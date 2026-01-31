丁允恭突喊「對不起我在辦公室打X」 下秒神轉折酸爆黃國昌！網秒懂

總統府前發言人丁允恭發文暗酸黃國昌。（本刊資料照）

總統府前發言人丁允恭因把辦公室當砲房丟官，近來鮮少公開露面，不過昨（30日）他突發文道歉，表示「對不起我在辦公室打炮違背大家的期待」，但實際上是在暗酸在反紅媒立場上大轉變的民眾黨主席黃國昌，引發討論。

辦公室當砲房 私生活淫亂丟官

本刊2020年獨家踢爆丁允恭淫亂私生活，他當時劈腿多女，將局長辦公室當砲房，甚至逼墮胎形象全損，最後請辭總統府發言人獲准。

丁允恭為何突道歉？ 原因曝光網秒懂

後續丁允恭淡出政治圈，他昨晚發文再次對於過去把辦公當砲房一事道歉，表示「對不起我在辦公室打炮違背大家的期待」。

緊接著下一句卻迎來反轉，他表示「但至少我沒有強烈要求政府禁止在辦公室打炮之後然後才打。」，附上一張黃國昌過去曾喊反紅媒，號召凱道集結照，並在留言處說「我覺得大家看得懂」，反諷意味濃厚，也讓不少網友秒懂。

國民黨提出被視為「中天條款」的「衛星廣播電視法修正案」，昨在藍白聯手下強行通過，代表中天新聞台未來有機會重返52台，而立委黃國昌6年前貼文「2020 告別中天」就被挖出，當時他還號召反紅媒遊行，如今卻立場180度大轉彎，惹來不少抨擊。

