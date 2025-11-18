「丁代表」輝人太會玩！ 高雄「加班」開唱再寵粉

MAMAMOO成員輝人將在下個月在高流開唱。希林國際提供

「灶咖女團」MAMAMOO成員輝人將在12月重返台灣，12月13日將在高雄流行音樂中心開唱，上月底搶先在台北會粉絲的她，將舞台佈景佈置得如同私人辦公空間，化身「丁代表」霸氣登場，精采演出讓台下粉絲狂喊「加班、加班」，台上台下都玩超嗨。

輝人當天為了滿足台下的「新進員工」們，準備了許多有趣環節，不只分享自己包包的隨身小物，也對粉絲們提出的心願幾乎有求必應，一下大跳充滿童年回憶的「Lucy健康操」，一下又帶領大家齊聲喊口號「水啦」，更帶來粉絲期待已久的男女團舞蹈組曲與MAMAMOO經典歌曲串燒，不過這一連串的用心也讓輝人忍不住癱坐在舞台上大喊「太累了！」

輝人化身「丁代表」熱歌勁舞。希林國際提供

輝人這次的粉絲演唱會，將舞台打造成辦公室。希林國際提供

在演出接近尾聲時，輝人也變得相當感性，她向台下的MOO MOO（粉絲名）表達了滿滿的感謝與愛意，深情地說明粉絲們的支持與喜愛對她而言意義非凡。即便活動即將結束，粉絲們仍不捨離去，不斷高喊「想加班！想加班！」，也讓輝人忍不住再次回應大家的熱情，與粉絲一同留下美好紀錄。

輝人演出中還帶來夯團的舞蹈挑戰。希林國際提供

接下來輝人將繼續巡迴演出，12月13日將回到高雄流行音樂中心舉辦「2025 Whee In FAN-CON TOUR [OWHEECE] in KAOHSIUNG」，她在宣傳影片中也提到，去年在高雄安可演唱會她依舊印象深刻，更期待在今年最後一個月與台灣MOO MOO創造更多幸福回憶。活動門票可至ibon網站購買。



