丁丁、大樹兩大連鎖藥局都入股 毛利率高達68％ 騰勢104元掛牌興櫃
騰勢董事長張智翔年輕的時候創業非常辛苦，3人團隊2人退出，存款僅剩2萬元，如今已把騰勢帶領到興櫃市場上了。（攝影／鄭國強）
騰勢股份有限公司(以下簡稱「騰勢」，股票代號：7889) 預計於1月13日以正式登錄興櫃交易，由凱基證券主辦，台新證券、富邦證券協辦，這家以人體、寵物保健食品的公司擁有近70％的毛利率，它的前景備受各界看好，竟然獲得丁丁藥局和大樹藥局兩家同時入股，以及富邦、台隆集團、台數科集團入股，備受各界看好。
「毛孩時代」是知名寵物保健品，「御熹堂」則是主打東方女性保健品，「達摩本草」植萃保健食品都是有名、各大通路銷售的品牌，這幾個保健食品大品牌其實都是出自於TSA騰勢之手。2022年到2024年這三年的毛利率分別是73.5％、74.7％、68.5％。
原本只是想幫家裡賣芒果，創業時存款剩2萬
騰勢董事長張智翔是化工系高材生，原本只是想幫家裡賣芒果，走上創業的道路，三位合夥人退出兩位，只剩他一個人繼續拚搏，「我的存款剩下2萬元，到處兼差，先求活下去。」
但有了最基層的創業歷練，使得他對電商的步驟，對創業的概念、對現金的管理每一個細節都瞭若指掌，他發現，做水果電銷終究有個天花板，以相同理念，踏入保健食品，創造出達摩本草、毛孩時代等品牌，寵物吃的魚油、酵素更紅遍市場。
訪談之中，記者問起「保健食品那麼多，你們怎麼打造令消費者印象深刻的品牌？」從張智翔給的答案，是上市公開說明書裡面沒寫的，他除了提到重要的行銷費用以外，和「通路」的合作非常關鍵。
靈活的通路和產品策略，快速反應市場需求
騰勢在藥局通路新品與合作之大型連鎖藥局客製發展通路獨家需求之產品，例如大樹藥局-達摩本草 PRO 系列。在便利商店通路，抓住消費者在便利商店的習性，上架韓國製之最新保健劑型「錠加飲」等等。
即便張智翔和其他幹部面孔非常的年輕，但因為產品定位清楚，快速推出滿足消費者、價格又不會太貴的商品，市場反應良好，讓通路商發現「這家公司很不錯」，最後變成兩個競爭對手，丁丁藥局和大樹藥局，都入主了騰勢。
選在一個會成長的市場打仗，銀髮商機是基本
騰勢還有許多外面看不到的先進管理概念，通常出現在超大公司必備的「自我銷售預測」，騰勢也設計這個工具，蒐集來自通路或者歷史資料，預測未來一定期間內公司的業績，反向做出管理決策，這是很多進銷存公司做不到的。
從小公司到中型公司，從公開發行到即將登錄興櫃，騰勢已經跨入一個成功的階段，接下來它們也將和過去許多保健食品、生技、電商公司一樣，逐漸進入擴充階段，也會遇到擴充陷阱，但騰勢的經營團隊似乎做好準備了。
更多信傳媒報導
朝野推「未來帳戶、轉大人ETF」搶救少子化 衛福部卻證實未有少子化辦公室
KKBOX 公布 2025 年度榜單與音樂趨勢觀察 「跳樓機」第1、「任性」排第2名
CES 2026：首款採用英特爾18A製程的處理器Intel Core Ultra系列3亮相
其他人也在看
日本2025年車禍死亡人數降至史上最低 政府高層仍不滿：很遺憾未能實現目標
雖然日前日本群馬縣才發生67輛車追撞、2人死亡的嚴重車禍，但相較於台灣仍偏高的車禍死亡人數，根據最新的統計數據顯示，日本2025年全年的車禍死亡人數，已降至2547人，是有統計數據以來的最低值。不過，政府高層仍對此表示不滿，未能實現計畫目標。史上最低車禍死亡《日本經濟新聞》報導，根據日本警察廳1月6日公佈的統計數據顯示，2025年日本全國交通事故死亡人數為2......風傳媒 ・ 12 小時前 ・ 1
李多慧不怕寒流穿超辣！「黑色內衣現形」超薄上衣熱舞 粉絲全暴動
韓籍啦啦隊女神李多慧來到台灣邁入第三年，憑藉親民的性格圈粉無數。6日她在IG曬出一段熱舞影片，即使在冷颼颼的天氣，她仍穿著超薄上衣隨音樂舞動，黑色內衣若隱若現，立刻引爆粉絲熱烈討論。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 發表留言
莫莉遇高額詐騙！被爆害助理尋短 網抓包IG關留言
【緯來新聞網】網紅莫莉自節目《大學生了沒》出道，近年活躍於活季時尚殿堂，不料她在去年底遇到高額詐騙，緯來新聞網 ・ 19 小時前 ・ 發表留言
彰化女騎士離奇噴飛 倒栽蔥卡3米圳溝樹上不治
彰化大村鄉5號晚間發生一起離奇車禍，一名年約50歲的女騎士，行經東美路時，不明原因噴飛，整個人倒頭栽卡在圳溝的樹幹上，警消獲報後前往救援，先以吊臂等器材將人救上岸，但女騎士當時已經沒有生命跡象，送醫急救後還是宣告不治 #彰化大村鄉#離奇車禍#女騎士東森新聞影音 ・ 1 天前 ・ 發表留言
奇鋐、富世達2025年營收出爐 同創歷史新高
（中央社記者曾仁凱台北7日電）AI機房大量建置，帶動散熱需求，散熱大廠奇鋐今天公布2025年全年營收新台幣1396.39億元，較2024年大幅成長94.59%，大幅度改寫歷史新高，年營收首度衝破千億元大關。中央社 ・ 16 小時前 ・ 發表留言
江宏恩曬全家福！名廚弟江振誠「泰籍妻罕合體」 網讚：同個模子刻出來
藝人江宏恩出道多年，因八點檔《飛龍在天》爆紅，婚後生活一向低調。親弟是國際知名主廚江振誠，兄弟感情融洽。近日江宏恩貼出三姐弟與母親的大合照，引起網友熱烈討論。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 1
最強寒流來了！「跳水式降溫」剩6℃ 全台急凍時間出爐
最強寒流來了！「跳水式降溫」剩6℃ 全台急凍時間出爐EBC東森新聞 ・ 13 小時前 ・ 7
台中榮總爆醜聞！3醫師起底...才被封「年度好醫生」超諷刺
台中榮總神經外科爆發重大醫療倫理爭議，科內三名醫師被指控長期放任無醫護執照的醫材廠商進入手術室執刀，粗估至少180名病患在不知情下被「變更」主刀醫師。涉案的科主任鄭文郁、科主任楊孟寅、醫師廖致翔三人，據爆料指出已讓廠商執刀長達三年。中天新聞網 ・ 20 小時前 ・ 242
吳宗憲豪砸4千萬！台南老唐牛肉麵驚傳停業 鹿希派鬆口「關鍵主因」
綜藝天王吳宗憲2023年砸4千萬買下台南「老唐牛肉麵」，並將店面將全權交給兒子鹿希派經營，目前有北、中、南三間店面。沒想到今（7）日卻傳出位在中西區興華街的台南創始店「暫停營業」。對此，鹿希派也發文回應了。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前 ・ 69
別常喝「這飲料」！加州大學研究：每天1杯老4.6歲 跟抽菸一樣可怕
過往大眾普遍認為含糖碳酸飲料僅會導致肥胖或糖尿病，但最新科學研究揭露了更深層的老化危機！研究發現，含糖碳酸飲料的攝取量與人體染色體末端的「端粒」長度密切相關。端粒被視為細胞生命時鐘，一旦縮短便意味著生理機能的衰老，甚至每天喝一大杯（約570毫升），恐加速人體老化4.6歲。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 15
怒批無照廠商代刀爆料太扯 中榮醫護：難道大家都瞎了？
週刊報導，台中榮總神經外科3名醫師被爆料疑似讓未具醫師資格的醫材廠商進入手術室內代刀手術，對此，有熟知內情的醫護指出，神經外科部長即將在本月退休，將有新人接任，懷疑是人事鬥爭，而且廠商明明是協助醫師做器械故障排除，卻抹黑在執刀，手術室那麼多人，「難道大家眼睛瞎了」、「報導爆料實在非常扯！」自由時報 ・ 12 小時前 ・ 17
NBA/文班亞馬替補轟30分苦吞敗！罕見「神技」直逼世界紀錄
馬刺「怪物狀元」文班亞馬（Victor Wembanyama）因左膝過度伸展缺陣2場後復出，不僅替補狂轟30分，還「秀了一腿」用腳踢近3公尺高的籃網，可見傷勢已完全復元。中天新聞網 ・ 16 小時前 ・ 7
今晨8.5℃凍番薯！挑戰首波寒流「恐跌破5℃」 冷到這天才略回溫
氣象署發布17縣市低溫特報，今（7）日到明日受強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率。今晨至晚間北部、東北部及金門局部地區有持續10度左右或6度以下氣溫發生機率，提醒民眾做好保暖措施。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
今晨急凍6.7度！明恐「跌破5度」 挑戰首波寒流
今天(8日)依舊受到強烈大陸冷氣團影響，本島縣市平地的最低氣溫發生在雲林(古坑鄉)的6.7度。氣象專家吳德榮指出，明日白天氣溫回升，週六下午至下週一(12日)清晨、另一股冷空氣再補充南下。中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 2
超強冷氣團南下！全台乾冷 這天最冷下探6度
超強冷氣團南下！全台乾冷 這天最冷下探6度EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 2
藥師藥單寫「媽媽是婊子」！醫院挨罰6萬 提告結果曝光
衛福部立基隆醫院2024年發生民眾領藥單被註記「媽媽是婊子！」事件，引發外界譁然，後院方查出是一名心情不好的藥師所為，基隆市府指出院方有2大疏失，依《醫療法》裁罰共6萬元，基隆醫院提起行政訴訟抗罰，台北高等行政法院判決院方敗訴，可上訴。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前 ・ 28
19年婚姻正式結束！妮可基嫚「離婚分產協議」公開了 婚變導火線曝
奧斯卡影后妮可基嫚（Nicole Kidman）與鄉村歌手齊斯·艾本（Keith Urban）被視為是演藝圈中的「黃金夫妻」，不料去年9月傳出兩人早分居婚變。如今2人於1月6日向法院提交協議文件，已達成和解並完成離婚手續，正式結束19年婚姻。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 10
委內瑞拉抓內鬼! 馬杜洛早留一手 被逮前就簽多項「密令」 軍方動起來了….
[Newtalk新聞] 委內瑞拉政府在當地時間 5 日正式頒佈一項法令，要求國家、州和市各級員警機關立即在全國範圍內搜索並抓捕所有涉及煽動或支持美國武裝襲擊的人員，並將其移交司法系統進行審判。 法令還規定多項緊急防禦措施，如對公共服務基礎設施、石油工業及其他國家基礎工業實施軍事化管理；加強陸、海、空邊境的巡邏和安全保障；在全國各州市部署「綜合防禦指揮部」等。 法令指出，鑒於美國軍事力量對委內瑞拉領土和人民實施武裝襲擊，嚴重侵犯委內瑞拉領土完整、主權和獨立，宣佈在全國範圍內實施國家緊急狀態。 川普上週六曾公開表示，美國將在委內瑞拉政治過渡前「負責運作該國」，並多次提及委內瑞拉龐大的石油資源，引發外界對「新型帝國主義」的疑慮。 圖：翻攝自兩位領袖的臉書，新頭殼後製 根據最新消息，在委內瑞拉代理總統羅德里格斯宣誓就任時，委國軍方也同時佔領街頭並傳出疑似槍響，疑似與馬杜洛的「密令」有關，不過，委方消息人士稱，那是警方在發射無人機，狀況在「可控範圍」。美媒《紐約時報》( NYT ) 爆料，早在馬杜洛被捕前數周，川普政府就認定羅德里格斯是美方「可以接受」的繼任總統人選。 馬杜洛所簽署的法令指出，根新頭殼 ・ 1 天前 ・ 81
鄭家純懷孕9周流產 「停止胎動」出血一整晚
鄭家純（雞排妹）7日突然表示，懷孕第九周的她，胚胎停止發育，必須終止妊娠（人工流產），透露昨日（6）傍晚開始少量出血，痛苦了一個晚上，同時提及自己對代理孕母的看法。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 16 小時前 ・ 330
股民驚呼「千年一漲停」！國家隊重砍「晶圓二哥」1.6萬下車 南亞、華新全遭出貨
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導台股昨（7）日加權指數終場下跌140.83點、跌幅0.46%，收在30,435.47點，八大官股昨日合計買超25.48億元。另觀察昨日上市個...FTNN新聞網 ・ 1 小時前 ・ 4