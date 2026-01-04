一開場主持群消失！ 胡瓜被嚇到⋯4人全在遠方

胡瓜一開場就被「消失的主持群」嚇到，《綜藝大集合》日前前進新竹新豐溪南鳳蓮宮錄影，胡瓜與阿翔站在台前才發現籃籃、賴慧如、郭忠祐、宜芳全都不見人影，正當兩人以為大家在鬧彆扭時，戲台上忽然傳來此起彼落的呼喊聲，抬頭一看，四人早已站在高處向胡瓜招手，原來製作單位早就埋好哏。

胡瓜。（圖／民視）

節目當天推出全新遊戲「新豐作浪挑戰賽」，直接從屋頂灑下500顆球，其中藏有象徵獎金的金球，現場觀眾瞬間暴動，撿球畫面一片混亂又熱鬧，最後5位幸運兒成功抱走獎金。胡瓜卻不打算就此收手，當場宣布加碼第二輪，只要再撿到金球，就能晉級下一關「作浪破水球」。

這一關必須揮動沉重的戰繩，擊破空中擺盪的水球，比拚誰的秒數最短。戰繩重量驚人，女性觀眾明顯吃力，胡瓜與董至成乾脆自告奮勇代打。董至成率先上場，戰繩甩得歪七扭八，費盡全力卻狀況百出，逗得全場大笑，最後花了54.87秒才完成。

輪到胡瓜時，現場卻一度找不到人，只聽見奇怪聲響，眾人轉頭才發現他竟帶著兩位肌肉猛男在一旁拉筋暖身，畫面荒謬到讓主持群忍不住吐槽。正式上場後，原本不被看好的胡瓜卻意外爆發，只用13.58秒就完成挑戰，成績大幅輾壓董至成。阿翔忍不住大喊：「以瓜哥這個年紀來說，真的很不容易了！」現場掌聲、笑聲齊發，也讓新豐錄影氣氛一路High到最高點。