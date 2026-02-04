一題測出大腦真實年齡！邊走邊倒數「減7」吃力恐是前額葉功能下降

不少民眾認為隨著年紀增長，忘東忘西是大腦退化的第一徵兆。然而，台灣個人化醫療學會理事長張家銘醫師指出，大腦最早的退化警訊其實不是記憶力變差，而是「無法一心二用」。他在門診中常透過一個簡單的問題：「走路時，還能不能同時想事情？」，來檢測長輩的大腦真實狀態。

走路想事情：大腦的「多工能力體檢」

張家銘解釋，走路雖然看似自動化動作，但若要「邊走邊想」，則屬於高度的大腦整合任務，這需要前額葉、小腦、基底核與感覺運動皮質同步運作，才能在維持身體平衡的同時，處理認知負荷，醫學上稱此為「雙重任務步行能力」（dual-task gait）。

研究發現，若走路時無法同時處理認知任務，未來幾年出現發跌倒、注意力退化及執行功能下降的機率都明顯上升。

講電話就停下腳步是生活中的微小警訊

這項能力的退化，常在日常生活中顯現，但容易被誤認為是正常老化。典型的跡象包括：

長輩走路時一講電話，腳步就會自然停下來。

邊走路邊回訊息時，容易走歪或撞到東西。

過馬路時若有人在旁說話，判斷力會變慢。

這些現象反映出大腦整合能力下降，前額葉突觸可塑性與神經傳導效率正在衰退，導致大腦「同一時間只能顧一件事」。

簡單測試大腦整合力：邊走邊倒數「減7」

想知道自己目前的大腦整合能力如何？張家銘建議一個比記憶力問卷更早揪出異常的簡單測試，找一條安全的步道，一邊走路，一邊從100開始倒數「減7」後的數字（如：100、93、86、79……）。

若過程順暢，代表大腦整合能力維持得不錯、若感到吃力，甚至需停下腳步才能算，代表前額葉整合效率已開始下降。

單純散步不夠！大腦需要「邊動邊想」

張家銘也提醒，許多人以為每天散步就足以預防大腦退化，但單純走路很快會變成自動化動作，對前額葉的刺激強度不足。

真正能改善雙重任務步行能力並刺激神經可塑性的，是「一邊動，一邊思考」的訓練。透過訓練提升神經效率，讓大腦學會用更少的資源完成同樣的任務。

張家銘建議一套四層次的訓練策略：

第一層：每天40分鐘戶外步行，調整節律與呼吸，讓自律神經穩定、壓力荷爾蒙皮質醇回到正常節律，幫大腦創造一個可學習的環境。

第二層：加入雙重任務，走路時加入倒數數字、背歌詞或記路牌，重新整合大腦。

第三層：定期做任務型運動，透過體感遊戲或虛擬實境訓練，每週兩到三次，讓大腦同時處理視覺、動作與決策，訓練神經效率。

第四層：用營養支持神經修復，蛋白質、omega-3 脂肪酸、維生素 D、鎂與維生素 B 群，是突觸重建與神經傳導的基本原料，有材料，大腦更能升級。

「大腦不是突然壞掉，而是慢慢退出多工模式。」張家銘表示，只要大腦還願意一邊走、一邊想，就代表它還在學習，還在更新，真正的抗老，不是記憶力多好，而是還能不能同時處理生活。