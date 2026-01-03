一蟹十吃奢華開箱！逸壽司預約制全蟹套餐：感受板前現殺松葉蟹的震撼，每一口都是大海精華
在繁忙的國父紀念館商圈，一處宛如京都庭園的隱密角落，沒想到竟挖掘到這家台北東區極低調的寶藏名店《逸壽司》，這裡不只有日本料理，還有主打老饕必吃的「北海道活體松葉蟹」！空運來台，堅持預約制、板前現撈現殺，將最新鮮的活蟹演繹出奢華的「一蟹十吃」，全部十四道料理
從晶瑩剔透的蟹腳刺身、濃郁爆表的蟹膏甲羅燒，到令人驚喜的蟹肉壽司與蟹膏冰淇淋，每一道都刷新我對鮮甜的認知，你也受夠了冷凍蟹肉嗎？這篇帶你開箱一人 $6,000 元+一成的極致全蟹宴，看看這間隱身延吉街巷弄的無菜單料理，究竟值不值得一試！
延吉街的巷弄通常是喧鬧的，但有時不期而遇的一個探尋總會找到意想不到的驚喜，前陣子聽部落客朋友提到，在延吉街有一間日式料理，居然藏在樹林裡，外表很低調招牌很小，但料理卻驚人美味，聽起來是典型的秘境餐廳。
回去查評論還真的有這間，而且在東區的巷弄裡出現樹林，除非親眼看到不然真的很難相信，提前幾天訂好位，然後當天前往有點小迷路（因為招牌真的很不顯眼），我們只能遵循樹林這個關鍵字尋找，非常像在尋寶
就在我們苦尋時，回過頭眼前卻突然出現一片蔥鬱的綠樹林，彷彿把城市的車水馬龍都隔絕在外，才發現這片宛如京都庭園的靜謐角落，在東區的巷弄裡竟有這麼一樹林，裡面竟然藏著一間極其低調的《逸壽司》
最推薦的絕對是板前座位區，這裡不僅是欣賞窗景的搖滾區，更是品嚐「活松葉蟹」的最佳舞台
店內以沉穩的淺色原木為主調，大面落地窗將窗外的綠意奢侈地引進室內，營造出極具「禪意」的用餐氛圍
坐在板前，可以零死角看到師傅將北海道直送的活松葉蟹從水族箱撈起、俐落現殺的精湛手藝，這種「現殺現做」的臨場感，是絕佳的體驗
師傅在板前還會聊天幫我們科普一下，一般螃蟹通常只有在秋天比較肥美，但松葉蟹因為生活在冰冷的海水中，一年四季都是肥美多汁的，所以不一定要局限在秋天，平常季節也能來吃喔
《逸壽司》採無菜單料理（Omakase）模式，主要分為我們這次吃的「活蟹限定」與一般「常態套餐」，大家可以依照預算或慶祝需求來選擇，我們這次點的是「活松葉蟹全蟹套餐」，待會開箱給大家看
活松葉蟹全蟹套餐（預約制）
價格：$6,000元 / 人
預約規定：需 2 人以上方可預訂，午晚餐皆有提供。
訂金：每位需預付訂金 $2,000元（用餐前 3 天內取消恕不退還）。
無菜單料理（Omakase）
午間套餐「翔」：$2,500元 / 人
晚間套餐「逸」：$3,500元 / 人
晚間套餐「綺」：$4,500元 / 人
用餐規定：同組貴賓需選擇同價位之套餐。
(註：套餐內容生食熟食各半，價位差異在於食材等級)
逸壽司活松葉蟹板前料理有哪幾道菜色呢?
金色慕斯
這道開胃菜一上桌就好吸睛，基底是口感比豆腐更綿密的南瓜慕斯，最犯規的是上頭極致奢華的配料堆疊：北海道馬糞海膽、鮮甜白蝦與魚子醬，一匙挖下，慕斯的綿滑與海膽的濃郁奶香、魚子醬的鮮鹹在口中瞬間交融
蟹肉茶碗蒸
許多壽司店的茶碗蒸往往只用些許蟹肉絲點綴，但逸壽司的絕對稱得上是頂級豪華版，師傅用料毫不手軟，每一湯匙挖下去，都能吃到滿滿實在的松葉蟹肉，最驚喜的是裡頭還奢侈地融入了濃郁蟹膏，讓整碗蒸蛋的鮮味層次瞬間升級！
生魚片球冰（活蟹足＋時令魚）
這道上桌時絕對要先拍照，師傅用球型的冰雕容器裝盛，看起來很夢幻，裡面的主角當然是剛處理好的「活松葉蟹腳刺身」，因為夠新鮮，完全不需要任何調味，只要稍微沾一點店家特製的醬汁，那個肉質的甜度和彈性真的會讓人感動
旁邊搭配的時令魚是鰤魚生魚片，油脂也很豐富，上面還點綴了海葡萄，海葡萄在嘴裡波剝波剝的口感很有趣
涮蟹足
吃完生食換熟食，這道真的是整餐的高潮之一，師傅會幫你把蟹腳涮煮到剛剛好的熟度（大概五秒內），完全不用擔心自己煮過頭變老
剛燙好的蟹肉還冒著熱氣，肉質飽滿又多汁，最犯規的是要沾著旁邊那碟「特製蟹膏醬」一起吃
蟹肉本身的甜味加上蟹膏醬濃縮的鮮味，那個味道真的太衝擊了，真的是所謂「1+1 大於 2」的美味，每一口都能感受到活蟹才有的那種鮮嫩細緻
香橙三重奏
這道料理非常有創意，是用新鮮的柳橙當容器，裡面層層堆疊了不同的驚喜，像在吃法式料理一樣
第一層是蟹肉拌蟹膏，上面還放了紫蘇花增加香氣；第二層則是經典的鮪魚泥搭配山藥泥，滑順的口感本來就是絕配
最絕的是另一邊還有柳橙果凍，當你吃完上面比較濃郁的海鮮後，挖起果凍，那個酸甜的果香瞬間把口腔裡的油膩感全部清掉，讓味蕾重新歸零準備迎接下一道
烤蟹鉗
蟹鉗通常是螃蟹運動量最大的部位，肉質最結實飽滿，師傅烤好後已經貼心地幫忙做了去殼處理，輕輕一拔就能把整塊完整的蟹肉取下來，完全不用狼狽地在那邊啃
底層搭配的是特製的毛豆醬，帶有一點點豆香的甜味，你可以先吃一口原味的烤蟹肉，感受炭火烘烤後緊縮的鮮甜肉汁，第二口再沾著毛豆醬吃，風味又會變得不一樣
手作壽司四貫（蟹肉、鮪魚、海膽、比目魚）
吃完多到蟹肉料理後，這一輪會連上四貫壽司，握壽司絕對是當之無愧的板前料理靈魂所在，這四貫壽司起承轉合做得很好，每一貫的魚料狀態都在巔峰，吃完真的會讓人意猶未盡
先說那個「蟹肉壽司」，師傅捏工很好，蟹肉跟醋飯融合得剛剛好，醬汁提味又不搶戲
「鮪魚大腹」油脂豐富到接近入口即化，非常幸福
「海膽壽司」給得超大方，完全沒有腥味，只有滿滿的奶香甜味
「白魽握壽司」入口口感爽脆緊實，隨著咀嚼，細緻優雅的油脂在舌尖化開，獨特的高雅清甜伴隨淡淡奶香
鮮蝦真丈
在吃完一連串豐富的壽司後，來這碗熱湯剛好可以緩和一下節奏，「真丈」其實就是一種用魚漿和蝦肉打製而成的丸子，但口感比一般的丸子更高級、更蓬鬆細緻
這碗湯裡的鮮蝦真丈吸飽了高湯的精華，咬下去軟綿綿的還帶點彈性，湯頭清澈淡雅，喝下去全身都暖了起來，剛好幫前面的生冷食物做一個溫暖的過場
蟹肉甲羅燒+軟法
這道是把蟹殼（甲羅）當成小鍋子，直接在炭火上燒烤的料理，師傅在蟹殼裡放了滿滿的蟹肉，還加了味噌醬和起司乳酪一起煮
那個香氣真的超級逼人！味噌和起司口味會稍微重一點、偏鹹香，所以師傅很貼心地附上了軟法麵包，把濃稠的起司蟹肉抹在酥脆的麵包上一起吃，口感很像西式的濃郁抹醬
炸蟹足
外皮炸得金黃酥脆，裡面的蟹肉依舊鮮嫩，比炸蝦好吃很多倍，最喜歡這蟹料理無誤，最棒的是旁邊附上的新鮮金桔，強烈建議一定要擠金桔汁上去，多了果香的清爽，味覺又被喚醒了一次
蟹肉釜飯
釜飯上鋪滿了鮮甜的蟹肉，還有晶瑩剔透的鮭魚卵和海膽，吃的時候要先把所有食材攪拌均勻，讓海膽的濃郁包覆每一粒米飯，鮭魚卵則在口中爆漿增加口感，每一口都吃得到蟹肉的細嫩和海膽的甜
玉子燒
這款玉子燒展現了職人的極致堅持，食材中完全不加麵粉，僅以魚漿與山藥調和，卻能製作出如蜂蜜蛋糕般綿密細緻的口感
製作過程極為耗時，從前置準備到完成需長達四個小時；更特別的是，它並非依賴烤箱，而是堅持使用玉子燒鍋進行三小時的低溫慢火烘烤，每一口都是時間與火候的結晶呀
赤味噌湯
師傅端上一碗熱氣騰騰的赤味噌湯，不同於清淡的白味噌，這裡選用豆香濃郁、鹹鮮回甘的赤味噌，喝起來渾厚夠勁
湯料搭配了口感滑溜的滑菇與嫩豆腐，滑順的菇體與濃郁湯頭融合，很順口，溫暖的感覺襲來
蟹膏冰淇淋
最後這個甜點真的太有才了，既然是全蟹宴，連冰淇淋都要有蟹！雖然聽到「蟹膏冰淇淋」可能會有點怕怕的，但實際吃起來意外地很搭
是師傅的創意料理，基底有著北海道玉米的甜香，尾韻帶出一點點蟹膏特有的鹹味，是一種鹹甜交織的大人味，毫不違和，旁邊還搭配了檸檬晶凍，酸酸的口感剛好平衡
逸壽司佐餐清酒推薦
為了搭配這場細緻的活蟹饗宴，特別選了來自宮城縣的經典名酒「浦霞 禪 純米吟釀」，它有著如其名的優雅氣質，香氣內斂不搶戲，入口是溫潤的米旨味與淡淡瓜果香
這種乾淨俐落的「食中酒」，最能襯托松葉蟹的鮮甜，尤其在吃完濃郁蟹膏後喝上一口，瞬間洗滌味蕾，讓每一道料理都像第一口般驚艷，是懂吃的絕佳選擇
店裡面也有其他好酒，如果喜歡也可以問問師傅協助推薦，好酒配美食真的無敵
《 喝酒不開車、未成年勿飲酒、過量有礙健康 》
最後來聊聊心裡話，一餐 $6,000 元加一成的價格，在台北絕對稱得上是高價位，到底值不值得？
我的答案是：如果你是「螃蟹控」，這輩子一定要來試一次，哈哈
市面上很多螃蟹料理用的是冷凍蟹，鮮甜度跟口感真的沒辦法跟逸壽司的「活體現殺」比，逸壽司最讓我驚艷的，不只是食材從北海道空運直送的「鮮」，更是師傅對食材的掌握度極高
通常我們自己買螃蟹回家，頂多就是清蒸或煮火鍋，吃到最後容易膩。但這裡的「一蟹十吃」完全打破了這個極限，從前菜慕斯的精緻、刺身的甘甜、烤物的香氣、甲羅燒的濃郁，到最後那球神來一筆的蟹膏冰淇淋，每一道都在堆疊層次，完全沒有冷場
重點整理：
鮮度無敵：坐在板前看師傅從水族箱撈蟹、處理，那種安心感跟儀式感是無價的。
環境加分：隱身在東區巷弄的「小京都」庭園氛圍，非常適合約會、慶生或是重要商務宴客，隱密性高又有面子。
預約門檻：雖然要預付訂金且三天前預訂有點麻煩，但這也保證了店家能準備最新鮮的活體食材，不會讓你吃到庫存貨。
總結來說，如果你想要找一間「重視食材本味」、「環境優雅安靜」且「服務細膩」的板前料理，逸壽司絕對在我的推薦名單前幾名，雖然荷包會瘦一點，但吃進嘴裡的那個幸福感，絕對是滿分的！
逸壽司 Taipei
地址：106台灣臺北市大安區延吉街160巷2號
時間：12:00–14:30、17:30–21:30 週一公休
訂位電話：0227119922
粉絲頁：逸壽司 Taipei
停車：推薦停嘟嘟房 僑安地下停車場最近，或是國父紀念館平面停車場也行
文章來源：卡夫卡愛旅行
