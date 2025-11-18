「丁代表」輝人太會玩！ 高雄「加班」開唱再寵粉
「灶咖女團」MAMAMOO成員輝人將在12月重返台灣，12月13日將在高雄流行音樂中心開唱，上月底搶先在台北會粉絲的她，將舞台佈景佈置得如同私人辦公空間，化身「丁代表」霸氣登場，精采演出讓台下粉絲狂喊「加班、加班」，台上台下都玩超嗨。
輝人當天為了滿足台下的「新進員工」們，準備了許多有趣環節，不只分享自己包包的隨身小物，也對粉絲們提出的心願幾乎有求必應，一下大跳充滿童年回憶的「Lucy健康操」，一下又帶領大家齊聲喊口號「水啦」，更帶來粉絲期待已久的男女團舞蹈組曲與MAMAMOO經典歌曲串燒，不過這一連串的用心也讓輝人忍不住癱坐在舞台上大喊「太累了！」
在演出接近尾聲時，輝人也變得相當感性，她向台下的MOO MOO（粉絲名）表達了滿滿的感謝與愛意，深情地說明粉絲們的支持與喜愛對她而言意義非凡。即便活動即將結束，粉絲們仍不捨離去，不斷高喊「想加班！想加班！」，也讓輝人忍不住再次回應大家的熱情，與粉絲一同留下美好紀錄。
接下來輝人將繼續巡迴演出，12月13日將回到高雄流行音樂中心舉辦「2025 Whee In FAN-CON TOUR [OWHEECE] in KAOHSIUNG」，她在宣傳影片中也提到，去年在高雄安可演唱會她依舊印象深刻，更期待在今年最後一個月與台灣MOO MOO創造更多幸福回憶。活動門票可至ibon網站購買。
更多鏡報報導
韓影后出嫁了！金玉彬幸福曬美照 破億豪奢婚禮細節曝光
昔與PSY尬騎馬舞！周潤發官宣再登MAMA典禮 楊紫瓊也會去
放浪兄弟巨蛋巡演再開跑！ AKIRA逼問「它」：EXILE是不是很厲害？
其他人也在看
《大集合》玩坐氣球襲胸籃籃？胡瓜慘遭炎上 節目急發116字聲明道歉
綜藝天王胡瓜主持的《綜藝大集合》17日到雲林麥寮出外景，有網友PO出錄影截圖，發現胡瓜玩坐氣球遊戲過程中，不小心摸到助理主持人籃籃的胸部，遭網友炎上批評，不過許多網友也緩頰說：「這一看就知道不是故意的。」對此製作單位今天也做出回應。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
《百萬小學堂》小西瓜長大了！近照曝光變正妹中醫師 網驚呼：門診要爆了
「選我！選我！選我！選我！」綜藝節目《百萬小學堂》昔日人氣「小學生智囊團」成員小西瓜（廖書嫺），在節目播畢後一路專注課業，如今已經是林口長庚中醫師。她的近照今（16日）曝光，網友看了驚呼「門診要爆了」！鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
親媽教得好！汪小菲妻Mandy首洩「大S生前託付」：我一直在做
大S（徐熙媛）2月於日本病逝後，留下的一雙兒女「玥兒」、「箖箖」目前由生父汪小菲及現任妻子Mandy（馬筱梅）照顧。Mandy對姐弟倆的悉心照顧外界有目共睹，她也被網友盛讚是「後媽最佳人選」。Mandy近日在直播罕見提起大S，大讚對方將孩子教得很好，也透露自己一直在做大S生前委託她的事。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
慘遭1股票套牢5年！他興奮喊「漲回來了」奇蹟翻紅關鍵曝
娛樂中心／周希雯報導台灣人熱衷投資股票，包括許多明星忙於演藝事業同時，私下也緊盯股盤走勢，不過投資難免有被套牢的風險。知名主持人阿Ken就分享，曾被1股套牢長達5年，不過熬到最後竟奇蹟翻紅，「它漲回來了！」並揭露背後轉變時間點。民視 ・ 2 天前
館長遭毀滅式爆料「小DD逼小偉睡老婆」：我哭得像個孩子！館嫂反應曝光
網紅館長（陳之漢）遭3名元老級員工毀滅式爆料，除了金錢糾紛外，還將其私生活全掀上檯面，包括館長不舉，及逼迫高階主管小偉傳私密照助興，甚至2度要求他床戰館嫂。對此，館長同日晚間直播回應，反控對方斷章取義、恐嚇取財，同時曝光館嫂第一時間反應。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
周杰倫突喊「我受夠了」！ 連發6限動怒這1點：真的把人逼瘋
天王周杰倫近來在製作新專輯，同時煩惱尋找錄音室一事。他17日一連在IG發布6則限動，怒揭創作心聲，大嘆：「我覺得有點受夠了，完美主義真的會把人逼瘋！」鏡週刊Mirror Media ・ 7 小時前
阿Ken曝無法與安心亞交往原因！自揭理想型 「找尋我的陶晶瑩」
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導藝人阿Ken在演藝圈打滾多年，主持方面表現亮眼。感情方面，自Lulu和陳漢典這對主持搭檔在近期宣布結婚後，他與一同主持節目...FTNN新聞網 ・ 1 天前
Ella淚灑舞台「從沒想過能開個唱」 Selina、Hebe送暖逼哭她
Ella陳嘉樺15、16日在長沙舉行「It’s Me 艾拉主意」個人巡迴演唱會，好姐妹Selina與Hebe特別獻上花籃祝福，寫下：「心甘情願一直迷，心中只有艾拉主意，享受屬於妳的舞台，就算臉部抽動我們一樣愛。」讓Ella在後台看到這份暖心祝福當場淚流不止。Yahoo娛樂訊息 ・ 1 天前
包水餃養3兒惹哭網⋯夫走了罹癌單親媽一肩扛：2兒子車禍亡「無法出貨」
在網路上小有名氣的「李爸水餃」，起初創立是因為擔任廚師的李男，因為車禍罹患睡眠呼吸中止症，盧妻又罹癌需治療，不向命運低頭開始製作手工水餃，養大3個兒子。豈料，命運造化弄人，李男多年前過世，盧妻接手繼續經營，16日粉專更新「無法出貨」訊息，竟是二兒子在上班中車禍，不幸離世。消息曝光後，不少網友相當心疼李家遭遇，紛紛留言打氣，希望能盡一份心力。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
獨家/「不想再被勒索」 館長首曝3員工最高「月領45萬元」
網紅館長陳之漢，被前員工指控收受大陸資金與性醜聞，今天（16），館長也接受《TVBS》獨家訪問。他嚴正駁斥，並強調自己之所以主動爆料，就是因為「大師兄」等前員工，不斷用勒索的方式，跟他借錢，還爆料「大師兄」財務狀況不佳，這個月才跟他借款100萬元，還不願在借據上簽名。TVBS新聞網 ・ 1 天前
獨家／叛逆黑歷史曝光！林予晞龐克頭嚇壞親戚：我就不想當乖乖女
女星林予晞首次挑大樑演電影，在《自殺通告》裡演出菁英班導師。私下的她學經歷同樣亮眼，拿過碩士、當過空姐、多媒體設計師，但她笑說自己其實超討厭被框架住，「長輩的傳統期待一直在，家族對我也很有期待。但我就是真的數學不好啊！好像只要一科差，就不能被放進某個位置。」記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
好尷尬！丁噹問A-Lin「一個人孤單嗎」惹聯想…還原真相急撇：我不知道
丁噹「夜遊 A Night Tour」台北小巨蛋演唱會圓滿落幕，兩天共吸引超過2萬名歌迷到場朝聖，驚喜宣布將於明年4月18日唱進高雄巨蛋。昨（16）日晚間舉辦慶功宴，她坦言2007年擔任五月天暖場嘉賓至今18年，歷經許多成長、蛻變與突破；明年高雄場前夕正逢她43歲生日，她也期待順利完售並加場在那天，象徵她一生注定站在舞台，透過歌聲陪伴、療癒歌迷。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
艾蜜莉布朗回憶19歲首次試鏡「被嚇壞」坦言人生因《穿著Prada的惡魔》而改變！
全球影迷引頸期盼的《穿著Prada的惡魔2》終於在相隔近20年後正式宣布推出續集，讓粉絲激動不已。片中飾演關鍵角色「艾蜜莉」的艾蜜莉布朗（Emily Blunt）近日接受《Elle》雜誌專訪時，也難掩興奮之情，直呼重返這部作品讓她格外感動，因為這部電影徹底改變了她的人生。訪談中更罕見回憶起19歲首次試鏡的慘烈經驗，坦言當年真的被導演的「特殊情境」嚇壞！Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 1 天前
挨揍皮肉痛／獨家！好友口角變動手動腳 劉書宏被蔣政打到骨裂
劉書宏9月初突然在臉書上公布肋骨骨裂的消息，光是簡單起身與躺下都讓他痛不欲生，對於受傷原因，他絕口不提；本刊接獲線報，指劉書宏與健身教練好友蔣政8月底因小事起爭執，大打出手，但劉書宏體力遠遠輸給對方，導致受重傷。劉書宏不想此事曝光丟了面子，也不願提告蔣政，雙方談判後，劉書宏決定收下醫療費及誤工費「私了」。鏡週刊Mirror Media ・ 8 小時前
舒淇自爆「一直想生孩子但沒如願」！淚揭多年未育真相：是恐懼的延續
47歲的舒淇近日接受訪問時，再度提到生育話題。她說自己從小其實沒有特別嚮往婚姻，也不太相信「專一」，但「想不想要小孩」這題，她坦然回應：「一直都想，只是一直沒有如願。」她曾透露，外界以為她是選擇丁克，其實並非如此，而是因為原生家庭不幸福，「從小被打到大」，害怕自己會複製父母的教育方式，把痛苦延續到下一代。這種「想生卻不敢生」的矛盾，比「不想生」更真實，也讓不少女性感到共鳴。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
安心亞意外肘擊翁倩玉！當場噴鼻血嚇哭：以為要退出演藝圈
安心亞意外肘擊翁倩玉！當場噴鼻血嚇哭：以為要退出演藝圈EBC東森娛樂 ・ 1 天前
鄧紫棋《英雄聯盟》總決賽表演後爆哭！全場唯一真唱歌手：壓力大到下台秒崩潰
2025《英雄聯盟》世界賽已經在 11 月 9 日正式結束，當日除了決定出年度冠軍的賽事外，還有精采的決賽開幕表演，而今年的主題曲〈Sacrifice〉就由香港歌手 G.E.M.（鄧紫棋）演唱，而昨（16）晚直播中，她也首度談到了這次的表演，沒想到一回到休息室就馬上「爆哭」了？Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 22 小時前
SJ包場金豬食堂慶功東海穿護膝 李鍾碩無處可去爆：被SJ搶先一步
【緯來新聞網】SUPER JUNIOR一連三天登上台北大巨蛋開唱，成員們全都卯足全力，見到E.L.F緯來新聞網 ・ 1 天前
高雄經營35年丹丹漢堡證實熄燈！ 顧客崩潰：沒辦法接受
被網友們封為「南霸天」的丹丹漢堡，是不少人到南部都會品嘗的美食，不過近日傳出在高雄大社區中山路上經營長達35年的大社店即將熄燈，今（17）日中午該店po文證實將只營業至11月底，消息曝光引起許多網友湧入留言。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
震撼！必勝客將拔掉「這經典」披薩 臉書長文證實民眾傻眼
生活中心／徐詩詠報導先前傳出開除「2種經典口味」的連鎖披薩業者必勝客，今（17）日稍早再度證實將拔掉經典口味「和風章魚燒」，相關貼文曝光後讓不少民眾哀號，更有人趕在商品下架前夕火速訂購。雖然有部分網友懷疑是行銷手法，但也有人大嘆如果真的消失，將不會再去吃。民視 ・ 1 天前