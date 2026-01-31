丁允恭「對不起我在辦公室打砲」 下句神轉折酸爆黃國昌

政治中心／林昀萱報導

立法院30日在藍白席次優勢下，聯手三讀通過為中天解套的《衛星廣播電視法》修正，過去主張反紅媒的民眾黨主席黃國昌也被撻伐。前總統府發言人丁允恭因擔任高雄市新聞局長時爆出劈腿、辦公室發生性行為醜聞淡出政壇，但30日突然在臉書發文稱「對不起我在辦公室打砲違背大家的期待」，下句話神反轉酸爆黃國昌。

1月30日是立法院第四會期最後一天，也是民眾黨立委黃國昌立委任期最後一次院會，在藍白聯手下三讀通過為中天解套的衛廣法、解套救國團的黨產條例及公費助理工資「變立委補助費」的立院組織法等爭議法案。過去黃國昌曾和「館長」陳之漢一起發起「拒絕紅色媒體、守護台灣民主」遊行，立場巨變引發撻伐。

廣告 廣告

丁允恭淡出政壇，罕見透過自損開酸黃國昌。（資料照）

丁允恭也在臉書罕見發聲寫道：「對不起我在辦公室打炮違背大家的期待。但至少我沒有強烈要求政府禁止在辦公室打炮之後然後才打」，配上黃國昌過去反紅媒的照片表示「我覺得大家看得懂」，酸爆黃國昌。

網友見狀也紛紛留言：「這種七傷拳只有你能打」、「Respect」、「你這篇文的笑我按得超糾結」、「我雖然做了不對的事，但我至少沒有一邊要求大家守規矩、一邊自己破壞規矩」、「本人地獄梗後勁好強。」

更多三立新聞網報導

包給陳漢典1萬6禮金被嫌少！小S回1句「殺很深」 7.1萬人淚推太真實

12分鐘詭異噤聲！頂大男遭運將丟包「4車連輾」亡 同袍淚揭暖心過往

高度緊繃！新北選戰最新民調震撼 「三腳督」蘇巧慧、李四川差距驚人

霍諾德徒手攀101引議！高大成逆風不挺 拿「2事舉例」轟：亂搞一場

