行都能兼顧美感與機能，搭配柔和的馬卡龍色系，拍照起來乾淨又好看。（26寸商品價格 NTD9,580）

一萬元行李箱推薦3：Samsonite TOIIS Ocean系列

TOIIS Ocean系列的箱面以柔和波紋描繪海洋的流動感，看起來像潮水在箱體上輕輕推開一圈圈漣漪，低調又充滿層次 Source：Samsonite

TOIIS Ocean系列的箱面以柔和波紋描繪海洋的流動感，看起來像潮水在箱體上輕輕推開一圈圈漣漪，低調又充滿層次。這種自然靈感的線條讓行李箱更有溫度，也替旅行增添一點與大自然同步呼吸的儀式感。貼心附上的同色系吊牌與字母貼紙，讓你可以自由拼貼、寫下名字或縮寫，打造只屬於你的個性化行李箱。（25吋商品價格 NTD 9,800）

一萬元行李箱推薦4：American Tourister Robotech系列

來自American Tourister Robotech系列以可擴充行李箱為亮點，其中最吸睛的就是2：8箱體設計 Source：American Tourister

來自American Tourister Robotech系列以可擴充行李箱為亮點，其中最吸睛的就是2：8箱體設計。這個配置大幅提升收納彈性，能更有效利用空間，在打包時不再被侷限。大比例的主空間加上快速開取的一側，讓必需品能即拿即放，這種結合大容量、易取放與流線外型的結構，讓 Robotech系列系列在實用之外也保留了時髦感，成為新一代機能行李箱的代表作。（24寸商品價格 NTD 7,200）

一萬元行李箱推薦5：American Tourister Sky Cove系列

同樣來自American Tourister 的還有這款Sky Cove系列 Source：American Tourister

同樣來自American Tourister 的還有這款Sky Cove系列。面板紋理取自海灣線，帶有柔和的流動感，外型簡約，是全家人都能輕鬆駕馭的款式。箱體採用防刮耐磨面板，內裝收納空間也相當充足，搭配平穩滑順的雙輪設計，無論是城市路面、機場地板或石板路都能保持順暢不晃動。更吸引人的是，20吋＋30吋兩件組的組合價還不到8,000元，是小資族與家庭旅行都很實用的高CP選擇。（商品價格 NTD 7,980）

一萬元行李箱推薦6：Nere Bondi系列

Nere Bondi這款中型行李箱採用耐用的聚丙烯硬殼，外型輕盈俐落，藍色版本看起來格外清爽，有種一推上路就很放鬆的旅行感 Source：Nere

Nere Bondi這款中型行李箱採用耐用的聚丙烯硬殼，外型輕盈俐落，藍色版本看起來格外清爽，有種一推上路就很放鬆的旅行感。箱體具備四輪萬向設計，拖行起來平穩順手，內建 海關密碼鎖，在托運或轉機時也更安心。內部收納做得很實在，有分層、固定帶，也能擴充，更方便整理衣物與旅途小物，整體風格簡潔不花俏，非常適合一般旅行需求。（26寸商品價格 NTD 6,020）

一萬元行李箱推薦7：無印良品 四輪硬殼止滑行李箱

無印良品這款四輪硬殼止滑行李箱符合「越簡單越耐看」的實用美學 Source：無印良品

無印良品這款四輪硬殼止滑行李箱符合「越簡單越耐看」的實用美學。外型低調俐落，使用雙輪設計，還多了止滑功能，在手忙腳亂的旅行過程特別安心。硬殼材質扎實耐用，內裏則用上再生材質，整體更輕盈、也更環保。加上防盜拉鍊與可自由調整的拉桿高度，從出門到登機都輕鬆好掌控。（商品價格 NTD 8,500）

一萬元行李箱推薦8：AZPAC Trucker 20吋登機箱

AZPAC是台灣近年備受關注的行李箱品牌 Source：AZPAC

AZPAC是台灣近年備受關注的行李箱品牌，這款Trucker 20吋登機箱採用對開式箱身，容量配置清楚，適合國內旅遊、商務行程或短天數旅行。最大亮點是升級搭載Hinomoto日本拉桿煞車輪系統，一鍵即可切換止滑模式，避免行李在斜坡或月台滑動，讓旅途更從容。搭配YKK雙層防爆拉鍊與多格全拉鍊式收納設計，是一款兼具質感、耐用度與實用性的登機箱選擇。（20吋商品價格 NTD 5,480）

