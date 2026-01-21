一路冷到周五！周末氣溫回升把握好天氣 下周二再轉濕冷

全台天氣冷颼颼，天氣風險公司分析師黃國致表示，今(21)日至周五(23日)上午臺灣周邊受強烈大陸冷氣團影響，環境水氣仍多，迎風面苗栗以北到宜蘭、花蓮為多雲到陰局部有短暫陣雨天氣，中南部地區大致為多雲天氣，偶有陽光露臉。

850hpa的0度等溫線在北部近海，700hpa的0度線則南壓至恆春半島以南，冷空氣較為深厚，中部以北到東部地區1500公尺以上高山有路面結冰或局部降雪發生情形，追雪民眾上山前務必做好準備。

氣溫方面今天苗栗以北到宜蘭白天高溫12-14度，中部及花東地區高溫16-20度，南部高溫19-21度。夜晚到周四(22日)清晨中北部、東北部都市地區低溫10-12度，空曠地區低溫7-9度，南部及花東都市地區低溫12-15度，空曠地區低溫10-12度或以下。

周四(22日)苗栗以北到宜蘭白天高溫12-15度，中部及花東高溫16-20度，南部高溫19-20度；夜晚到周五(23日)上午中北部、東北部都市地區低溫11-13度，空曠地區低溫8-10度，南部及花東都市地區低溫13-15度，空曠地區低溫10-12度。

周五(23日)下午起乾空氣移入，環境水氣減少，同時東北季風強度略減弱，各地天氣逐漸好轉回溫，僅基隆北海岸及東部沿海地區局部有短暫陣雨。

周末至下周一(24-26日)臺灣周邊轉為偏東風環境，除東部地區局部有零星降雨外，其他地區為多雲到晴的好天氣；白天各地氣溫再回升，苗栗以北到宜蘭、花蓮白天高溫20-23度，中部及臺東高溫22-25度，南部高溫24-26度；夜晚清晨在中北部、東北部空曠地區仍有12度或以下低溫發生機會，中南部空曠地區日夜溫差較大，同時易有局部輕霧或低雲影響能見度，早出晚歸請注意行車安全。

下周二(27日)預計有鋒面系統通過臺灣北部海域，較無直接影響；夜間東北季風再度增強，將持續影響至下周五(30日)，屆時迎風面北部及東部地區降雨再度增多，天氣也將轉涼。