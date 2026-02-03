丁允恭突道歉辦公室亂搞 粉專挖出花媽認證「賴引薦的」

陳菊過去親口證實，丁允恭(左)是賴清德(右)任閣揆時看中其才華而引薦到中央任職。（合成圖／資料照、鄧博仁攝）

總統府前發言人丁允恭2020年曾被爆性醜聞，沉寂多年的他近日突發文說要為當年「辦公室打砲」道歉，實則諷刺民眾黨主席黃國昌。但卻被粉專挖出時任監察院長陳菊曾強調丁允恭並非她帶到台北，而是賴清德當閣揆時看中丁的才華而引薦，引發「性賴台灣」熱議。

丁允恭2020年被爆出擔任高雄市府新聞局長期間劈腿多女、逼墮胎，甚至跟何姓女記者在辦公室發生性關係，被外界戲稱「才幹過人」。丁允恭新聞曝光當天請辭獲准，事後淡出政壇；但他近日突在臉書發文，表面是為當年辦公室打砲爭議道歉，但實則是諷刺黃國昌，稱「對不起我在辦公室打砲違背大家的期待，但至少我沒有強烈要求政府禁止在辦公室打砲之後然後才打。」批黃支持中天重返52台。

粉專「三寶·藥師·神大叔」挖出當年新聞，時任監察院長陳菊2020年9月10日在監院財經委員會業務報告會議上，主動和在場與會委員談論到丁允恭一事，陳菊首先強調，此案該怎麼辦就怎麼辦，她絕對不會有意見，更不會干預，也不會包庇。

報導稱「Y女和前男友曾寫陳情信給陳菊，但陳菊聽聞後僅口頭告誡丁注意女性關係」，陳菊澄清自己「沒有接到任何陳情」，強調作為公眾人物，道德要求應該是最基本，身為她團隊成員不需提醒這點，若她知道丁的行徑，「可能不只有告誡，早就要丁允恭離開團隊」。

此外，據透露，有監委問及外界質疑陳菊一路把丁允恭從高雄帶來台北，帶到行政院、總統府，陳菊當場否認，強調「並非我帶的」，而是時任副總統賴清德任閣揆時，看中丁允恭的才華，引薦丁到行政院，「我在高雄市政府，丁允恭就先到台北」。

胸腔科醫師蘇一峰質疑丁允恭發文，青鳥竟瘋狂大推？真的是顛覆大家的三觀，只會用聖人標準要求別人，「畢竟綠色是原諒的顏色！」

網友表示「青鳥都很羨慕丁兄」、「才幹過人」、「綠營整黨不是偷吃就是出軌，還有一堆薪水小偷」、「提醒大家民進黨一定會原諒外遇男」。

