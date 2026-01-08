丁丁、大樹兩大連鎖藥局都入股 毛利率高達68％ 騰勢104元掛牌興櫃

騰勢董事長張智翔年輕的時候創業非常辛苦，3人團隊2人退出，存款僅剩2萬元，如今已把騰勢帶領到興櫃市場上了。（攝影／鄭國強）

騰勢股份有限公司(以下簡稱「騰勢」，股票代號：7889) 預計於1月13日以正式登錄興櫃交易，由凱基證券主辦，台新證券、富邦證券協辦，這家以人體、寵物保健食品的公司擁有近70％的毛利率，它的前景備受各界看好，竟然獲得丁丁藥局和大樹藥局兩家同時入股，以及富邦、台隆集團、台數科集團入股，備受各界看好。

「毛孩時代」是知名寵物保健品，「御熹堂」則是主打東方女性保健品，「達摩本草」植萃保健食品都是有名、各大通路銷售的品牌，這幾個保健食品大品牌其實都是出自於TSA騰勢之手。2022年到2024年這三年的毛利率分別是73.5％、74.7％、68.5％。

原本只是想幫家裡賣芒果，創業時存款剩2萬

騰勢董事長張智翔是化工系高材生，原本只是想幫家裡賣芒果，走上創業的道路，三位合夥人退出兩位，只剩他一個人繼續拚搏，「我的存款剩下2萬元，到處兼差，先求活下去。」

但有了最基層的創業歷練，使得他對電商的步驟，對創業的概念、對現金的管理每一個細節都瞭若指掌，他發現，做水果電銷終究有個天花板，以相同理念，踏入保健食品，創造出達摩本草、毛孩時代等品牌，寵物吃的魚油、酵素更紅遍市場。

訪談之中，記者問起「保健食品那麼多，你們怎麼打造令消費者印象深刻的品牌？」從張智翔給的答案，是上市公開說明書裡面沒寫的，他除了提到重要的行銷費用以外，和「通路」的合作非常關鍵。

靈活的通路和產品策略，快速反應市場需求

騰勢在藥局通路新品與合作之大型連鎖藥局客製發展通路獨家需求之產品，例如大樹藥局-達摩本草 PRO 系列。在便利商店通路，抓住消費者在便利商店的習性，上架韓國製之最新保健劑型「錠加飲」等等。

即便張智翔和其他幹部面孔非常的年輕，但因為產品定位清楚，快速推出滿足消費者、價格又不會太貴的商品，市場反應良好，讓通路商發現「這家公司很不錯」，最後變成兩個競爭對手，丁丁藥局和大樹藥局，都入主了騰勢。

選在一個會成長的市場打仗，銀髮商機是基本

騰勢還有許多外面看不到的先進管理概念，通常出現在超大公司必備的「自我銷售預測」，騰勢也設計這個工具，蒐集來自通路或者歷史資料，預測未來一定期間內公司的業績，反向做出管理決策，這是很多進銷存公司做不到的。

從小公司到中型公司，從公開發行到即將登錄興櫃，騰勢已經跨入一個成功的階段，接下來它們也將和過去許多保健食品、生技、電商公司一樣，逐漸進入擴充階段，也會遇到擴充陷阱，但騰勢的經營團隊似乎做好準備了。

(原始連結)





