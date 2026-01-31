丁允恭「對不起我辦公室打炮」 下句嗆爆黃國昌...

丁允恭。《太報》資料照



總統府前發言人丁允恭遭爆於擔任高雄市政府新聞局局長期間，明知自己已訂有婚約仍劈腿多女，其中與某女性記者交往時，多次利用上班時間，在局長辦公室與女記者發生性行為，甚至要求墮胎、糾纏不願分手情事；新聞曝光當天請辭獲准，之後淡出政壇。

丁允恭30日深夜突然為了辦公室打炮道歉，不過，下一句話卻是諷刺民眾黨立委黃國昌。丁允恭在臉書貼文寫「對不起我在辦公室打炮違背大家的期待。但至少我沒有強烈要求政府禁止在辦公室打炮之後然後才打。」

照片搭配黃國昌過去反紅媒的照片，丁允恭表示：「我覺得大家看得懂。」貼文一出，臉友留言「笑死」。

丁允恭的貼文是暗諷黃國昌立場轉變。黃國昌過去與網紅「館長」陳之漢合作，舉行「拒絕紅色媒體、守護台灣民主」遊行，當時，主要抨擊的對象就是中天電視台；然而，立法院會30日在藍白立委護航下，三讀通過修正《衛星廣播電視法》部分條文，被形容是「中天條款」，替中天電視台復台解套。

