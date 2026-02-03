丁允恭突道歉辦公室醜聞 粉專挖出陳菊認證是「賴清德引薦」

前總統府發言人丁允恭在2020年爆發性醜聞後沉寂多年，近日突然在臉書發文，為當年「辦公室打砲」道歉，但實際上是在諷刺民眾黨主席。粉專「三寶·藥師·神大叔」隨即挖出時任監察院長陳菊在2020年的說法，陳菊當時強調，丁允恭並非自己帶到台北，而是賴清德擔任閣揆時看中丁的才華而引薦，引發「性賴台灣」討論。

丁允恭。(圖/中天新聞)

丁允恭在2020年被媒體揭露，擔任高雄市府新聞局長期間劈腿多名女性、逼迫墮胎，甚至與何姓女記者在辦公室發生性關係，遭外界戲稱「才幹過人」。醜聞曝光當天，丁允恭請辭獲准後淡出政壇。

廣告 廣告

然而丁允恭近日在臉書發文表示，「對不起我在辦公室打砲違背大家的期待，但至少我沒有強烈要求政府禁止在辦公室打砲之後然後才打」，暗諷黃國昌支持中天重返52台的立場。

根據粉專「三寶·藥師·神大叔」挖出的新聞報導，陳菊在2020年9月10日監察院財經委員會業務報告會議上，主動與在場委員談論丁允恭事件。陳菊首先表明，此案該怎麼辦就怎麼辦，自己絕對不會有意見，更不會干預也不會包庇。

針對報導指稱，「Y女和前男友曾寫陳情信給陳菊，但陳菊聽聞後僅口頭告誡丁注意女性關係」，陳菊澄清，自己沒有接到任何陳情，並強調作為公眾人物，道德要求應該是最基本，身為其團隊成員不需提醒這點，若陳菊知道丁的行徑，「可能不只有告誡，早就要丁允恭離開團隊」。

據透露，面對監委質疑外界認為陳菊一路把丁允恭從高雄帶來台北，帶到行政院、總統府，陳菊當場否認，強調「並非我帶的」，而是時任副總統的賴清德在擔任閣揆時，看中丁允恭的才華，引薦丁到行政院。陳菊表示，「我在高雄市政府，丁允恭就先到台北」。

胸腔科醫師蘇一峰今（3）日也在臉書質疑，丁允恭發文，青鳥竟瘋狂大推，他認為真的是顛覆大家的三觀，只會用聖人標準要求別人，「畢竟綠色是原諒的顏色」。網友則表示，「青鳥都很羨慕丁兄」、「才幹過人」、「綠營整黨不是偷吃就是出軌，還有一堆薪水小偷」、「提醒大家民進黨一定會原諒外遇男」。

延伸閱讀

高雄要變天了？最新民調「差距曝驚人玄機」 黃揚明：柯志恩有機會

賴瑞隆民調勝柯志恩 藍青年揪「魔鬼藏在細節裡」：他很難扶

高雄選戰最新民調曝！楊智伃曝賴瑞隆恐陷「換將危機」