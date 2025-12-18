一輩子！《英雄聯盟》Faker專訪揭續約4年原因，將在T1結束選手生涯
時間過得很快，轉眼間《英雄聯盟》傳奇選手 Faker 已經在賽場上與 T1 一起並肩作戰奮戰 12 年，並且直到現在依然不斷創造新的成就，更成為《英雄聯盟》史上第一位拿下 6 次世界冠軍與達成三連霸王朝的中路選手。而今年剛與 T1 完成四年續約的 Faker 最近也接受韓媒專訪，再度表示自己將會在 T1 結束自己的職業生涯，也提及其實 Gen.G 中路 Chovy 的存在帶給他持續成長的動力，並表示，自己能夠證明《英雄聯盟》選手的職業壽命到底能有多長，並且也期許未來的長約能夠變多，接下來也想再度披上韓國國家隊戰袍，出戰 2026 名古屋亞運。
綜合韓媒報導，說起 2025 年《英雄聯盟》世界大賽上成功以 3：2 擊敗 KT，拿下自己與 T1 的第 6 座召喚師獎盃，以及《英雄聯盟》史上第一個世界大賽三連霸王朝那一刻，Faker 坦言整趟世界賽的旅程並不容易，「更多的是取決於比賽當天的狀態。」Faker 也透露，相比於比賽的勝敗，當時自己更專注於賽事過程的思考方式起了效用，過去許多的 BO5 經驗也帶給他很多幫助：「與其抱著不能輸的心情，倒不如想著即便輸了，也要做到最好。」
Faker 也談到，與 T1 簽下 4 年長約的關鍵是 T1 在除了金錢外的其他方面都將他照顧得很好，「的確以符合最頂級隊伍的水準來照顧我，我很感謝。」因此他也表示，雖然合約是 4 年，但自己應該會選擇將整個職業生涯都交給 T1，也表示自己目前對於退役生活並沒有更多想法，「但不管怎麼決定，我想都會有意義。」而接下來他也將持續進步，「想像自己證明每個層面都能更好！」
談到與 T1 的這紙合約，Faker 也分享對他而言，能這麼長期的於同一支隊伍效力真的有重大意義，「那是過往雙方許多正面因素交織的結果，並且我也能靠自己證明，《英雄聯盟》職業選手的生涯壽命能有多久。」Faker 說明《英雄聯盟》選手的長約案例很少，因此希望未來長約能變得更多，選手們也能更穩定。他更肯定自己的姪子 Gumayusi 在這幾年打下三連霸的過程中功勞很大：「所以在他離隊時我就跟他說聲辛苦了！」2026 年賽季這對叔姪將在賽事舞台上正面對決。
而四年之後，Faker 就已經 33 歲了，聊起現年已經 29 歲的他還能拿下世界冠軍的秘訣，Faker 表示：「我重新定義『失敗』，不感到懊悔，反而將之視為再次成長的動力。從這點來看，我的熱情並沒有減少，而是跟剛出道時一模一樣。」他特別點出，這 13 年職業生涯中，Chovy 是他的競爭對手：「他展現出很強的實力，我也因為他得到了成長的動力。」Faker 也希望自己接下來能夠出戰 2026 名古屋亞運，替韓國完成《英雄聯盟》項目的二連霸：「那應該會很有意義！」
最後，回顧這 13 年來的旅程，Faker 表示，「累積了許多經驗，那是其他人無法擁有，專屬於我的經驗。而我之所以成為一個象徵，雖然我的言行也是原因，但最重要的是粉絲們的關注，因此我才能以好的形象被大家所記住。所以，以回報粉絲的心態來要求自己，是我的義務、同時也是責任。」
